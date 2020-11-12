https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584289298.html
Собянин оценил вероятность введения полного локдауна в Москве
Собянин оценил вероятность введения полного локдауна в Москве
Москва старается избежать полного локдауна, заявил мэр Сергей Собянин в четверг. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T14:25
2020-11-12T14:25
2020-11-12T14:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Москва старается избежать полного локдауна, заявил мэр Сергей Собянин в четверг."Мы видим, какие последние решения начали принимать в зарубежных странах. Это полные локдауны, комендантские часы, чрезвычайное положение, закрытие всех предприятий в ряде стран и так далее. Но мы стараемся избежать этих решений, принимая, на мой взгляд, своевременные решения по частичным закрытиям, по частичным карантинным мероприятиям, по жестким требованиям к масочному режиму, развитие больничной, госпитальной сети и так далее", - сообщил Собянин в эфире телеканала "Россия 24".Мэр выразил надежду, что такими решениями Москва не допустит такого развития событий, как в Европе.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584276221.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва