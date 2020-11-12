https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584289298.html

Собянин оценил вероятность введения полного локдауна в Москве

Собянин оценил вероятность введения полного локдауна в Москве

Москва старается избежать полного локдауна, заявил мэр Сергей Собянин в четверг. РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T14:25

2020-11-12T14:25

2020-11-12T14:25

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Москва старается избежать полного локдауна, заявил мэр Сергей Собянин в четверг."Мы видим, какие последние решения начали принимать в зарубежных странах. Это полные локдауны, комендантские часы, чрезвычайное положение, закрытие всех предприятий в ряде стран и так далее. Но мы стараемся избежать этих решений, принимая, на мой взгляд, своевременные решения по частичным закрытиям, по частичным карантинным мероприятиям, по жестким требованиям к масочному режиму, развитие больничной, госпитальной сети и так далее", - сообщил Собянин в эфире телеканала "Россия 24".Мэр выразил надежду, что такими решениями Москва не допустит такого развития событий, как в Европе.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584276221.html

москва

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва