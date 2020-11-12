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https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584276221.html
Cобянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве сложной
Cобянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве сложной
Ситуация с коронавирусом в Москве сложная, выявляемость заболевания составляет порядка 6 тысяч человек в сутки, однако система здравоохранения города... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T13:27
2020-11-12T13:49
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей собянин
москва
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Москве сложная, выявляемость заболевания составляет порядка 6 тысяч человек в сутки, однако система здравоохранения города справляется и запас коечного фонда есть, заявил мэр Сергей Собянин."Ситуация сложная, мы за последние полторы недели вышли на другие показатели, более существенные, по заболеваемости, выявляемость уже "пробила" цифру в 6 тысяч человек в сутки, а количество госпитализаций - больше полутора тысяч", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".Собянин напомнил, что количество выявляемых больных уже сопоставимо с тем, что было весной. Однако он обратил внимание на то, что жесткость и объем этих ограничений "на порядок ниже", чем было весной."Максимально, насколько это возможно, держим ситуацию под контролем и вводим минимальные ограничения. Вводим их для того, чтобы не усугубить ситуацию, делать по минимуму эти решения, но так, чтобы все-таки удержать ситуацию и оставить ее на прежнем подконтрольном уровне. Надеюсь, что других решений не потребуется. Но все будет зависеть, конечно, от ситуации", - сказал Собянин."Принимая решения, мы должны смотреть не только на сегодняшний день, который действительно непростой, но и смотреть, что будет через неделю, через две, смотреть при этом и на ситуацию, которая разворачивается в европейских странах и в других регионах. Мы видим, что везде идет рост", - сказал Собянин.Собянин напомнил о непростой ситуации с коронавирусом в Европе:"Со стороны это смотрится как катастрофическая ситуация. Мы смотрим каждый день динамику развития распространения ковида в основных европейских странах и столицах, они давным давно побили весенние рекорды: и по заболеваемости, и по смертности, и по другим параметрам. Самое страшное, что рост практически не прекращается, есть какие-то намеки на стабилизацию, но они не очевидны", - заявил Собянин.По его словам, все это позволяет сделать вывод, что и в Москве нужно ждать роста заболеваемости, поэтому необходимо принимать решения, которые не допускали бы такого развития событий."Надо учиться на чужих примерах, а не на своих", - заявил московский мэр."Загрузка коечного фонда еще на четверть и загрузка здравоохранения приведет уже к достаточно серьезным издержкам, поэтому мы вводим заранее какие-то дополнительные меры ограничения - минимальные при этом с точки зрения экономики города", - добавил мэр. При этом, по словам мэра, "система здравоохранения справляется" - работают скорая и амбулаторная помощь, есть запас коечного фонда.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584206947.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва

Cобянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве сложной

13:27 12.11.2020 (обновлено: 13:49 12.11.2020)
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедицинский работник принимает пациента в ковид-госпитале, организованном в городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник принимает пациента в ковид-госпитале, организованном в городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Москве сложная, выявляемость заболевания составляет порядка 6 тысяч человек в сутки, однако система здравоохранения города справляется и запас коечного фонда есть, заявил мэр Сергей Собянин.
"Ситуация сложная, мы за последние полторы недели вышли на другие показатели, более существенные, по заболеваемости, выявляемость уже "пробила" цифру в 6 тысяч человек в сутки, а количество госпитализаций - больше полутора тысяч", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
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Собянин напомнил, что количество выявляемых больных уже сопоставимо с тем, что было весной. Однако он обратил внимание на то, что жесткость и объем этих ограничений "на порядок ниже", чем было весной.
"Максимально, насколько это возможно, держим ситуацию под контролем и вводим минимальные ограничения. Вводим их для того, чтобы не усугубить ситуацию, делать по минимуму эти решения, но так, чтобы все-таки удержать ситуацию и оставить ее на прежнем подконтрольном уровне. Надеюсь, что других решений не потребуется. Но все будет зависеть, конечно, от ситуации", - сказал Собянин.
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"Принимая решения, мы должны смотреть не только на сегодняшний день, который действительно непростой, но и смотреть, что будет через неделю, через две, смотреть при этом и на ситуацию, которая разворачивается в европейских странах и в других регионах. Мы видим, что везде идет рост", - сказал Собянин.
Собянин напомнил о непростой ситуации с коронавирусом в Европе:
"Со стороны это смотрится как катастрофическая ситуация. Мы смотрим каждый день динамику развития распространения ковида в основных европейских странах и столицах, они давным давно побили весенние рекорды: и по заболеваемости, и по смертности, и по другим параметрам. Самое страшное, что рост практически не прекращается, есть какие-то намеки на стабилизацию, но они не очевидны", - заявил Собянин.
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По его словам, все это позволяет сделать вывод, что и в Москве нужно ждать роста заболеваемости, поэтому необходимо принимать решения, которые не допускали бы такого развития событий.
"Надо учиться на чужих примерах, а не на своих", - заявил московский мэр.
"Загрузка коечного фонда еще на четверть и загрузка здравоохранения приведет уже к достаточно серьезным издержкам, поэтому мы вводим заранее какие-то дополнительные меры ограничения - минимальные при этом с точки зрения экономики города", - добавил мэр.
При этом, по словам мэра, "система здравоохранения справляется" - работают скорая и амбулаторная помощь, есть запас коечного фонда.
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