https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584276221.html

Cобянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве сложной

Cобянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве сложной

Ситуация с коронавирусом в Москве сложная, выявляемость заболевания составляет порядка 6 тысяч человек в сутки, однако система здравоохранения города... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T13:27

2020-11-12T13:27

2020-11-12T13:49

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

сергей собянин

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583946227_0:148:3071:1876_1400x0_80_0_0_8b643804d1351fc2191700f3e960e8d9.jpg

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в Москве сложная, выявляемость заболевания составляет порядка 6 тысяч человек в сутки, однако система здравоохранения города справляется и запас коечного фонда есть, заявил мэр Сергей Собянин."Ситуация сложная, мы за последние полторы недели вышли на другие показатели, более существенные, по заболеваемости, выявляемость уже "пробила" цифру в 6 тысяч человек в сутки, а количество госпитализаций - больше полутора тысяч", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".Собянин напомнил, что количество выявляемых больных уже сопоставимо с тем, что было весной. Однако он обратил внимание на то, что жесткость и объем этих ограничений "на порядок ниже", чем было весной."Максимально, насколько это возможно, держим ситуацию под контролем и вводим минимальные ограничения. Вводим их для того, чтобы не усугубить ситуацию, делать по минимуму эти решения, но так, чтобы все-таки удержать ситуацию и оставить ее на прежнем подконтрольном уровне. Надеюсь, что других решений не потребуется. Но все будет зависеть, конечно, от ситуации", - сказал Собянин."Принимая решения, мы должны смотреть не только на сегодняшний день, который действительно непростой, но и смотреть, что будет через неделю, через две, смотреть при этом и на ситуацию, которая разворачивается в европейских странах и в других регионах. Мы видим, что везде идет рост", - сказал Собянин.Собянин напомнил о непростой ситуации с коронавирусом в Европе:"Со стороны это смотрится как катастрофическая ситуация. Мы смотрим каждый день динамику развития распространения ковида в основных европейских странах и столицах, они давным давно побили весенние рекорды: и по заболеваемости, и по смертности, и по другим параметрам. Самое страшное, что рост практически не прекращается, есть какие-то намеки на стабилизацию, но они не очевидны", - заявил Собянин.По его словам, все это позволяет сделать вывод, что и в Москве нужно ждать роста заболеваемости, поэтому необходимо принимать решения, которые не допускали бы такого развития событий."Надо учиться на чужих примерах, а не на своих", - заявил московский мэр."Загрузка коечного фонда еще на четверть и загрузка здравоохранения приведет уже к достаточно серьезным издержкам, поэтому мы вводим заранее какие-то дополнительные меры ограничения - минимальные при этом с точки зрения экономики города", - добавил мэр. При этом, по словам мэра, "система здравоохранения справляется" - работают скорая и амбулаторная помощь, есть запас коечного фонда.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584206947.html

https://ria.ru/20201112/immunitet-1584218659.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва