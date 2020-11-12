Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584259376.html
В Псковской области десять работников скорой помощи заболели COVID-19
В Псковской области десять работников скорой помощи заболели COVID-19
Очаг коронавируса выявлен в Порховском районе Псковской области, где коронавирус подтвержден у шести фельдшеров и четырех водителей станции скорой помощи,... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T12:36
2020-11-12T12:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
псковская область
порховский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580865153_0:0:3065:1724_1400x0_80_0_0_0adfdbab11eef3104786520611cac21a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя – РИА Новости. Очаг коронавируса выявлен в Порховском районе Псковской области, где коронавирус подтвержден у шести фельдшеров и четырех водителей станции скорой помощи, сообщают региональные власти."В Псковской области зафиксирован очаг в Порховском районе на посту станции скорой помощи. Там выявлено 10 случаев заболевания COVID-19 у шести фельдшеров и четырех водителей", - сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.Все заболевшие переносят инфекцию в легкой форме и лечатся амбулаторно. Жителей Порховского района обслуживают бригады скорой помощи из соседних муниципалитетов, а также Пскова.По данным оперштаба региона, на четверг в Псковской области подтверждено 9403 случая коронавируса, прирост за сутки составил 148 случаев. Выздоровели 4915 человек, скончались 70.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584206947.html
псковская область
порховский район
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580865153_174:0:2905:2048_1400x0_80_0_0_9b952c04a910755a3e7440ac2111a698.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, псковская область, порховский район

В Псковской области десять работников скорой помощи заболели COVID-19

12:36 12.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя – РИА Новости. Очаг коронавируса выявлен в Порховском районе Псковской области, где коронавирус подтвержден у шести фельдшеров и четырех водителей станции скорой помощи, сообщают региональные власти.
"В Псковской области зафиксирован очаг в Порховском районе на посту станции скорой помощи. Там выявлено 10 случаев заболевания COVID-19 у шести фельдшеров и четырех водителей", - сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
Вчера, 03:14Распространение нового коронавируса
ВОЗ назвала отличия симптомов гриппа и коронавируса
Все заболевшие переносят инфекцию в легкой форме и лечатся амбулаторно. Жителей Порховского района обслуживают бригады скорой помощи из соседних муниципалитетов, а также Пскова.
По данным оперштаба региона, на четверг в Псковской области подтверждено 9403 случая коронавируса, прирост за сутки составил 148 случаев. Выздоровели 4915 человек, скончались 70.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Инфографика
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоПсковская областьПорховский район
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:12Вузы Москвы и Санкт-Петербурга переходят на дистанционное обучение
00:01Правозащитники заявили о массовой резне мирных жителей в Эфиопии
23:58В Висконсине допустили пересчет голосов на президентских выборах
23:56Зеленский будет ежедневно рассказывать новости из-за негатива в СМИ
23:51ЕС готов оказать гуманитарную помощь пострадавшим в карабахском конфликте
23:36Зампостпреда в ОБСЕ упрекнул Киев в желании переписать Минские соглашения
23:29В Ереване освободили одного из организаторов акции протеста
23:19Штабу Трампа отказали в иске к CNN по делу о "российском вмешательстве"
23:15На МКС скорректировали высоту орбиты
23:08Трамп ввел ограничения против фирм, связанных с китайскими военными
23:03В Москве умерли 70 пациентов с коронавирусом
22:54В Петербурге у 106 школьников выявили кишечную инфекцию
22:52Власти Подмосковья помогут семьям детей, пострадавших из-за прорыва трубы
22:45Для врио главы Хабаровского края наймут семь телохранителей
22:36В Москве назвали условия проведения новогодних корпоративов
22:34Участники международной конференции по Сирии приняли итоговое заявление
22:29Победившая на выборах уборщица прокомментировала сообщения об увольнении
22:25В Британии прокомментировали слова Лаврова о Договоре по открытому небу
22:25В Абхазии наградили российских военных за борьбу с COVID-19
22:22Отравившейся наркотиками московской школьнице помогут работники соцзащиты
Лента новостейМолния