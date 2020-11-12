https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584259376.html
В Псковской области десять работников скорой помощи заболели COVID-19
В Псковской области десять работников скорой помощи заболели COVID-19
Очаг коронавируса выявлен в Порховском районе Псковской области, где коронавирус подтвержден у шести фельдшеров и четырех водителей станции скорой помощи,... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T12:36
2020-11-12T12:36
2020-11-12T12:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
псковская область
порховский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя – РИА Новости. Очаг коронавируса выявлен в Порховском районе Псковской области, где коронавирус подтвержден у шести фельдшеров и четырех водителей станции скорой помощи, сообщают региональные власти."В Псковской области зафиксирован очаг в Порховском районе на посту станции скорой помощи. Там выявлено 10 случаев заболевания COVID-19 у шести фельдшеров и четырех водителей", - сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.Все заболевшие переносят инфекцию в легкой форме и лечатся амбулаторно. Жителей Порховского района обслуживают бригады скорой помощи из соседних муниципалитетов, а также Пскова.По данным оперштаба региона, на четверг в Псковской области подтверждено 9403 случая коронавируса, прирост за сутки составил 148 случаев. Выздоровели 4915 человек, скончались 70.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584206947.html
псковская область
порховский район
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, псковская область, порховский район