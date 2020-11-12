https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584252056.html

Мишустин рассказал, как минимизировать потери от коронавируса

Мишустин рассказал, как минимизировать потери от коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости минимизировать потери предприятий и россиян через адресную поддержку, контролировать ситуацию с... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T12:08

2020-11-12T12:08

2020-11-12T13:52

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

россия

михаил мишустин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583709708_287:647:2379:1824_1400x0_80_0_0_70d94db4537b61d12c033726cc0cf4c8.jpg

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости минимизировать потери предприятий и россиян через адресную поддержку, контролировать ситуацию с ценами на товары первой необходимости."Важно минимизировать возможные потери, в том числе через адресную государственную поддержку и социальные выплаты, а также мониторить ситуацию с ценами на товары первой необходимости, продукты и лекарства. Люди рассчитывают на нас, и мы не имеем права их подвести", - сказал Мишустин на заседании кабмина в четверг.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, михаил мишустин, общество