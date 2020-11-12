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Распространение нового коронавируса
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Мишустин рассказал, как минимизировать потери от коронавируса
Мишустин рассказал, как минимизировать потери от коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости минимизировать потери предприятий и россиян через адресную поддержку, контролировать ситуацию с... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T12:08
2020-11-12T13:52
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
россия
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости минимизировать потери предприятий и россиян через адресную поддержку, контролировать ситуацию с ценами на товары первой необходимости."Важно минимизировать возможные потери, в том числе через адресную государственную поддержку и социальные выплаты, а также мониторить ситуацию с ценами на товары первой необходимости, продукты и лекарства. Люди рассчитывают на нас, и мы не имеем права их подвести", - сказал Мишустин на заседании кабмина в четверг.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, россия, михаил мишустин, общество

Мишустин рассказал, как минимизировать потери от коронавируса

12:08 12.11.2020 (обновлено: 13:52 12.11.2020)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости минимизировать потери предприятий и россиян через адресную поддержку, контролировать ситуацию с ценами на товары первой необходимости.
"Важно минимизировать возможные потери, в том числе через адресную государственную поддержку и социальные выплаты, а также мониторить ситуацию с ценами на товары первой необходимости, продукты и лекарства. Люди рассчитывают на нас, и мы не имеем права их подвести", - сказал Мишустин на заседании кабмина в четверг.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссияМихаил МишустинОбщество
 
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