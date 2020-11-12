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Мишустин рассказал, как минимизировать потери от коронавируса
Мишустин рассказал, как минимизировать потери от коронавируса
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости минимизировать потери предприятий и россиян через адресную поддержку, контролировать ситуацию с... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T12:08
2020-11-12T12:08
2020-11-12T13:52
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
россия
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости минимизировать потери предприятий и россиян через адресную поддержку, контролировать ситуацию с ценами на товары первой необходимости."Важно минимизировать возможные потери, в том числе через адресную государственную поддержку и социальные выплаты, а также мониторить ситуацию с ценами на товары первой необходимости, продукты и лекарства. Люди рассчитывают на нас, и мы не имеем права их подвести", - сказал Мишустин на заседании кабмина в четверг.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, россия, михаил мишустин, общество