https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584244071.html

В Подмосковье выявили антитела к COVID-19 у каждого пятого обследованного

В Подмосковье выявили антитела к COVID-19 у каждого пятого обследованного

Почти 920 тысяч ИФА-тестов на COVID-19 провели в Подмосковье за время пандемии, антитела выявлены у 19,7% обследованных, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T11:44

2020-11-12T11:44

2020-11-12T12:17

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Почти 920 тысяч ИФА-тестов на COVID-19 провели в Подмосковье за время пандемии, антитела выявлены у 19,7% обследованных, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава."В Московской области провели 918 тысяч ИФА-исследований. Иммуноферментный анализ крови позволяет определить наличие антител к новой коронавирусной инфекции в крови пациента", - говорится в сообщении.Глава регионального минздрава Светлана Стригункова пояснила, что ИФА-тестирование позволяет определить, имеются ли в крови пациента антитела к коронавирусу."Исследование проводится бесплатно и доступно всем жителям региона по полису ОМС. На данный момент, по результатам ИФА-диагностики, в Московской области у 19,7% обследованных обнаружено содержание антител к коронавирусу", - рассказала Стригункова, которую цитирует пресс-служба.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201112/immunitet-1584218659.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, московская область (подмосковье)