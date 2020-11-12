https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584244071.html
В Подмосковье выявили антитела к COVID-19 у каждого пятого обследованного
В Подмосковье выявили антитела к COVID-19 у каждого пятого обследованного
Почти 920 тысяч ИФА-тестов на COVID-19 провели в Подмосковье за время пандемии, антитела выявлены у 19,7% обследованных, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T11:44
2020-11-12T11:44
2020-11-12T12:17
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Почти 920 тысяч ИФА-тестов на COVID-19 провели в Подмосковье за время пандемии, антитела выявлены у 19,7% обследованных, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава."В Московской области провели 918 тысяч ИФА-исследований. Иммуноферментный анализ крови позволяет определить наличие антител к новой коронавирусной инфекции в крови пациента", - говорится в сообщении.Глава регионального минздрава Светлана Стригункова пояснила, что ИФА-тестирование позволяет определить, имеются ли в крови пациента антитела к коронавирусу."Исследование проводится бесплатно и доступно всем жителям региона по полису ОМС. На данный момент, по результатам ИФА-диагностики, в Московской области у 19,7% обследованных обнаружено содержание антител к коронавирусу", - рассказала Стригункова, которую цитирует пресс-служба.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201112/immunitet-1584218659.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, московская область (подмосковье)