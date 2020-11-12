https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584233081.html

В России за сутки выписали рекордное число пациентов после COVID-19

В России за сутки выписали рекордное число пациентов после COVID-19

За сутки в РФ выписаны рекордные 18 811 человек после COVID-19, за все время - 1 388 168, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T10:46

2020-11-12T10:46

2020-11-12T10:46

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

москва

санкт-петербург

челябинская область

общество

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны рекордные 18 811 человек после COVID-19, за все время - 1 388 168, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Предыдущий рекорд по выписке был зафиксирован накануне и составил 18 616 выздоровевших."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 811 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 1 388 168", - говорится в сообщении.В частности, 3959 выписаны в Москве, 839 - в Санкт-Петербурге, 639 - в Челябинской области.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

санкт-петербург

челябинская область

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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