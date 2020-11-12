https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584233081.html
В России за сутки выписали рекордное число пациентов после COVID-19
В России за сутки выписали рекордное число пациентов после COVID-19
За сутки в РФ выписаны рекордные 18 811 человек после COVID-19, за все время - 1 388 168, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T10:46
2020-11-12T10:46
2020-11-12T10:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
москва
санкт-петербург
челябинская область
общество
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны рекордные 18 811 человек после COVID-19, за все время - 1 388 168, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Предыдущий рекорд по выписке был зафиксирован накануне и составил 18 616 выздоровевших."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 811 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 1 388 168", - говорится в сообщении.В частности, 3959 выписаны в Москве, 839 - в Санкт-Петербурге, 639 - в Челябинской области.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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