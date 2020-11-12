https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584232052.html
В России зафиксировали новый рекорд по числу смертей от коронавируса
В России зафиксировали новый рекорд по числу смертей от коронавируса
За сутки в РФ подтверждены 439 смертей людей с COVID-19, за все время - 32 032, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T10:43
2020-11-12T10:43
2020-11-12T10:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 439 смертей людей с COVID-19, за все время - 32 032, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 439 летальных случаев... За весь период по России умерло 32 032 человека", - говорится в сообщении.В частности, 71 смерть подтверждена в Москве, 68 - в Санкт-Петербурге, 19 - в Ростовской области.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество