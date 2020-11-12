https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584232052.html

В России зафиксировали новый рекорд по числу смертей от коронавируса

В России зафиксировали новый рекорд по числу смертей от коронавируса

За сутки в РФ подтверждены 439 смертей людей с COVID-19, за все время - 32 032, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T10:43

2020-11-12T10:43

2020-11-12T10:47

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 439 смертей людей с COVID-19, за все время - 32 032, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 439 летальных случаев... За весь период по России умерло 32 032 человека", - говорится в сообщении.В частности, 71 смерть подтверждена в Москве, 68 - в Санкт-Петербурге, 19 - в Ростовской области.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

россия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество