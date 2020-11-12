Губернаторам поручили вводить необходимые ограничения из-за коронавируса
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПроверка масочного режима в общественном транспорте Новосибирска
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Правительство поручило главам российских регионов при необходимости вводить новые ограничения из-за коронавируса. Это следует из перечня поручений, опубликованного на сайте кабмина.
Так, губернаторы обязаны обеспечить проведение региональными оперативными штабами надлежащего анализа эпидемиологической обстановки. На основе анализа они могут вводить ограничительные меры для снижения заболеваемости, но эти меры не должны приводить к негативным экономическим последствиям.
О результатах необходимо еженедельно докладывать в Роспотребнадзор.
"Срок — до 16 ноября 2020 года, далее — еженедельно", — говорится в сообщении.
Помимо этого, в тот же срок губернаторы должны создать резервные койки для пациентов с коронавирусом и обеспечить лекарствами лечащихся на дому, а также взять на личный контроль вопрос обеспечения медицинских учреждений необходимыми препаратами, средствами индивидуальной защиты и диагностики COVID-19.
Премьер-министр Михаил Мишустин также поручил еженедельно рассылать регионам прогноз заболеваемости, чтобы оценить достаточность ресурсов для борьбы с инфекцией.
Накануне в России выявили 19 851 случай COVID-19, а общее число заразившихся превысило 1,83 миллиона. Умерли за все время с начала эпидемии 31,5 тысячи человек, 1,36 миллиона вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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