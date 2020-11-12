https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584230414.html

Губернаторам поручили вводить необходимые ограничения из-за коронавируса

Губернаторам поручили вводить необходимые ограничения из-за коронавируса

Правительство поручило главам российских регионов при необходимости вводить новые ограничения из-за коронавируса. Это следует из перечня поручений,... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T10:38

2020-11-12T10:38

2020-11-12T10:38

коронавирус covid-19

распространение нового коронавируса

здоровье - общество

михаил мишустин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

правительство рф

общество

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Правительство поручило главам российских регионов при необходимости вводить новые ограничения из-за коронавируса. Это следует из перечня поручений, опубликованного на сайте кабмина.Так, губернаторы обязаны обеспечить проведение региональными оперативными штабами надлежащего анализа эпидемиологической обстановки. На основе анализа они могут вводить ограничительные меры для снижения заболеваемости, но эти меры не должны приводить к негативным экономическим последствиям.О результатах необходимо еженедельно докладывать в Роспотребнадзор."Срок — до 16 ноября 2020 года, далее — еженедельно", — говорится в сообщении.Помимо этого, в тот же срок губернаторы должны создать резервные койки для пациентов с коронавирусом и обеспечить лекарствами лечащихся на дому, а также взять на личный контроль вопрос обеспечения медицинских учреждений необходимыми препаратами, средствами индивидуальной защиты и диагностики COVID-19.Премьер-министр Михаил Мишустин также поручил еженедельно рассылать регионам прогноз заболеваемости, чтобы оценить достаточность ресурсов для борьбы с инфекцией.Накануне в России выявили 19 851 случай COVID-19, а общее число заразившихся превысило 1,83 миллиона. Умерли за все время с начала эпидемии 31,5 тысячи человек, 1,36 миллиона вылечились. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201110/ogranicheniya-1583970721.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), правительство рф, общество