https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584225656.html

Власти Москвы оценили работу системы чек-инов

Власти Москвы оценили работу системы чек-инов

Система QR-кодов в Москве работает стабильно, вне зависимости от нагрузки, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента информационных технологий. РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T10:04

2020-11-12T10:04

2020-11-12T10:23

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

технологии

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Система QR-кодов в Москве работает стабильно, вне зависимости от нагрузки, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента информационных технологий."Практика применения системы QR-кодов в ночных клубах, барах, ресторанах и других развлекательных заведениях, режим работы которых включает ночное время с 00.00 до 06.00, продемонстрировала, что система работает стабильно, вне зависимости от нагрузки", - сообщили в пресс-службе."В общей сложности с 19 октября жители зарегистрировались в системе чек-ин порядка 1,4 миллиона раз, к ней присоединились более 4 тысяч адресов организаций, в том числе некоторые рестораны и гостиницы, на которые требование об обязательной регистрации не распространялось. Они добровольно внедрили эту систему, поскольку осознают свою ответственность перед посетителями", - рассказали в пресс-службе.Данные, которые москвичи передают при системе чек-ина, полностью защищены, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента информационных технологий."Данные, которые пользователь передает сервису регистрации, защищены в полном соответствии с требованиями законодательства РФ. Они хранятся в городском центре обработки данных, оснащенном всеми необходимыми средствами защиты информации", - рассказали в пресс-службе.Система регистрации при входе в ночные заведения Москвы с помощью sms или QR-кода заработала 19 октября. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал всем организациям, которые осуществляют прием граждан, присоединиться к системе чек-инов.Представителям учреждений, заведений и организаций необходимо получить на портале mos.ru уникальный QR-код и разместить его на входе. В свою очередь, посетителям и сотрудникам необходимо зарегистрироваться при входе, отсканировав QR-код, авторизоваться на mos.ru или подтвердить свой номер телефона. Также можно пройти регистрацию, отправив sms на номер 7377. Номер телефона необходим для того, чтобы у города была возможность оповестить человека, если у одного из посетителей, с которым он был в заведении в одно время, впоследствии подтвердился коронавирус. В случае получения такого сообщения необходимо по возможности ограничить контакты, а при ухудшении самочувствия вызвать врача.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584206947.html

https://ria.ru/20201106/rezhim-1583462576.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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