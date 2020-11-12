https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584219819.html

Роспотребнадзор будет еженедельно докладывать о мерах борьбы с COVID-19

Роспотребнадзор будет еженедельно докладывать о мерах борьбы с COVID-19

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору еженедельно докладывать о принимаемых в регионах мерах в связи с COVID-19, соответствующие поручения РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T09:20

2020-11-12T09:20

2020-11-12T09:34

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

михаил мишустин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору еженедельно докладывать о принимаемых в регионах мерах в связи с COVID-19, соответствующие поручения опубликованы на сайте кабмина."Роспотребнадзору представлять в правительство РФ сводный доклад о ходе исполнения субъектами РФ пункта 6 настоящего перечня поручений с анализом достаточности (недостаточности) принимаемых субъектами РФ и соответствующими предложениями. Срок – до 18 ноября 2020 года, далее – еженедельно", - говорится в сообщении.Роспотребнадзор должен изменить санитарные правила, повышающие охват тестирования на коронавирус, говорится в перечне поручений правительства."Роспотребнадзору (А.Ю.Поповой) обеспечить внесение изменений в действующие санитарные правила в целях повышения охвата населения тестированием на новую коронавирусную инфекцию. Срок – до 13 ноября 2020 года", - говорится в сообщении.Регионам поручено еженедельно рассылать прогноз заболеваемости коронавирусом, чтобы оценить достаточность ресурсов для борьбы с ним."Минцифры России (М.И. Шадаеву), Аналитическому центру при правительстве РФ (К.М. Калинину) обеспечить совместно с Роспотребнадзором (А.Ю. Попова) и правительством Москвы (С.С. Собянин) на постоянной основе еженедельную рассылку через ИЦК прогноза заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и развития эпидемиологической ситуации в разрезе субъектов РФ, разработанного Аналитическим центром при правительстве РФ по согласованию с Роспотребнадзором, и сбор обратной связи через ИЦК для оценки достаточности ресурсов (медицинского персонала, тестов, коек, лекарств и прочих ресурсов) и готовности регионов к прохождению пиковых нагрузок по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении на сайте кабмина.Минздраву РФ поручено разработать закон о продлении прав кабмина по установлению особенностей организации контроля в здравоохранении."Минздраву России (М.А.Мурашко) разработать совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и внести в Правительство Российской Федерации проект федерального закона о продлении на 2021 год права Правительства Российской Федерации на установление особенностей организации и осуществления государственного контроля (надзора) в сфере здравоохранения", - говорится в сообщении правительства.Срок исполнения поручения - до 20 ноября.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584206947.html

https://ria.ru/20201106/oshibki-1583298765.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201112/koronavirus-1584220201.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, михаил мишустин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)