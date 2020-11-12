https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584214244.html

ВОЗ призвала пенсионеров и врачей первыми прививаться от сезонного гриппа

ВОЗ призвала пенсионеров и врачей первыми прививаться от сезонного гриппа

Пожилые люди и медицинские работники в условиях COVID-19 должны в первую очередь прививаться от обычного гриппа во время сезонной циркуляции заболевания,... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T08:12

2020-11-12T08:12

2020-11-12T08:12

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

воз

общество

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ЖЕНЕВА, 12 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Пожилые люди и медицинские работники в условиях COVID-19 должны в первую очередь прививаться от обычного гриппа во время сезонной циркуляции заболевания, заявили РИА Новости во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).По мнению экспертов организации, совместная эпидемия гриппа и COVID-19 может создать большие проблемы для систем здравоохранения и медицинских учреждений, поскольку оба заболевания имеют много схожих симптомов.В этой связи ВОЗ рекомендует в качестве профилактики сделать прививку от гриппа в пяти целевых группах.В нынешнем году Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ по иммунизации (SAGE) также рекомендовала, "чтобы среди пяти групп риска медицинские работники и пожилые люди были приоритетными для вакцинации против гриппа во время пандемии COVID-19".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584206578.html

https://ria.ru/20201111/vaktsina-1584176144.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, воз, общество