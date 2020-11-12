ВОЗ призвала пенсионеров и врачей первыми прививаться от сезонного гриппа
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМедсестра городской поликлиники №7 в Симферополе держит в руках ампулу с вакциной "Гам-Ковид-Вак"
ЖЕНЕВА, 12 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Пожилые люди и медицинские работники в условиях COVID-19 должны в первую очередь прививаться от обычного гриппа во время сезонной циркуляции заболевания, заявили РИА Новости во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По мнению экспертов организации, совместная эпидемия гриппа и COVID-19 может создать большие проблемы для систем здравоохранения и медицинских учреждений, поскольку оба заболевания имеют много схожих симптомов.
В этой связи ВОЗ рекомендует в качестве профилактики сделать прививку от гриппа в пяти целевых группах.
"Вакцинация против гриппа является наилучшим способом профилактики болезни и снижения тяжести болезни и общественного бремени, вызванного гриппом. С 2012 года ВОЗ рекомендует вакцинацию против гриппа пяти целевым группам: беременным женщинам, лицам с ограниченными возможностями здоровья, пожилым людям, медицинским работникам и детям. Эти группы остаются важными целевыми группами для проведения вакцинации против гриппа", - заявили агентству в ВОЗ, подчеркнув, что люди должны прислушиваться к рекомендациям по вакцинации от местных властей.
В нынешнем году Стратегическая консультативная группа экспертов ВОЗ по иммунизации (SAGE) также рекомендовала, "чтобы среди пяти групп риска медицинские работники и пожилые люди были приоритетными для вакцинации против гриппа во время пандемии COVID-19".
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