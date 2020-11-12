https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584213799.html

В Германии выявили более 21,8 тысячи случаев коронавируса за сутки

В Германии выявили более 21,8 тысячи случаев коронавируса за сутки

Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии за последние сутки выросло более чем на 21,8 тысячи, следует из данных института Роберта РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T08:05

2020-11-12T08:05

2020-11-12T08:05

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

германия

в мире

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии за последние сутки выросло более чем на 21,8 тысячи, следует из данных института Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.По данным института, за минувшие 24 часа в стране зафиксировали 21 866 случаев заболевания COVID-19. Всего с начала эпидемии в Германии зарегистрировали 727 553 случая.За минувшие сутки в стране скончались 215 пациентов с COVID, всего - 11 982. Выздоровели около 467,8 тысячи человек.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584206947.html

германия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, германия, в мире