https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584213799.html
В Германии выявили более 21,8 тысячи случаев коронавируса за сутки
В Германии выявили более 21,8 тысячи случаев коронавируса за сутки
Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии за последние сутки выросло более чем на 21,8 тысячи, следует из данных института Роберта РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T08:05
2020-11-12T08:05
2020-11-12T08:05
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
германия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582851618_0:316:3072:2044_1400x0_80_0_0_48bb640c2fc5129575498751281b699e.jpg
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии за последние сутки выросло более чем на 21,8 тысячи, следует из данных института Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.По данным института, за минувшие 24 часа в стране зафиксировали 21 866 случаев заболевания COVID-19. Всего с начала эпидемии в Германии зарегистрировали 727 553 случая.За минувшие сутки в стране скончались 215 пациентов с COVID, всего - 11 982. Выздоровели около 467,8 тысячи человек.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584206947.html
германия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582851618_299:0:3030:2048_1400x0_80_0_0_31b7f68fc68a7ac057d8deae5a26f786.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, германия, в мире