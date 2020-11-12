Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584213799.html
В Германии выявили более 21,8 тысячи случаев коронавируса за сутки
В Германии выявили более 21,8 тысячи случаев коронавируса за сутки
Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии за последние сутки выросло более чем на 21,8 тысячи, следует из данных института Роберта РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T08:05
2020-11-12T08:05
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
германия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582851618_0:316:3072:2044_1400x0_80_0_0_48bb640c2fc5129575498751281b699e.jpg
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии за последние сутки выросло более чем на 21,8 тысячи, следует из данных института Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.По данным института, за минувшие 24 часа в стране зафиксировали 21 866 случаев заболевания COVID-19. Всего с начала эпидемии в Германии зарегистрировали 727 553 случая.За минувшие сутки в стране скончались 215 пациентов с COVID, всего - 11 982. Выздоровели около 467,8 тысячи человек.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584206947.html
германия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582851618_299:0:3030:2048_1400x0_80_0_0_31b7f68fc68a7ac057d8deae5a26f786.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, германия, в мире

В Германии выявили более 21,8 тысячи случаев коронавируса за сутки

08:05 12.11.2020
 
© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкПустая улица перед Бранденбургскими воротами в Берлине во время карантина, введенного в связи с коронавирусом
Пустая улица перед Бранденбургскими воротами в Берлине во время карантина, введенного в связи с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Нэнси Сисель
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии за последние сутки выросло более чем на 21,8 тысячи, следует из данных института Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.
По данным института, за минувшие 24 часа в стране зафиксировали 21 866 случаев заболевания COVID-19. Всего с начала эпидемии в Германии зарегистрировали 727 553 случая.
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
03:14Распространение нового коронавируса
ВОЗ назвала отличия симптомов гриппа и коронавируса
За минувшие сутки в стране скончались 215 пациентов с COVID, всего - 11 982. Выздоровели около 467,8 тысячи человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ГерманияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:30Победитель "Голоса" монах Фотий: главная опасность - это звездная болезнь
08:18В ВОЗ рассказали, как убедить антипрививочников вакцинироваться от COVID
08:17Эксперт рассказала, может ли рыбий жир защитить от COVID-19
08:17СК проверит колонию в Новосибирской области из-за убийства осужденного
08:13ДНР обвинила силовиков в обстреле из минометов села на юге республики
08:12ВОЗ призвала пенсионеров и врачей первыми прививаться от сезонного гриппа
08:07Минобороны развернет мобильный госпиталь в Хакасии для больных COVID-19
08:05В Германии выявили более 21,8 тысячи случаев коронавируса за сутки
08:00Ученые придумали, как снизить количество вредной пыли на стройках
07:49Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении в четверг
07:47В Кузбассе медик заболел COVID-19 после вакцинации
07:44В Москве минувшая ночь стала самой холодной с начала осени
07:39Пропавший на Таймыре девятилетний мальчик вернулся домой
07:33В Турции археологи обнаружили древнюю фреску, похожую на "Мону Лизу"
07:24Житель Китая убил трех коллег мотыгой из-за конфликта на работе
07:15Зеленский рассказал об "общих победах" США и Украины
07:09Опрос показал, что россияне не очень доверяют опросам
07:05В миротворческой операции в Карабахе задействуют боевые вертолеты
06:55В Перу назвали украинский самолет Ан-178 "невидимкой"
06:45Умер первый президент Бурятии Леонид Потапов
Лента новостейМолния