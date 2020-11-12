https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584207420.html

Иммунолог описал признаки бессимптомного течения коронавируса у людей

Иммунолог описал признаки бессимптомного течения коронавируса у людей

Российский иммунолог-аллерголог Владимир Болибок описал особенности бессимптомного течения коронавируса. Об этом он рассказал в эфире НСН. РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T03:38

2020-11-12T03:38

2020-11-12T04:20

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владимир болибок

александр чепурнов

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Российский иммунолог-аллерголог Владимир Болибок описал особенности бессимптомного течения коронавируса. Об этом он рассказал в эфире НСН.При бессимптомном течении коронавируса инфекция, попав в организм человека, некоторое время живет на слизистой. Затем иммунная система вырабатывает к вирусу антитела и уничтожает его.По словам врача, назвать болезнью бессимптомное течение нельзя, так как все ограничивается лишь заражением.Способ выявления бессимптомного COVID-19Ранее эксперты рассказали, что выявить у себя коронавирусное заболевание в случае бессимптомного течения можно при помощи тестов. Однако, отметили они, регулярное проведение тестов на COVID-19 неэффективно и может привести к крупным тратам, поэтому проходить тестирование нужно только после контакта с заболевшим.По словам ведущего научного сотрудника Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины профессора вирусологии Александра Чепурнова, иначе выявить коронавирус нельзя.Аналогичного мнения придерживается вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.Главная опасность бессимптомного течения COVID-19Ранее Анатолий Альтштейн сравнил коронавирус с полиомиелитом и объяснил, чем опасно бессимптомное течение COVID-19."Опасность в том, что такие люди являются распространителями инфекции", — сказал специалист в беседе с НСН.Он пояснил, что бессимптомное течение COVID-19 не изучено до конца и зависит от особенностей организма и самого вируса. Также Альтштейн отметил, что бессимптомное течение COVID-19 может быть связано не только с особенностями организма, но и с самим возбудителем.В свою очередь, директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович, считает, что толерантность к COVID-19 могла выработаться после заражения бета-коронавирусом.Повторное заражениеВ интервью радио Sputnik говоря о том, что влияет на повторное заражение коронавирусом, Альтштейн сообщил, что вероятность повторного инфицирования можно оценить уже во время первой болезни, на основе первого иммунного ответа.Вирусолог подчеркнул, что основная защита от коронавируса — это естественный иммунитет человека. После первого заражения организм может усилить барьер между собой и COVID-19, но так происходит не всегда.Основной признакИспанские ученые выяснили, что более чем у 80 процентов больных COVID-19 отмечается дефицит витамина D. Причем это признак чаще встречается у мужчин.Установлено, что 82,2 процентов больных COVID-19 имели дефицит витамина D, по сравнению с 47,2 процентами в контрольной группе — уровень 25OHD у них в среднем составил 13,8 нг/мл по сравнению с 20,9 нг/мл в контрольной группе. При этом уровень у мужчин был ниже, чем у женщин.COVID-19Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего заражены более 50,8 миллиона человек, из которых свыше 1,26 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.В России вирусом заражены более 1,8 миллиона человек, из которых около 1,35 миллиона выздоровели. Жертвами COVID-19 стали более 31 тысячи человек. За последние сутки выявили 19 851 новый случай инфицирования коронавирусом.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584206947.html

https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584206578.html

https://ria.ru/20201111/vaktsinatsiya-1584192626.html

https://ria.ru/20201111/chaga-1584189270.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир болибок, александр чепурнов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, лариса попович, весь мир, высшая школа экономики (вшэ), бразилия, индия, сша