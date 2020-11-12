https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584207420.html
Иммунолог описал признаки бессимптомного течения коронавируса у людей
Иммунолог описал признаки бессимптомного течения коронавируса у людей
Российский иммунолог-аллерголог Владимир Болибок описал особенности бессимптомного течения коронавируса. Об этом он рассказал в эфире НСН. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T03:38
2020-11-12T03:38
2020-11-12T04:20
распространение нового коронавируса
владимир болибок
александр чепурнов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
лариса попович
весь мир
высшая школа экономики (вшэ)
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Российский иммунолог-аллерголог Владимир Болибок описал особенности бессимптомного течения коронавируса. Об этом он рассказал в эфире НСН.При бессимптомном течении коронавируса инфекция, попав в организм человека, некоторое время живет на слизистой. Затем иммунная система вырабатывает к вирусу антитела и уничтожает его.По словам врача, назвать болезнью бессимптомное течение нельзя, так как все ограничивается лишь заражением.Способ выявления бессимптомного COVID-19Ранее эксперты рассказали, что выявить у себя коронавирусное заболевание в случае бессимптомного течения можно при помощи тестов. Однако, отметили они, регулярное проведение тестов на COVID-19 неэффективно и может привести к крупным тратам, поэтому проходить тестирование нужно только после контакта с заболевшим.По словам ведущего научного сотрудника Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины профессора вирусологии Александра Чепурнова, иначе выявить коронавирус нельзя.Аналогичного мнения придерживается вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.Главная опасность бессимптомного течения COVID-19Ранее Анатолий Альтштейн сравнил коронавирус с полиомиелитом и объяснил, чем опасно бессимптомное течение COVID-19."Опасность в том, что такие люди являются распространителями инфекции", — сказал специалист в беседе с НСН.Он пояснил, что бессимптомное течение COVID-19 не изучено до конца и зависит от особенностей организма и самого вируса. Также Альтштейн отметил, что бессимптомное течение COVID-19 может быть связано не только с особенностями организма, но и с самим возбудителем.В свою очередь, директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович, считает, что толерантность к COVID-19 могла выработаться после заражения бета-коронавирусом.Повторное заражениеВ интервью радио Sputnik говоря о том, что влияет на повторное заражение коронавирусом, Альтштейн сообщил, что вероятность повторного инфицирования можно оценить уже во время первой болезни, на основе первого иммунного ответа.Вирусолог подчеркнул, что основная защита от коронавируса — это естественный иммунитет человека. После первого заражения организм может усилить барьер между собой и COVID-19, но так происходит не всегда.Основной признакИспанские ученые выяснили, что более чем у 80 процентов больных COVID-19 отмечается дефицит витамина D. Причем это признак чаще встречается у мужчин.Установлено, что 82,2 процентов больных COVID-19 имели дефицит витамина D, по сравнению с 47,2 процентами в контрольной группе — уровень 25OHD у них в среднем составил 13,8 нг/мл по сравнению с 20,9 нг/мл в контрольной группе. При этом уровень у мужчин был ниже, чем у женщин.COVID-19Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего заражены более 50,8 миллиона человек, из которых свыше 1,26 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.В России вирусом заражены более 1,8 миллиона человек, из которых около 1,35 миллиона выздоровели. Жертвами COVID-19 стали более 31 тысячи человек. За последние сутки выявили 19 851 новый случай инфицирования коронавирусом.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584206947.html
https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584206578.html
https://ria.ru/20201111/vaktsinatsiya-1584192626.html
https://ria.ru/20201111/chaga-1584189270.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир болибок, александр чепурнов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, лариса попович, весь мир, высшая школа экономики (вшэ), бразилия, индия, сша
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости.
Российский иммунолог-аллерголог Владимир Болибок
описал особенности бессимптомного течения коронавируса. Об этом он рассказал в эфире НСН
.
"Бессимптомное течение инфекции ничем для человека не опасно, при нем человек не испытывает никаких болезненных ощущений, нет воспалений и отклонений в состоянии здоровья", - сказал эксперт.
При бессимптомном течении коронавируса инфекция, попав в организм человека, некоторое время живет на слизистой. Затем иммунная система вырабатывает к вирусу антитела и уничтожает его.
По словам врача, назвать болезнью бессимптомное течение нельзя, так как все ограничивается лишь заражением.
Способ выявления бессимптомного COVID-19
Ранее эксперты рассказали, что выявить у себя коронавирусное заболевание в случае бессимптомного течения можно при помощи тестов. Однако, отметили они, регулярное проведение тестов на COVID-19 неэффективно и может привести к крупным тратам, поэтому проходить тестирование нужно только после контакта с заболевшим.
По словам ведущего научного сотрудника Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины профессора вирусологии Александра Чепурнова
, иначе выявить коронавирус нельзя.
Аналогичного мнения придерживается вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн
.
Главная опасность бессимптомного течения COVID-19
Ранее Анатолий Альтштейн сравнил коронавирус с полиомиелитом и объяснил, чем опасно бессимптомное течение COVID-19.
"Опасность в том, что такие люди являются распространителями инфекции", — сказал специалист в беседе с НСН
.
Он пояснил, что бессимптомное течение COVID-19 не изучено до конца и зависит от особенностей организма и самого вируса. Также Альтштейн отметил, что бессимптомное течение COVID-19 может быть связано не только с особенностями организма, но и с самим возбудителем.
В свою очередь, директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович
, считает, что толерантность к COVID-19 могла выработаться после заражения бета-коронавирусом.
Повторное заражение
В интервью радио Sputnik
говоря о том, что влияет на повторное заражение коронавирусом, Альтштейн сообщил, что вероятность повторного инфицирования можно оценить уже во время первой болезни, на основе первого иммунного ответа.
Вирусолог подчеркнул, что основная защита от коронавируса — это естественный иммунитет человека. После первого заражения организм может усилить барьер между собой и COVID-19, но так происходит не всегда.
Основной признак
Испанские ученые выяснили, что более чем у 80 процентов больных COVID-19 отмечается дефицит витамина D. Причем это признак чаще встречается у мужчин.
Установлено, что 82,2 процентов больных COVID-19 имели дефицит витамина D, по сравнению с 47,2 процентами в контрольной группе — уровень 25OHD у них в среднем составил 13,8 нг/мл по сравнению с 20,9 нг/мл в контрольной группе. При этом уровень у мужчин был ниже, чем у женщин.
COVID-19
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего заражены более 50,8 миллиона человек, из которых свыше 1,26 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США
, Индии
и Бразилии
.
В России вирусом заражены более 1,8 миллиона человек, из которых около 1,35 миллиона выздоровели. Жертвами COVID-19 стали более 31 тысячи человек. За последние сутки выявили 19 851 новый случай инфицирования коронавирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.