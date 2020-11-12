Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584207420.html
Иммунолог описал признаки бессимптомного течения коронавируса у людей
Иммунолог описал признаки бессимптомного течения коронавируса у людей
Российский иммунолог-аллерголог Владимир Болибок описал особенности бессимптомного течения коронавируса. Об этом он рассказал в эфире НСН. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T03:38
2020-11-12T04:20
распространение нового коронавируса
владимир болибок
александр чепурнов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
лариса попович
весь мир
высшая школа экономики (вшэ)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583324393_0:0:721:406_1400x0_80_0_0_4c651b7545a1caae45a20fcf43bbb146.jpg
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Российский иммунолог-аллерголог Владимир Болибок описал особенности бессимптомного течения коронавируса. Об этом он рассказал в эфире НСН.При бессимптомном течении коронавируса инфекция, попав в организм человека, некоторое время живет на слизистой. Затем иммунная система вырабатывает к вирусу антитела и уничтожает его.По словам врача, назвать болезнью бессимптомное течение нельзя, так как все ограничивается лишь заражением.Способ выявления бессимптомного COVID-19Ранее эксперты рассказали, что выявить у себя коронавирусное заболевание в случае бессимптомного течения можно при помощи тестов. Однако, отметили они, регулярное проведение тестов на COVID-19 неэффективно и может привести к крупным тратам, поэтому проходить тестирование нужно только после контакта с заболевшим.По словам ведущего научного сотрудника Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины профессора вирусологии Александра Чепурнова, иначе выявить коронавирус нельзя.Аналогичного мнения придерживается вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.Главная опасность бессимптомного течения COVID-19Ранее Анатолий Альтштейн сравнил коронавирус с полиомиелитом и объяснил, чем опасно бессимптомное течение COVID-19."Опасность в том, что такие люди являются распространителями инфекции", — сказал специалист в беседе с НСН.Он пояснил, что бессимптомное течение COVID-19 не изучено до конца и зависит от особенностей организма и самого вируса. Также Альтштейн отметил, что бессимптомное течение COVID-19 может быть связано не только с особенностями организма, но и с самим возбудителем.В свою очередь, директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович, считает, что толерантность к COVID-19 могла выработаться после заражения бета-коронавирусом.Повторное заражениеВ интервью радио Sputnik говоря о том, что влияет на повторное заражение коронавирусом, Альтштейн сообщил, что вероятность повторного инфицирования можно оценить уже во время первой болезни, на основе первого иммунного ответа.Вирусолог подчеркнул, что основная защита от коронавируса — это естественный иммунитет человека. После первого заражения организм может усилить барьер между собой и COVID-19, но так происходит не всегда.Основной признакИспанские ученые выяснили, что более чем у 80 процентов больных COVID-19 отмечается дефицит витамина D. Причем это признак чаще встречается у мужчин.Установлено, что 82,2 процентов больных COVID-19 имели дефицит витамина D, по сравнению с 47,2 процентами в контрольной группе — уровень 25OHD у них в среднем составил 13,8 нг/мл по сравнению с 20,9 нг/мл в контрольной группе. При этом уровень у мужчин был ниже, чем у женщин.COVID-19Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего заражены более 50,8 миллиона человек, из которых свыше 1,26 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.В России вирусом заражены более 1,8 миллиона человек, из которых около 1,35 миллиона выздоровели. Жертвами COVID-19 стали более 31 тысячи человек. За последние сутки выявили 19 851 новый случай инфицирования коронавирусом.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584206947.html
https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584206578.html
https://ria.ru/20201111/vaktsinatsiya-1584192626.html
https://ria.ru/20201111/chaga-1584189270.html
https://ria.ru/20201111/grib-1584079749.html
россия
весь мир
бразилия
индия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583324393_53:0:653:450_1400x0_80_0_0_d5a672ebda2e7029a5a8baa7fa460ee4.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир болибок, александр чепурнов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, лариса попович, весь мир, высшая школа экономики (вшэ), бразилия, индия, сша

Иммунолог описал признаки бессимптомного течения коронавируса у людей

03:38 12.11.2020 (обновлено: 04:20 12.11.2020)
 
© Courtesy of the National Institutes of HealthКоронавирус SARS-CoV-2 под микроскопом
Коронавирус SARS-CoV-2 под микроскопом - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© Courtesy of the National Institutes of Health
Коронавирус SARS-CoV-2 под микроскопом
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Российский иммунолог-аллерголог Владимир Болибок описал особенности бессимптомного течения коронавируса. Об этом он рассказал в эфире НСН.
"Бессимптомное течение инфекции ничем для человека не опасно, при нем человек не испытывает никаких болезненных ощущений, нет воспалений и отклонений в состоянии здоровья", - сказал эксперт.
При бессимптомном течении коронавируса инфекция, попав в организм человека, некоторое время живет на слизистой. Затем иммунная система вырабатывает к вирусу антитела и уничтожает его.
По словам врача, назвать болезнью бессимптомное течение нельзя, так как все ограничивается лишь заражением.
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
03:14Распространение нового коронавируса
ВОЗ назвала отличия симптомов гриппа и коронавируса

Способ выявления бессимптомного COVID-19

Ранее эксперты рассказали, что выявить у себя коронавирусное заболевание в случае бессимптомного течения можно при помощи тестов. Однако, отметили они, регулярное проведение тестов на COVID-19 неэффективно и может привести к крупным тратам, поэтому проходить тестирование нужно только после контакта с заболевшим.
По словам ведущего научного сотрудника Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины профессора вирусологии Александра Чепурнова, иначе выявить коронавирус нельзя.
Аналогичного мнения придерживается вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
Медик делает прививку с вакциной - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
03:02Распространение нового коронавируса
Вакцина от гриппа не защитит от коронавируса, заявили в ВОЗ

Главная опасность бессимптомного течения COVID-19

Ранее Анатолий Альтштейн сравнил коронавирус с полиомиелитом и объяснил, чем опасно бессимптомное течение COVID-19.
"Опасность в том, что такие люди являются распространителями инфекции", — сказал специалист в беседе с НСН.
Он пояснил, что бессимптомное течение COVID-19 не изучено до конца и зависит от особенностей организма и самого вируса. Также Альтштейн отметил, что бессимптомное течение COVID-19 может быть связано не только с особенностями организма, но и с самим возбудителем.
В свою очередь, директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович, считает, что толерантность к COVID-19 могла выработаться после заражения бета-коронавирусом.
Вакцинация от коронавируса - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
Вчера, 21:33Распространение нового коронавируса
Гинцбург пообещал привить от COVID-19 1,5 миллиона человек до конца года

Повторное заражение

В интервью радио Sputnik говоря о том, что влияет на повторное заражение коронавирусом, Альтштейн сообщил, что вероятность повторного инфицирования можно оценить уже во время первой болезни, на основе первого иммунного ответа.
Вирусолог подчеркнул, что основная защита от коронавируса — это естественный иммунитет человека. После первого заражения организм может усилить барьер между собой и COVID-19, но так происходит не всегда.
Чага (древесный гриб) на заводе ООО Артлайф в Томске - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
Вчера, 21:05Распространение нового коронавируса
Эффективность экстракта чаги против COVID-19 оценят к концу года

Основной признак

Испанские ученые выяснили, что более чем у 80 процентов больных COVID-19 отмечается дефицит витамина D. Причем это признак чаще встречается у мужчин.
Установлено, что 82,2 процентов больных COVID-19 имели дефицит витамина D, по сравнению с 47,2 процентами в контрольной группе — уровень 25OHD у них в среднем составил 13,8 нг/мл по сравнению с 20,9 нг/мл в контрольной группе. При этом уровень у мужчин был ниже, чем у женщин.
Работа в лаборатории - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
Вчера, 12:45Распространение нового коронавируса
Инфекционист оценил эффективность нового средства для борьбы с COVID-19

COVID-19

Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего заражены более 50,8 миллиона человек, из которых свыше 1,26 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.
В России вирусом заражены более 1,8 миллиона человек, из которых около 1,35 миллиона выздоровели. Жертвами COVID-19 стали более 31 тысячи человек. За последние сутки выявили 19 851 новый случай инфицирования коронавирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус - РИА Новости, 1920, 21.03.2020
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
 
Распространение нового коронавирусаВладимир БолибокАлександр ЧепурновКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЛариса ПоповичВесь мирВысшая школа экономики (ВШЭ)БразилияИндияСША
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:30Победитель "Голоса" монах Фотий: главная опасность - это звездная болезнь
08:18В ВОЗ рассказали, как убедить антипрививочников вакцинироваться от COVID
08:17Эксперт рассказала, может ли рыбий жир защитить от COVID-19
08:17СК проверит колонию в Новосибирской области из-за убийства осужденного
08:13ДНР обвинила силовиков в обстреле из минометов села на юге республики
08:12ВОЗ призвала пенсионеров и врачей первыми прививаться от сезонного гриппа
08:07Минобороны развернет мобильный госпиталь в Хакасии для больных COVID-19
08:05В Германии выявили более 21,8 тысячи случаев коронавируса за сутки
08:00Ученые придумали, как снизить количество вредной пыли на стройках
07:49Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении в четверг
07:47В Кузбассе медик заболел COVID-19 после вакцинации
07:44В Москве минувшая ночь стала самой холодной с начала осени
07:39Пропавший на Таймыре девятилетний мальчик вернулся домой
07:33В Турции археологи обнаружили древнюю фреску, похожую на "Мону Лизу"
07:24Житель Китая убил трех коллег мотыгой из-за конфликта на работе
07:15Зеленский рассказал об "общих победах" США и Украины
07:09Опрос показал, что россияне не очень доверяют опросам
07:05В миротворческой операции в Карабахе задействуют боевые вертолеты
06:55В Перу назвали украинский самолет Ан-178 "невидимкой"
06:45Умер первый президент Бурятии Леонид Потапов
Лента новостейМолния