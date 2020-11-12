https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584206947.html

ВОЗ назвала отличия симптомов гриппа и коронавируса

ВОЗ назвала отличия симптомов гриппа и коронавируса

Коронавирус COVID-19 и грипп имеют схожие симптомы, однако заражение коронавирусом может дополнительно вызывать потерю чувства вкуса и обоняния, а также одышку... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T03:14

2020-11-12T03:14

2020-11-12T07:25

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

весь мир

воз

в мире

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ЖЕНЕВА, 12 ноя - РИА Новости. Коронавирус COVID-19 и грипп имеют схожие симптомы, однако заражение коронавирусом может дополнительно вызывать потерю чувства вкуса и обоняния, а также одышку и температуру свыше 38 градусов, рассказали РИА Новости во Всемирной организации здравоохранения.Согласно данным организации, симптомы тяжелой формы COVID-19 включают в себя одышку, потерю аппетита, постоянную боль или давление в груди, температуру свыше 38 градусов, а также спутанность сознания.Человек с тяжелыми симптомами должен немедленно обратиться за медицинской помощью. Даже при легких симптомах COVID-19 к врачам должны обращаться люди с хроническими заболеваниями, пожилые граждане, дети до пяти лет и беременные женщины. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

весь мир

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, весь мир, воз, в мире