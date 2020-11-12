Вакцина от гриппа не защитит от коронавируса, заявили в ВОЗ

"Пока еще не существует вакцины от COVID-19 (которая была бы эффективна, безопасна и признана ВОЗ - ред.), но многие потенциальные препараты изучаются, и несколько крупных клинических испытаний могут дать результаты позднее в этом году. В то же время противовирусные препараты и вакцины для борьбы с гриппом имеются в наличии. Хотя вакцина против гриппа не эффективна против вируса COVID-19, настоятельно рекомендуется ежегодно проходить вакцинацию для предотвращения инфекции гриппа", - подчеркнули в ВОЗ.