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Вакцина от гриппа не защитит от коронавируса, заявили в ВОЗ
Вакцина от гриппа не защитит от коронавируса, заявили в ВОЗ
Прививка от гриппа не защитит человека от COVID-19, рассказали РИА Новости во Всемирной организации здравоохранения. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T03:02
2020-11-12T03:02
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
весь мир
воз
общество
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ЖЕНЕВА, 12 ноя - РИА Новости. Прививка от гриппа не защитит человека от COVID-19, рассказали РИА Новости во Всемирной организации здравоохранения.ВОЗ, по данным на 3 ноября, включила в список "кандидатов" 47 вакцин, которые разрабатываются в мире.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус covid-19, весь мир, воз, общество

Вакцина от гриппа не защитит от коронавируса, заявили в ВОЗ

03:02 12.11.2020
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкМедик делает прививку с вакциной
Медик делает прививку с вакциной - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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ЖЕНЕВА, 12 ноя - РИА Новости. Прививка от гриппа не защитит человека от COVID-19, рассказали РИА Новости во Всемирной организации здравоохранения.
"Пока еще не существует вакцины от COVID-19 (которая была бы эффективна, безопасна и признана ВОЗ - ред.), но многие потенциальные препараты изучаются, и несколько крупных клинических испытаний могут дать результаты позднее в этом году. В то же время противовирусные препараты и вакцины для борьбы с гриппом имеются в наличии. Хотя вакцина против гриппа не эффективна против вируса COVID-19, настоятельно рекомендуется ежегодно проходить вакцинацию для предотвращения инфекции гриппа", - подчеркнули в ВОЗ.
ВОЗ, по данным на 3 ноября, включила в список "кандидатов" 47 вакцин, которые разрабатываются в мире.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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