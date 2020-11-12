https://ria.ru/20201112/komarovskiy-1584391786.html

Врач назвал срок, когда больные COVID-19 наиболее заразны

Врач назвал срок, когда больные COVID-19 наиболее заразны

Врач Евгений Комаровский рассказал о популярных заблуждениях в отношении коронавируса. Видео, в котором он прокомментировал последние новости, связанные с... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T23:40

2020-11-12T23:40

2020-11-12T23:42

распространение нового коронавируса

евгений комаровский

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Врач Евгений Комаровский рассказал о популярных заблуждениях в отношении коронавируса. Видео, в котором он прокомментировал последние новости, связанные с пандемией, опубликовано на YouTube.По его словам, распространенная ранее теория о том, что коронавирус долго живет на поверхностях не совсем соответствует действительности.Врач добавил, что основным способом передачи вируса остается воздушно-капельный путь. Активная фазаТакже медик отметил, что что наиболее активную фазу распространения коронавируса человек проходит за двое суток до появления первых симптомов. По словам специалиста, после появления кашля и других признаков заболевания пациент начинает выделять во внешнюю среду меньше вирусов.Комаровский добавил, что то возможность заражения любыми инфекциями зависит от трех факторов: самого вируса, индивидуальной восприимчивостью и условиями контакта с вирусом.Так, восприимчивость к инфекции, подчеркнул он, может определяться разными факторами, начиная возрастом и полом и заканчивая расовой принадлежностью. Также на вероятность заразиться влияют внешние обстоятельства.По его словам, вирусная нагрузка определяет не только возможность заражения, но и тяжесть течения болезни.По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировали более 51,5 миллиона случаев коронавируса. Жертвами пандемии стали почти 1,276 миллиона человек.В России за время пандемии выявили более 1,858 миллиона случаев коронавируса, свыше 32 тысяч человек умерли, более 1,388 миллиона человек выздоровели.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201112/pnevmoniya-1584223658.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений комаровский, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество