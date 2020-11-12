Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201112/koltovoy-1584315231.html
НТВ уточнил место прощания с ведущим Колтовым
НТВ уточнил место прощания с ведущим Колтовым
Прощание с телеведущим Александром Колтовым состоится в субботу в ритуальном зале Николо-Архангельского крематория в Москве, уточнили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T16:19
2020-11-12T16:19
александр колтовой
нтв (телеканал)
люберцы
московская область (подмосковье)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/07/1583540145_0:203:1080:811_1400x0_80_0_0_24a6cfe40dde6732010dd71c99df1686.jpg
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Прощание с телеведущим Александром Колтовым состоится в субботу в ритуальном зале Николо-Архангельского крематория в Москве, уточнили РИА Новости в пресс-службе телеканала НТВ.Ранее сообщалось, что церемония должна пройти в большом зале Хованского крематория.В воскресенье представитель экстренных служб сообщил, что два человека погибли при крушении легкомоторного самолёта возле поселка Чкаловский в городском округе Люберцы. Предварительной причиной крушения называется неисправность двигателя. Телеканал НТВ подтвердил гибель ведущего в результате крушения самолёта в Московской области. По данному факту было заведено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".
https://radiosputnik.ria.ru/20201108/koltovoy-1583590380.html
люберцы
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/07/1583540145_0:66:1081:876_1400x0_80_0_0_a54f80f31bb10454010cd85d00f624d2.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр колтовой, нтв (телеканал), люберцы, московская область (подмосковье), происшествия

НТВ уточнил место прощания с ведущим Колтовым

16:19 12.11.2020
 
© Фото : Instagram @koltovoyАлександр Колтовой
Александр Колтовой - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© Фото : Instagram @koltovoy
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Прощание с телеведущим Александром Колтовым состоится в субботу в ритуальном зале Николо-Архангельского крематория в Москве, уточнили РИА Новости в пресс-службе телеканала НТВ.
Ранее сообщалось, что церемония должна пройти в большом зале Хованского крематория.
"Церемония прощания с Александром Колтовым состоится в субботу, 14 ноября в ритуальном зале Николо-Архангельского крематория. Начало в 12.00.", - говорится в сообщении.
В воскресенье представитель экстренных служб сообщил, что два человека погибли при крушении легкомоторного самолёта возле поселка Чкаловский в городском округе Люберцы. Предварительной причиной крушения называется неисправность двигателя. Телеканал НТВ подтвердил гибель ведущего в результате крушения самолёта в Московской области. По данному факту было заведено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".
Александр Колтовой - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
8 ноября, 09:38
"Странно себя ведет". Очевидец рассказал, как погиб телеведущий Колтовой
 
Александр КолтовойНТВ (телеканал)ЛюберцыМосковская область (Подмосковье)Происшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:12Вузы Москвы и Санкт-Петербурга переходят на дистанционное обучение
00:01Правозащитники заявили о массовой резне мирных жителей в Эфиопии
23:58В Висконсине допустили пересчет голосов на президентских выборах
23:56Зеленский будет ежедневно рассказывать новости из-за негатива в СМИ
23:51ЕС готов оказать гуманитарную помощь пострадавшим в карабахском конфликте
23:36Зампостпреда в ОБСЕ упрекнул Киев в желании переписать Минские соглашения
23:29В Ереване освободили одного из организаторов акции протеста
23:19Штабу Трампа отказали в иске к CNN по делу о "российском вмешательстве"
23:15На МКС скорректировали высоту орбиты
23:08Трамп ввел ограничения против фирм, связанных с китайскими военными
23:03В Москве умерли 70 пациентов с коронавирусом
22:54В Петербурге у 106 школьников выявили кишечную инфекцию
22:52Власти Подмосковья помогут семьям детей, пострадавших из-за прорыва трубы
22:45Для врио главы Хабаровского края наймут семь телохранителей
22:36В Москве назвали условия проведения новогодних корпоративов
22:34Участники международной конференции по Сирии приняли итоговое заявление
22:29Победившая на выборах уборщица прокомментировала сообщения об увольнении
22:25В Британии прокомментировали слова Лаврова о Договоре по открытому небу
22:25В Абхазии наградили российских военных за борьбу с COVID-19
22:22Отравившейся наркотиками московской школьнице помогут работники соцзащиты
Лента новостейМолния