https://ria.ru/20201112/koltovoy-1584315231.html

НТВ уточнил место прощания с ведущим Колтовым

НТВ уточнил место прощания с ведущим Колтовым

Прощание с телеведущим Александром Колтовым состоится в субботу в ритуальном зале Николо-Архангельского крематория в Москве, уточнили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T16:19

2020-11-12T16:19

2020-11-12T16:19

александр колтовой

нтв (телеканал)

люберцы

московская область (подмосковье)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/07/1583540145_0:203:1080:811_1400x0_80_0_0_24a6cfe40dde6732010dd71c99df1686.jpg

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Прощание с телеведущим Александром Колтовым состоится в субботу в ритуальном зале Николо-Архангельского крематория в Москве, уточнили РИА Новости в пресс-службе телеканала НТВ.Ранее сообщалось, что церемония должна пройти в большом зале Хованского крематория.В воскресенье представитель экстренных служб сообщил, что два человека погибли при крушении легкомоторного самолёта возле поселка Чкаловский в городском округе Люберцы. Предварительной причиной крушения называется неисправность двигателя. Телеканал НТВ подтвердил гибель ведущего в результате крушения самолёта в Московской области. По данному факту было заведено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

https://radiosputnik.ria.ru/20201108/koltovoy-1583590380.html

люберцы

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр колтовой, нтв (телеканал), люберцы, московская область (подмосковье), происшествия