https://ria.ru/20201112/koltovoy-1584315231.html
НТВ уточнил место прощания с ведущим Колтовым
НТВ уточнил место прощания с ведущим Колтовым
Прощание с телеведущим Александром Колтовым состоится в субботу в ритуальном зале Николо-Архангельского крематория в Москве, уточнили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T16:19
2020-11-12T16:19
2020-11-12T16:19
александр колтовой
нтв (телеканал)
люберцы
московская область (подмосковье)
происшествия
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Прощание с телеведущим Александром Колтовым состоится в субботу в ритуальном зале Николо-Архангельского крематория в Москве, уточнили РИА Новости в пресс-службе телеканала НТВ.Ранее сообщалось, что церемония должна пройти в большом зале Хованского крематория.В воскресенье представитель экстренных служб сообщил, что два человека погибли при крушении легкомоторного самолёта возле поселка Чкаловский в городском округе Люберцы. Предварительной причиной крушения называется неисправность двигателя. Телеканал НТВ подтвердил гибель ведущего в результате крушения самолёта в Московской области. По данному факту было заведено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".
https://radiosputnik.ria.ru/20201108/koltovoy-1583590380.html
люберцы
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр колтовой, нтв (телеканал), люберцы, московская область (подмосковье), происшествия