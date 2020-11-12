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Власти рассказали о применении QR-кодов в Москве
Власти рассказали о применении QR-кодов в Москве
Более 5,5 тысячи развлекательных заведений в Москве используют QR-коды, нарушения единичны, сообщил в четверг глава столичного департамента торговли и услуг... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T21:12
2020-11-12T21:12
2020-11-12T21:32
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Более 5,5 тысячи развлекательных заведений в Москве используют QR-коды, нарушения единичны, сообщил в четверг глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.Он отметил, что нарушений среди ночных заведений немного, фиксируются единичные случаи, все добросовестно выполняют это требование.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва