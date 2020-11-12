https://ria.ru/20201112/kody-1584377437.html

Власти рассказали о применении QR-кодов в Москве

Власти рассказали о применении QR-кодов в Москве

Более 5,5 тысячи развлекательных заведений в Москве используют QR-коды, нарушения единичны, сообщил в четверг глава столичного департамента торговли и услуг... РИА Новости, 12.11.2020

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распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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здоровье - общество

москва

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Более 5,5 тысячи развлекательных заведений в Москве используют QR-коды, нарушения единичны, сообщил в четверг глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.Он отметил, что нарушений среди ночных заведений немного, фиксируются единичные случаи, все добросовестно выполняют это требование.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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москва

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Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, москва