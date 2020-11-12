Трамп ввел ограничения против фирм, связанных с китайскими военными
23:08 12.11.2020 (обновлено: 23:29 12.11.2020)
ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ, который запрещает американским гражданам и компаниям покупать ценные бумаги фирм, связанных с военными КНР, с 11 января 2021 года, говорится в тексте указа.
Указ касается "коммунистических военных китайских компаний" и их акций, облигаций и прочих бумаг, говорится в тексте.
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"КНР все больше эксплуатирует американский капитал, чтобы находить ресурсы и помогать разработке и модернизации своих вооруженных сил, разведки и аппарата спецслужб. Это позволяет КНР напрямую угрожать территории США и силам США за рубежом, в том числе разрабатывать оружие массового поражения, продвинутое обычное оружие и злонамеренные кибердействия против США и их народа", - говорится в указе.
По заявлению Трампа, компании, связанные с китайскими военными, собирают средства в том числе и у американских инвесторов и претендуют на включение своих акций в фондовые индексы. Затем средства идут в военно-промышленный комплекс Китая, утверждает Трамп.
Президент США также объявил режим ЧП, который позволяет вводить санкции против тех или иных физических и юридических лиц в связи с данной проблемой.
Перечень компаний, чьи ценные бумаги будет запрещено покупать и продавать, пока не утвержден.