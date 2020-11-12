https://ria.ru/20201112/kitay-1584211743.html
Житель Китая убил трех коллег мотыгой из-за конфликта на работе
Житель Китая убил трех коллег мотыгой из-за конфликта на работе
Житель города Дацин в китайской провинции Хэйлунцзян из-за конфликта на работе напал с мотыгой на коллег, три человека от полученных травм скончались, еще один... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T07:24
2020-11-12T07:24
2020-11-12T07:24
китай
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/04/1578171710_0:106:1000:669_1400x0_80_0_0_3b390fc13218882f241a90c22796ce74.jpg
ПЕКИН, 12 ноя – РИА Новости. Житель города Дацин в китайской провинции Хэйлунцзян из-за конфликта на работе напал с мотыгой на коллег, три человека от полученных травм скончались, еще один пострадал, говорится в сообщении местной полиции.Инцидент произошел днем 10 ноября на одной из местных нефтедобывающих компаний.Подозреваемый 47-летний мужчина из-за конфликта на работе напал с мотыгой на четырех коллег, один человек скончался на месте, трое получили тяжелые травмы, двое из них позже скончались, несмотря на усилия врачей.Полиция уже задержала подозреваемого, обстоятельства происшествия выясняются.
https://ria.ru/20180822/1527008493.html
китай
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/04/1578171710_108:0:1000:669_1400x0_80_0_0_306d179be020b39b4beec06507574963.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, в мире