https://ria.ru/20201112/kitay-1584211743.html

Житель Китая убил трех коллег мотыгой из-за конфликта на работе

Житель Китая убил трех коллег мотыгой из-за конфликта на работе

Житель города Дацин в китайской провинции Хэйлунцзян из-за конфликта на работе напал с мотыгой на коллег, три человека от полученных травм скончались, еще один... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T07:24

2020-11-12T07:24

2020-11-12T07:24

китай

в мире

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ПЕКИН, 12 ноя – РИА Новости. Житель города Дацин в китайской провинции Хэйлунцзян из-за конфликта на работе напал с мотыгой на коллег, три человека от полученных травм скончались, еще один пострадал, говорится в сообщении местной полиции.Инцидент произошел днем 10 ноября на одной из местных нефтедобывающих компаний.Подозреваемый 47-летний мужчина из-за конфликта на работе напал с мотыгой на четырех коллег, один человек скончался на месте, трое получили тяжелые травмы, двое из них позже скончались, несмотря на усилия врачей.Полиция уже задержала подозреваемого, обстоятельства происшествия выясняются.

https://ria.ru/20180822/1527008493.html

китай

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, в мире