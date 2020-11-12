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Житель Китая убил трех коллег мотыгой из-за конфликта на работе
Житель Китая убил трех коллег мотыгой из-за конфликта на работе
Житель города Дацин в китайской провинции Хэйлунцзян из-за конфликта на работе напал с мотыгой на коллег, три человека от полученных травм скончались, еще один... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T07:24
2020-11-12T07:24
китай
в мире
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ПЕКИН, 12 ноя – РИА Новости. Житель города Дацин в китайской провинции Хэйлунцзян из-за конфликта на работе напал с мотыгой на коллег, три человека от полученных травм скончались, еще один пострадал, говорится в сообщении местной полиции.Инцидент произошел днем 10 ноября на одной из местных нефтедобывающих компаний.Подозреваемый 47-летний мужчина из-за конфликта на работе напал с мотыгой на четырех коллег, один человек скончался на месте, трое получили тяжелые травмы, двое из них позже скончались, несмотря на усилия врачей.Полиция уже задержала подозреваемого, обстоятельства происшествия выясняются.
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китай, в мире

Житель Китая убил трех коллег мотыгой из-за конфликта на работе

07:24 12.11.2020
 
CC BY 2.0 / egorgrebnev / Автомобиль службы скорой помощи Китая
Автомобиль службы скорой помощи Китая - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
CC BY 2.0 / egorgrebnev /
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ПЕКИН, 12 ноя – РИА Новости. Житель города Дацин в китайской провинции Хэйлунцзян из-за конфликта на работе напал с мотыгой на коллег, три человека от полученных травм скончались, еще один пострадал, говорится в сообщении местной полиции.
Инцидент произошел днем 10 ноября на одной из местных нефтедобывающих компаний.
Подозреваемый 47-летний мужчина из-за конфликта на работе напал с мотыгой на четырех коллег, один человек скончался на месте, трое получили тяжелые травмы, двое из них позже скончались, несмотря на усилия врачей.
Полиция уже задержала подозреваемого, обстоятельства происшествия выясняются.
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