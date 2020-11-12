https://ria.ru/20201112/kitay-1584143310.html

Доллару здесь не место: Китай вытесняет американскую валюту

Доллару здесь не место: Китай вытесняет американскую валюту

Пандемия подтолкнула ведущие страны к созданию цифровой валюты. В Китае виртуальная денежная единица уже конкурирует с привычными купюрами. С ее помощью там... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T08:00

2020-11-12T08:00

2020-11-12T08:15

юань

доллар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584146819_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_a5f4f621bc026d36488feb2bd535b644.jpg

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Пандемия подтолкнула ведущие страны к созданию цифровой валюты. В Китае виртуальная денежная единица уже конкурирует с привычными купюрами. С ее помощью там надеются вытеснить американский доллар — лидера международных расчетов. Удастся ли реализовать задуманное, разбиралось РИА Новости.Юань: от бумаги до цифрыЭлектронные платежи с каждым годом все популярнее, и короноравирус лишь усилил этот тренд. Разработать виртуальный аналог наличным деньгам намерены в Европе, США и Японии. Однако первопроходец тут — Китай, где цифровой юань — уже реальность. С апреля запустили соответствующие экспериментальные проекты в четырех городах — Шэньчжэнь, Сучжоу, Чэнду и в новом районе государственного уровня Сюнъань, провинция Хэбэй. Там электронным юанем пользуются не только госкомпании и учреждения, но и рядовые китайцы: погашают задолженность, переводят деньги, пополняют карты. Китайское правительство также предложило протестировать виртуальный юань 19 розничным сетям, в том числе Starbucks, McDonald’s, Subway и интернет-магазину JD.Как ранее сообщил глава департамента денежно-кредитной политики Народного банка Китая (НБК) Сунь Гофэн, национальную цифровую валюту широко задействуют в Пекине во время зимних Олимпийских игр, намеченных на 2022 год. Но для полного внедрения инновации не хватает юридической силы. Поэтому НБК опубликовал законопроект, наделяющий цифровой юань правовым статусом. В результате он полностью интегрируется в валютную систему КНР. Власти явно дают понять, что возьмут под контроль электронную денежную единицу. Впрочем, как и другие онлайн-платежи. "НБК полностью отслеживает рынок, поскольку средства крупнейших финтехкомпаний хранятся на специальных счетах регулятора. И цифровой юань, эмиссию которого осуществляет центральный орган, усилит надзор", — считает Павел Уткин, ведущий юрист Объединенного юридического центра "Парфенон".С долларом на выходКроме того, для Китая цифровой юань — это инструмент для борьбы за лидерство в финансовой сфере, где долгие десятилетия доминируют США."Одна из целей — вытеснить американский доллар в международных расчетах, особенно в купле-продаже энергоресурсов", — отмечает Алексей Кричевский, эксперт Академии управления финансами и инвестициями.А позиции доллара как резервной валюты слабеют. "Прежде всего из-за расширения влияния Китая и торговой войны между двумя главными экономиками мира — КНР и США. Хотя после избрания Байдена это противостояние, скорее всего, постепенно сойдет на нет", — продолжает собеседник агентства.Цифровой юань вполне способен конкурировать с долларом, поскольку позволяет оперативнее проводить сделки, чем устаревающие платежные системы SWIFT и CHIPS (именно через них американцы контролируют международные транзакции). Пригодится он и в рамках проекта "Один пояс — один путь". "Расчеты цифровым юанем защитят страны-участники от финансовых санкций Вашингтона. В Пекине опасаются усиления давления со стороны США и стараются обкатать инновацию на внутреннем рынке. После 2022-го, когда пройдут зимние Олимпийские игры, можно ожидать официального внедрения цифровой валюты и ее выход на международный рынок", — полагает Павел Уткин.Однако быстро вытеснить доллар не получится. "Произойдет это к концу десятилетия. Цифровой юань только тестируют, и в зависимости от результатов прояснятся перспективы", — уточняет Алексей Кричевский.Между тем интерес к юаню растет и без его виртуальных двойников. "Китайскую денежную единицу все чаще используют для прямых расчетов, хранения доли капитала банков и больших фондов", — говорит шеф-аналитик инвестиционной компании Петр Пушкарев.Кроме того, КНР располагает американскими долговыми обязательствами на сумму свыше триллиона долларов, а некоторые сенаторы неоднократно выступали с призывом не обслуживать этот долг. Китайцы в ответ пригрозили выбросить бумаги на рынок и тем самым обрушить доллар. Впрочем, такой сценарий крайне маловероятен, считают аналитики.Догнать КитайО виртуальных деньгах задумались и российские власти. В середине октября Центральный банк сообщил о запуске цифрового рубля. До конца года регулятор соберет отзывы и потом примет решение о целесообразности проекта. Но, как ранее говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, тестирование может начаться уже в 2021-м.Цифровой рубль — это уникальный код в специальном электронном кошельке, открытом в платежной системе ЦБ.Приобрести его россияне и предприятия смогут за традиционные купюры или же средства на банковских счетах."Цифровой рубль нужен для решения тех же задач, что и юань. Но вот возможностей для международного использования у него гораздо меньше. Китайская валюта перспективнее, поскольку КНР в состоянии создать более качественную инфраструктуру и привлечь сторонних пользователей", — считает Павел Уткин.Востребованность цифрового рубля вызывает сомнения у собеседников агентства. Этот вариант наберет популярность только за счет удобства, например, при оплате в магазинах. Шансы цифровых валют также увеличатся, если издержки с ними будут в разы меньше, чем с традиционными. Но в любом случае это вопрос не ближайшего будущего.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юань, доллар