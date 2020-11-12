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Доллару здесь не место: Китай вытесняет американскую валюту
Доллару здесь не место: Китай вытесняет американскую валюту
Пандемия подтолкнула ведущие страны к созданию цифровой валюты. В Китае виртуальная денежная единица уже конкурирует с привычными купюрами. С ее помощью там... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T08:00
2020-11-12T08:15
юань
доллар
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Пандемия подтолкнула ведущие страны к созданию цифровой валюты. В Китае виртуальная денежная единица уже конкурирует с привычными купюрами. С ее помощью там надеются вытеснить американский доллар — лидера международных расчетов. Удастся ли реализовать задуманное, разбиралось РИА Новости.Юань: от бумаги до цифрыЭлектронные платежи с каждым годом все популярнее, и короноравирус лишь усилил этот тренд. Разработать виртуальный аналог наличным деньгам намерены в Европе, США и Японии. Однако первопроходец тут — Китай, где цифровой юань — уже реальность. С апреля запустили соответствующие экспериментальные проекты в четырех городах — Шэньчжэнь, Сучжоу, Чэнду и в новом районе государственного уровня Сюнъань, провинция Хэбэй. Там электронным юанем пользуются не только госкомпании и учреждения, но и рядовые китайцы: погашают задолженность, переводят деньги, пополняют карты. Китайское правительство также предложило протестировать виртуальный юань 19 розничным сетям, в том числе Starbucks, McDonald’s, Subway и интернет-магазину JD.Как ранее сообщил глава департамента денежно-кредитной политики Народного банка Китая (НБК) Сунь Гофэн, национальную цифровую валюту широко задействуют в Пекине во время зимних Олимпийских игр, намеченных на 2022 год. Но для полного внедрения инновации не хватает юридической силы. Поэтому НБК опубликовал законопроект, наделяющий цифровой юань правовым статусом. В результате он полностью интегрируется в валютную систему КНР. Власти явно дают понять, что возьмут под контроль электронную денежную единицу. Впрочем, как и другие онлайн-платежи. "НБК полностью отслеживает рынок, поскольку средства крупнейших финтехкомпаний хранятся на специальных счетах регулятора. И цифровой юань, эмиссию которого осуществляет центральный орган, усилит надзор", — считает Павел Уткин, ведущий юрист Объединенного юридического центра "Парфенон".С долларом на выходКроме того, для Китая цифровой юань — это инструмент для борьбы за лидерство в финансовой сфере, где долгие десятилетия доминируют США."Одна из целей — вытеснить американский доллар в международных расчетах, особенно в купле-продаже энергоресурсов", — отмечает Алексей Кричевский, эксперт Академии управления финансами и инвестициями.А позиции доллара как резервной валюты слабеют. "Прежде всего из-за расширения влияния Китая и торговой войны между двумя главными экономиками мира — КНР и США. Хотя после избрания Байдена это противостояние, скорее всего, постепенно сойдет на нет", — продолжает собеседник агентства.Цифровой юань вполне способен конкурировать с долларом, поскольку позволяет оперативнее проводить сделки, чем устаревающие платежные системы SWIFT и CHIPS (именно через них американцы контролируют международные транзакции). Пригодится он и в рамках проекта "Один пояс — один путь". "Расчеты цифровым юанем защитят страны-участники от финансовых санкций Вашингтона. В Пекине опасаются усиления давления со стороны США и стараются обкатать инновацию на внутреннем рынке. После 2022-го, когда пройдут зимние Олимпийские игры, можно ожидать официального внедрения цифровой валюты и ее выход на международный рынок", — полагает Павел Уткин.Однако быстро вытеснить доллар не получится. "Произойдет это к концу десятилетия. Цифровой юань только тестируют, и в зависимости от результатов прояснятся перспективы", — уточняет Алексей Кричевский.Между тем интерес к юаню растет и без его виртуальных двойников. "Китайскую денежную единицу все чаще используют для прямых расчетов, хранения доли капитала банков и больших фондов", — говорит шеф-аналитик инвестиционной компании Петр Пушкарев.Кроме того, КНР располагает американскими долговыми обязательствами на сумму свыше триллиона долларов, а некоторые сенаторы неоднократно выступали с призывом не обслуживать этот долг. Китайцы в ответ пригрозили выбросить бумаги на рынок и тем самым обрушить доллар. Впрочем, такой сценарий крайне маловероятен, считают аналитики.Догнать КитайО виртуальных деньгах задумались и российские власти. В середине октября Центральный банк сообщил о запуске цифрового рубля. До конца года регулятор соберет отзывы и потом примет решение о целесообразности проекта. Но, как ранее говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, тестирование может начаться уже в 2021-м.Цифровой рубль — это уникальный код в специальном электронном кошельке, открытом в платежной системе ЦБ.Приобрести его россияне и предприятия смогут за традиционные купюры или же средства на банковских счетах."Цифровой рубль нужен для решения тех же задач, что и юань. Но вот возможностей для международного использования у него гораздо меньше. Китайская валюта перспективнее, поскольку КНР в состоянии создать более качественную инфраструктуру и привлечь сторонних пользователей", — считает Павел Уткин.Востребованность цифрового рубля вызывает сомнения у собеседников агентства. Этот вариант наберет популярность только за счет удобства, например, при оплате в магазинах. Шансы цифровых валют также увеличатся, если издержки с ними будут в разы меньше, чем с традиционными. Но в любом случае это вопрос не ближайшего будущего.
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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юань, доллар

Доллару здесь не место: Китай вытесняет американскую валюту

08:00 12.11.2020 (обновлено: 08:15 12.11.2020)
 
© STRБанковский служащий пересчитывает доллары в Наньтуне, Китай
Банковский служащий пересчитывает доллары в Наньтуне, Китай - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© STR
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Пандемия подтолкнула ведущие страны к созданию цифровой валюты. В Китае виртуальная денежная единица уже конкурирует с привычными купюрами. С ее помощью там надеются вытеснить американский доллар — лидера международных расчетов. Удастся ли реализовать задуманное, разбиралось РИА Новости.

Юань: от бумаги до цифры

Электронные платежи с каждым годом все популярнее, и короноравирус лишь усилил этот тренд. Разработать виртуальный аналог наличным деньгам намерены в Европе, США и Японии. Однако первопроходец тут — Китай, где цифровой юань — уже реальность.
С апреля запустили соответствующие экспериментальные проекты в четырех городах — Шэньчжэнь, Сучжоу, Чэнду и в новом районе государственного уровня Сюнъань, провинция Хэбэй. Там электронным юанем пользуются не только госкомпании и учреждения, но и рядовые китайцы: погашают задолженность, переводят деньги, пополняют карты.
Китайское правительство также предложило протестировать виртуальный юань 19 розничным сетям, в том числе Starbucks, McDonald’s, Subway и интернет-магазину JD.
Как ранее сообщил глава департамента денежно-кредитной политики Народного банка Китая (НБК) Сунь Гофэн, национальную цифровую валюту широко задействуют в Пекине во время зимних Олимпийских игр, намеченных на 2022 год.
Но для полного внедрения инновации не хватает юридической силы. Поэтому НБК опубликовал законопроект, наделяющий цифровой юань правовым статусом. В результате он полностью интегрируется в валютную систему КНР.
© REUTERS / Florence Lo/Illustration/File PhotoОфициальное приложение для цифрового юаня
Официальное приложение для цифрового юаня - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© REUTERS / Florence Lo/Illustration/File Photo
Официальное приложение для цифрового юаня
Власти явно дают понять, что возьмут под контроль электронную денежную единицу. Впрочем, как и другие онлайн-платежи.
"НБК полностью отслеживает рынок, поскольку средства крупнейших финтехкомпаний хранятся на специальных счетах регулятора. И цифровой юань, эмиссию которого осуществляет центральный орган, усилит надзор", — считает Павел Уткин, ведущий юрист Объединенного юридического центра "Парфенон".

С долларом на выход

Кроме того, для Китая цифровой юань — это инструмент для борьбы за лидерство в финансовой сфере, где долгие десятилетия доминируют США.
"Одна из целей — вытеснить американский доллар в международных расчетах, особенно в купле-продаже энергоресурсов", — отмечает Алексей Кричевский, эксперт Академии управления финансами и инвестициями.
А позиции доллара как резервной валюты слабеют. "Прежде всего из-за расширения влияния Китая и торговой войны между двумя главными экономиками мира — КНР и США. Хотя после избрания Байдена это противостояние, скорее всего, постепенно сойдет на нет", — продолжает собеседник агентства.
© AP Photo / Kin CheungЛюди в защитных масках проходят мимо пункта обмена валют в Гонконге
Люди в защитных масках проходят мимо пункта обмена валют в Гонконге - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© AP Photo / Kin Cheung
Люди в защитных масках проходят мимо пункта обмена валют в Гонконге
Цифровой юань вполне способен конкурировать с долларом, поскольку позволяет оперативнее проводить сделки, чем устаревающие платежные системы SWIFT и CHIPS (именно через них американцы контролируют международные транзакции).
Пригодится он и в рамках проекта "Один пояс — один путь". "Расчеты цифровым юанем защитят страны-участники от финансовых санкций Вашингтона. В Пекине опасаются усиления давления со стороны США и стараются обкатать инновацию на внутреннем рынке. После 2022-го, когда пройдут зимние Олимпийские игры, можно ожидать официального внедрения цифровой валюты и ее выход на международный рынок", — полагает Павел Уткин.
Однако быстро вытеснить доллар не получится. "Произойдет это к концу десятилетия. Цифровой юань только тестируют, и в зависимости от результатов прояснятся перспективы", — уточняет Алексей Кричевский.
Между тем интерес к юаню растет и без его виртуальных двойников. "Китайскую денежную единицу все чаще используют для прямых расчетов, хранения доли капитала банков и больших фондов", — говорит шеф-аналитик инвестиционной компании Петр Пушкарев.
Кроме того, КНР располагает американскими долговыми обязательствами на сумму свыше триллиона долларов, а некоторые сенаторы неоднократно выступали с призывом не обслуживать этот долг. Китайцы в ответ пригрозили выбросить бумаги на рынок и тем самым обрушить доллар. Впрочем, такой сценарий крайне маловероятен, считают аналитики.
© AP Photo / Kin CheungПанно на деловом центре в центральной части Гонконга
Панно на деловом центре в центральной части Гонконга - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© AP Photo / Kin Cheung
Панно на деловом центре в центральной части Гонконга

Догнать Китай

О виртуальных деньгах задумались и российские власти. В середине октября Центральный банк сообщил о запуске цифрового рубля. До конца года регулятор соберет отзывы и потом примет решение о целесообразности проекта. Но, как ранее говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, тестирование может начаться уже в 2021-м.
Цифровой рубль — это уникальный код в специальном электронном кошельке, открытом в платежной системе ЦБ.
Приобрести его россияне и предприятия смогут за традиционные купюры или же средства на банковских счетах.
"Цифровой рубль нужен для решения тех же задач, что и юань. Но вот возможностей для международного использования у него гораздо меньше. Китайская валюта перспективнее, поскольку КНР в состоянии создать более качественную инфраструктуру и привлечь сторонних пользователей", — считает Павел Уткин.
Востребованность цифрового рубля вызывает сомнения у собеседников агентства. Этот вариант наберет популярность только за счет удобства, например, при оплате в магазинах. Шансы цифровых валют также увеличатся, если издержки с ними будут в разы меньше, чем с традиционными. Но в любом случае это вопрос не ближайшего будущего.
 
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