https://ria.ru/20201112/kipr-1584341765.html
"Аэрофлот" возобновит рейсы из России на Кипр
"Аэрофлот" возобновит рейсы из России на Кипр
"Аэрофлот" возобновит рейсы на Кипр с 22 ноября, сообщается на сайте российского посольства в Никосии со ссылкой на авиакомпанию. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T18:01
2020-11-12T18:01
2020-11-12T18:43
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. "Аэрофлот" возобновит рейсы на Кипр с 22 ноября, сообщается на сайте российского посольства в Никосии со ссылкой на авиакомпанию.В публикации указывается, что рейсы буду осуществляться из аэропорта Шереметьево в Ларнаку и обратно. "Вылет рейса SU2072 из Москвы в 09:50, обратного рейса SU2073 из Ларнаки – 13:50", — отмечается на сайте.Рейсы будут выполняться по воскресеньям, продажа билетов уже открыта.В посольстве отметили, что правила въезда в Россию и на Кипр остаются без изменений. Это значит, что въехать на территорию республики из России смогут только граждане Кипра, постоянно проживающие в республике, и члены их семей, а также лица, проживающие на Кипре. Помимо этого, въехать сюда смогут обладатели специального разрешения от местных властей и дипломаты.С начала пандемии коронавируса Россия прекратила международное авиасообщение, за исключением вывозных рейсов. Начиная с лета полеты в некоторые страны возобновились — в Великобританию, Швейцарию, Турцию, ОАЭ, Южную Корею и ряд других государств.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201111/aviasoobschenie-1584062713.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, аэрофлот, кипр, никосия (город), шереметьево (аэропорт), в мире