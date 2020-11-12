https://ria.ru/20201112/kino-1583722207.html

Забастовка, Цой и нетрезвый Миккельсен. Что смотреть в кино

Забастовка, Цой и нетрезвый Миккельсен. Что смотреть в кино

В прокате — сразу несколько фильмов, заставляющих по-новому взглянуть на привычные вещи. Кончаловский в картине "Дорогие товарищи!" рассказывает о забастовке в... РИА Новости, 12.11.2020

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости, Анна Нехаева. В прокате — сразу несколько фильмов, заставляющих по-новому взглянуть на привычные вещи. Кончаловский в картине "Дорогие товарищи!" рассказывает о забастовке в советском Новочеркасске. В "Еще по одной" с Миккельсеном говорят о том, как стать счастливым и не спиться. Алексей Учитель в "Цое" фантазирует, можно ли было избежать гибели музыканта. А в "Опасном элементе" Розамунд Пайк сыграла Марию Кюри и показала, как женщина способна изменить науку. О самых интересных премьерах недели — в материале РИА Новости.Экскурс в историюНовый фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!", который получил спецприз жюри 77-го Венецианского международного кинофестиваля, добрался до российского проката.В Италии картину тепло встретили критики — даже им, незнакомым с условиями жизни в Советском Союзе, фильм показался очень своевременным и искусно сделанным.В центре сюжета — забастовка 1962 года в Новочеркасске (родном городе супруги режиссера, Юлии Высоцкой) и расстрел мирной демонстрации. Важно то, что долгое время информация об этих событиях была государственной тайной.Волнения начинаются на главном заводе города: протестующие требуют снижения цен на продукты и повышения зарплат. Постепенно к ним присоединяются на других предприятиях, а правительственная комиссия вводит в город армию.Центральный персонаж картины — идейная работница парткома Людмила (Высоцкая). Происходящее ее возмущает, она призывает наказать причастных к забастовке. Но при столкновениях в городе без вести пропадает ее дочь-подросток. И тогда Людмиле приходится иначе посмотреть на окружающий мир.Режиссер отмечает, что недавние фильмы об эпохе 1960-80-х выглядят фальшиво, надуманно, совсем не соответствуя картинам того времени. Таким, как "Летят журавли" или "Баллада о солдате". "Потому моей задачей было достаточно скрупулезно, детально восстановить эпоху СССР шестидесятых годов", — говорит Кончаловский.Фильм сделали черно-белым, а для большей аутентичности на роли пригласили неизвестных и непрофессиональных артистов. Чьи лица, по задумке, совпадали бы с историческим периодом.На съемках старались сделать все точно: от декораций до костюмов. Некоторые здания в реальном масштабе (например, Атаманский дворец Новочеркасска) построили на одной из центральных аллей "Лужников". Аксессуары и обувь закупали на блошиных рынках. Многое изготавливали специально — например, ордена, медали и знаки отличия для военной формы. Такая скрупулезность оправданна: зритель не отвлекается на неточности, а сосредотачивается только на самой истории.Важность мерыНовый фильм Томаса Винтерберга "Еще по одной", отмеченный призами недавних фестивалей в Сан-Себастьяне и Лондоне, смешно и трагично рассказывает о свойстве алкоголя раскрепощать людей.Главные герои — учителя физкультуры, музыки, истории и психологии в старшей школе. Им всем под 40, жизнь состоит из привычек (работа — дом — магазин, иногда посиделки с друзьями). Их повседневность — скучные лекции, назойливые дети, унылые собрания и прочая преподавательская рутина.Но однажды они решили проверить теорию норвежского психолога Финна Скордеруда о том, что человеку для счастья надо быть в подпитии с 0,5 промилле алкоголя в крови. Эта идея возникает у Николая (учитель психологии), живущего с богатой женой у моря с тремя детьми и замотанного домашними делами. Одинокий Томми (физрук) и музыкант Питер, у которого не клеятся отношения с женщинами, сразу соглашаются.Дольше всех думает историк Мартин (Мадс Миккельсен). Но когда ученики жалуются на его скучные лекции, а жена берет ночные смены на работе, чтобы меньше проводить времени с мужем, он присоединяется к клубу "дегустаторов".Получился датский "Мальчишник в Вегасе": друзья пьют алкоголь, а потом расхлебывают последствия. Сначала все получается: Мартин приводит в восторг учеников интересными историями, хор у Питера выдает идеальные композиции, а Томми превращается в гениального футбольного тренера. Но когда друзья слишком увлекаются, все становится куда драматичнее.Винтеберг очень эстетично показывает и через героев объясняет, как надо пить коллекционное вино и шампанское, виски, бурбон или абсент — в лаконичных интерьерах датских гостиных или вычурных ресторанах с гобеленами на стенах. "Пивным забегам" подростков режиссер противопоставляет энергичные попойки взрослых в барах и неспешные вечера за дегустацией.При этом авторы фильма не просто развлекают зрителя нетрезвой походкой героев, дурашливыми танцами и неловкими шутками, но и заставляют задуматься, а иногда и погрустить.Тем не менее, несмотря на некоторый драматизм, "Еще по одной" — все же о жажде жизни и стремлении стать лучше. Когда знаешь меру. Подтверждение тому — финальная сцена, в которой Миккельсен выдает па из джаз-балета, превращая его в паркур. После и вам тоже наверняка захочется потанцевать или немного выпить.История о музыкантеНовый фильм о Викторе Цое снял Алексей Учитель. В отличие от "Лета" Кирилла Серебренникова, посвященного начале карьеры музыканта, в "Цое" показана автокатастрофа, в которой он погиб.Режиссер сделал необычный ход: зрители смотрят на всю историю глазами водителя "Икаруса". А в центре сюжета — столкновение с "Москвичом" Цоя и что было потом. Учитель дает свою версию происходящего в автобусе.Водителя автобуса, Павла Шелеста, который до столкновения ничего не знал о Цое, сыграл Евгений Цыганов."У меня было отторжение движения, связанного с гибелью Цоя, — все эти футболки "Цой жив" и прочая истерия. Но со временем я стал слушать "Кино" и слушаю до сих пор, просто потому, что в меня попадают эти тексты и эта музыка. "Кино" — великая группа, а Цой — великий артист", — признается Цыганов.В картине также снимались Марьяна Спивак, Паулина Андреева, Игорь Верник. Все они говорят, что Учитель — требовательный и дотошный режиссер. Поэтому, хоть фильм и не документальный, атмосфера и события в нем переданы со всей тщательностью.Элемент наукиРозамунд Пайк снова демонстрирует, как ей идут исторические костюмы — на этот раз в байопике о Марии Склодовской-Кюри "Опасный элемент".Интересно, что об одной из самых известных женщин-ученых, которая вместе с мужем открыла радий и полоний, почти никто ничего не знает.Рассказ ведется и о 67-летней Мари, прославленном ученом, и о 24-летней студентке естественно-научного факультета Сорбонны (одной из 23 женщин среди четырех тысяч учеников) — и это в эпоху, когда девушки еще только боролись за право голосовать.Именно такой показана Мари в фильме: резкой, иногда дерзкой, своенравной, да и в целом не самым приятным человеком. Но ее страсть к науке завораживает.Пьера Кюри сыграл Сэм Райли — их актерский дуэт с Пайк удался. Они, как частицы с разными зарядами, притягиваются и дополняют друг друга.Несмотря на особенности жанра картины (байопики иногда тяготеют к чрезмерной детализации), фильм получился динамичным. Диалоги всегда к месту, действие не провисает, а виды Парижа и костюмы уж точно не дадут заскучать.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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