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Омская область
https://ria.ru/20201112/khusnullin-1584373230.html
Хуснуллин высоко оценил исполнение дорожного нацпроекта в Омской области
Хуснуллин высоко оценил исполнение дорожного нацпроекта в Омской области
Губернатор Омской области Александр Бурков поучаствовал в заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию под руководством... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T20:38
2020-11-12T22:06
омская область
россия
жкх
марат хуснуллин
александр бурков
омская область
экономика
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ОМСК, 12 ноя - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков поучаствовал в заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, сообщили в пресс-службе облправительства в четверг.На совещании обсуждалась тема дорожного строительства и реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". По словам Буркова, на реализацию нацпроекта в Омской области в 2020 году предусмотрено финансирование в размере 4,843 миллиарда рублей с учетом 1 миллиарда рублей, который региону "передвинули" с 2021 на 2020 год. Заключено 20 контрактов на 42 объекта ремонта.По его словам, заключено 10 контрактов по объектам, ремонт которых планируется в 2021 году, на сумму 3,720 миллиарда рублей - почти 64% от всего объема финансирования. Заключены контракты и на 2022 год.Омской области в этом году из резервного фонда правительства РФ был выделен миллиард рублей на реализацию трех мероприятий. Бурков выразил Хуснуллину признательность за оказанную Омской области финансовую помощь.Он рассказал, что второй объект - реконструкция мостового перехода через реку Омь в Калачинском районе. На этот проект в 2020 году выделено 145 миллионов рублей. Губернатор уверен, что объем, запланированный на этот год, будет выполнен. Третий объект - автомобильные дороги регионального, межмуниципального и местного значения, на их ремонт запланировано 406 миллионов рублей.Хуснуллин в свою очередь отметил, что в Омской области дорожное строительство идет хорошими темпами, высокий процент исполнения показателей нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" обеспечило региону место в группе лидеров и возможность привлечения дополнительных федеральных средств. Как отметили в пресс-службе правительства Омской области, зампред правительства отметил, что средства будут выделяться только тем регионам, которые умеют работать.
https://ria.ru/20201109/omsk-1583776816.html
https://ria.ru/20201110/natsproekt-1583963447.html
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россия, жкх, марат хуснуллин, александр бурков, омская область, экономика

Хуснуллин высоко оценил исполнение дорожного нацпроекта в Омской области

20:38 12.11.2020 (обновлено: 22:06 12.11.2020)
 
© Пресс-служба правительства Омской областиГубернатор Омской области Александр Бурков поучаствовал в заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
Губернатор Омской области Александр Бурков поучаствовал в заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© Пресс-служба правительства Омской области
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ОМСК, 12 ноя - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков поучаствовал в заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, сообщили в пресс-службе облправительства в четверг.
На совещании обсуждалась тема дорожного строительства и реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". По словам Буркова, на реализацию нацпроекта в Омской области в 2020 году предусмотрено финансирование в размере 4,843 миллиарда рублей с учетом 1 миллиарда рублей, который региону "передвинули" с 2021 на 2020 год. Заключено 20 контрактов на 42 объекта ремонта.
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"На 38 объектах работы выполнены, на оставшихся четырех объектах закончены работы по асфальтированию, завершается обустройство ограждения, дорожные знаки, освещение и разметка. Эти четыре объекта реализуются за счет экономии, полученной по результатам торгов. До 15 декабря нами будут достигнуты на 100% значения показателей, утвержденные национальным проектом" - рассказал Бурков.

По его словам, заключено 10 контрактов по объектам, ремонт которых планируется в 2021 году, на сумму 3,720 миллиарда рублей - почти 64% от всего объема финансирования. Заключены контракты и на 2022 год.
Омской области в этом году из резервного фонда правительства РФ был выделен миллиард рублей на реализацию трех мероприятий. Бурков выразил Хуснуллину признательность за оказанную Омской области финансовую помощь.
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"Первый объект - строительство автомобильной дороги Омск – Русская Поляна в обход территории Республики Казахстан - очень был важен, так как проезд по этой дороге закрывался 1 января 2021 года. С этой поддержкой мы строительство дороги закончили. Объект торжественно открыли 22 сентября. Общая стоимость строительства - 740 миллионов рублей. Из резервного фонда правительства РФ было направлено 450 миллионов рублей, остальное - средства областного бюджета, которые мы начали инвестировать в данный проект еще в 2019 году", - цитирует пресс-служба Буркова.

Он рассказал, что второй объект - реконструкция мостового перехода через реку Омь в Калачинском районе. На этот проект в 2020 году выделено 145 миллионов рублей. Губернатор уверен, что объем, запланированный на этот год, будет выполнен. Третий объект - автомобильные дороги регионального, межмуниципального и местного значения, на их ремонт запланировано 406 миллионов рублей.
Хуснуллин в свою очередь отметил, что в Омской области дорожное строительство идет хорошими темпами, высокий процент исполнения показателей нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" обеспечило региону место в группе лидеров и возможность привлечения дополнительных федеральных средств. Как отметили в пресс-службе правительства Омской области, зампред правительства отметил, что средства будут выделяться только тем регионам, которые умеют работать.
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