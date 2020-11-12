https://ria.ru/20201112/khusnullin-1584373230.html

Хуснуллин высоко оценил исполнение дорожного нацпроекта в Омской области

Хуснуллин высоко оценил исполнение дорожного нацпроекта в Омской области

Губернатор Омской области Александр Бурков поучаствовал в заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию под руководством... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T20:38

2020-11-12T20:38

2020-11-12T22:06

омская область

россия

жкх

марат хуснуллин

александр бурков

омская область

экономика

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ОМСК, 12 ноя - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков поучаствовал в заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, сообщили в пресс-службе облправительства в четверг.На совещании обсуждалась тема дорожного строительства и реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". По словам Буркова, на реализацию нацпроекта в Омской области в 2020 году предусмотрено финансирование в размере 4,843 миллиарда рублей с учетом 1 миллиарда рублей, который региону "передвинули" с 2021 на 2020 год. Заключено 20 контрактов на 42 объекта ремонта.По его словам, заключено 10 контрактов по объектам, ремонт которых планируется в 2021 году, на сумму 3,720 миллиарда рублей - почти 64% от всего объема финансирования. Заключены контракты и на 2022 год.Омской области в этом году из резервного фонда правительства РФ был выделен миллиард рублей на реализацию трех мероприятий. Бурков выразил Хуснуллину признательность за оказанную Омской области финансовую помощь.Он рассказал, что второй объект - реконструкция мостового перехода через реку Омь в Калачинском районе. На этот проект в 2020 году выделено 145 миллионов рублей. Губернатор уверен, что объем, запланированный на этот год, будет выполнен. Третий объект - автомобильные дороги регионального, межмуниципального и местного значения, на их ремонт запланировано 406 миллионов рублей.Хуснуллин в свою очередь отметил, что в Омской области дорожное строительство идет хорошими темпами, высокий процент исполнения показателей нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" обеспечило региону место в группе лидеров и возможность привлечения дополнительных федеральных средств. Как отметили в пресс-службе правительства Омской области, зампред правительства отметил, что средства будут выделяться только тем регионам, которые умеют работать.

https://ria.ru/20201109/omsk-1583776816.html

https://ria.ru/20201110/natsproekt-1583963447.html

https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583196063.html

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омская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, жкх, марат хуснуллин, александр бурков, омская область, экономика