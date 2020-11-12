https://ria.ru/20201112/kaznacheev-1584208549.html

Арестованный в Берлине Казначеев рассказал, как его допрашивали

Арестованный в Берлине Казначеев рассказал, как его допрашивали

Российский музыкант Денис Казначеев, арестованный в Берлине по запросу США на экстрадицию и позже освобожденный под залог, в обращении в российское отделение... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T04:39

2020-11-12T04:39

2020-11-12T04:39

денис казначеев

россия

германия

сша

берлин (город)

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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Российский музыкант Денис Казначеев, арестованный в Берлине по запросу США на экстрадицию и позже освобожденный под залог, в обращении в российское отделение Международного комитета защиты прав человека заявил, что в Германии его вынудили дать первые показания без адвоката, копия документа имеется в распоряжении РИА Новости.Музыкант в обращении также рассказывает, что суд, где ему предъявили обвинение, был "пятиминутный", после чего Казначеев провел месяц и 17 дней под арестом "по соседству с бандитами со всего света".Сейчас в ожидании решения вопроса об экстрадиции в США российский музыкант должен отмечаться в полиции три раза в неделю, не может покидать Берлин, не должен нарушать условия освобождения под залог. Кроме того, у музыканта накопились долги, которые он не в состоянии выплатить, так как не имеет возможности работать.Полиция Берлина задержала уроженца кемеровского Таштагола Казначеева 29 мая. Власти США подозревают его в кибермошенничестве и отмывании не менее 310 миллионов долларов, за что ему грозит лишение свободы на десятилетия. Коллеги и знакомые Казначеева, начавшие публичную кампанию в его поддержку, в беседах с РИА Новости утверждают, что убеждены в его невиновности. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва считает недопустимой возможную экстрадицию Казначеева в США и будет решительно этому препятствовать. Адвокат арестованного Йонатан Бурмайстер заявлял, что Казначеев передал американским властям свое компьютерное оборудование с паролями, их изучение доказывает его невиновность, Вашингтон должен отозвать ордер на арест. Казначеева освободили под залог 15 июля.Казначеев известен среди любителей электронной музыки как участник минимал-техно дуэта Easy Changes, в котором работал с 2007 года. Позже он начал сольные проекты, а также выпускал музыку с коллегами по лейблу. В Берлине работает с 2014 года, является сооснователем независимого лейбла Nervmusic.

https://ria.ru/20201112/kaznacheev-1584207815.html

https://ria.ru/20200611/1572822600.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис казначеев, россия, германия, сша, берлин (город), в мире