У арестованного в Берлине музыканта Казначеева нет денег на адвокатов
© AP Photo / Michael SohnАвтомобиль полиции в Берлине
© AP Photo / Michael Sohn
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Российский музыкант Денис Казначеев, арестованный в Германии по запросу США об экстрадиции и позже освобожденный под залог, не имеет денег, чтобы рассчитаться с адвокатами, а также средств на оплату долгов, сообщил РИА Новости вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.
"Денис – парень, который живет бедно, он вынужденно по 10-20 евро берет взаймы у своих соотечественников, которые ему помогают. Обвинения, что он чуть ли не сотни миллионов украл, выглядят абсолютно не правдоподобно. Технически такого быть не могло. Сейчас он в очень сложной ситуации, у него достаточно большие долги. Он пытается защищаться, у него есть адвокаты, но опять же есть проблема с оплатой этих адвокатов. В ближайшее время я собираюсь обращаться в Фонд защиты и поддержки соотечественников, проживающих за рубежом, чтобы ему помогли с оплатой услуг адвокатов. Ему все еще грозит экстрадиция, и сейчас критически важно, чтобы он получал необходимую юридическую помощь", - сказал Мельников.
По его словам, у Казначеева есть еще и штраф за не вовремя заплаченные налоги (2,5 тысячи евро), так как он находился под стражей, долги за квартиру, а также перед заказчиками. При этом Казначеев лишен всякой социальной поддержки и возможности зарабатывать деньги, так как правоохранители у него изъяли аппаратуру.
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Во время ограничительных мер из-за коронавируса Казначеев пытался получить компенсацию в 5 тысяч евро, но не смог этого сделать, потому что находился в СИЗО, уточнил Мельников.
Полиция Берлина задержала уроженца кемеровского Таштагола Казначеева 29 мая. Власти США подозревают его в кибермошенничестве и отмывании не менее 310 миллионов долларов, за что ему грозит лишение свободы на десятилетия.
Коллеги и знакомые Казначеева, начавшие публичную кампанию в его поддержку, в беседах с РИА Новости утверждают, что убеждены в его невиновности. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва считает недопустимой возможную экстрадицию Казначеева в США и будет решительно этому препятствовать. Адвокат арестованного Йонатан Бурмайстер заявлял, что Казначеев передал американским властям свое компьютерное оборудование с паролями, их изучение доказывает его невиновность, Вашингтон должен отозвать ордер на арест. Казначеева освободили под залог 15 июля.
Казначеев известен среди любителей электронной музыки как участник минимал-техно дуэта Easy Changes, в котором работал с 2007 года. Позже он начал сольные проекты, а также выпускал музыку с коллегами по лейблу. В Берлине работает с 2014 года, является сооснователем независимого лейбла Nervmusic.