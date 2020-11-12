https://ria.ru/20201112/kaznacheev-1584207815.html

У арестованного в Берлине музыканта Казначеева нет денег на адвокатов

У арестованного в Берлине музыканта Казначеева нет денег на адвокатов

Российский музыкант Денис Казначеев, арестованный в Германии по запросу США об экстрадиции и позже освобожденный под залог, не имеет денег, чтобы рассчитаться с РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T04:05

2020-11-12T04:05

2020-11-12T04:05

денис казначеев

германия

сша

берлин (город)

в мире

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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Российский музыкант Денис Казначеев, арестованный в Германии по запросу США об экстрадиции и позже освобожденный под залог, не имеет денег, чтобы рассчитаться с адвокатами, а также средств на оплату долгов, сообщил РИА Новости вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.По его словам, у Казначеева есть еще и штраф за не вовремя заплаченные налоги (2,5 тысячи евро), так как он находился под стражей, долги за квартиру, а также перед заказчиками. При этом Казначеев лишен всякой социальной поддержки и возможности зарабатывать деньги, так как правоохранители у него изъяли аппаратуру.Во время ограничительных мер из-за коронавируса Казначеев пытался получить компенсацию в 5 тысяч евро, но не смог этого сделать, потому что находился в СИЗО, уточнил Мельников.Полиция Берлина задержала уроженца кемеровского Таштагола Казначеева 29 мая. Власти США подозревают его в кибермошенничестве и отмывании не менее 310 миллионов долларов, за что ему грозит лишение свободы на десятилетия.Коллеги и знакомые Казначеева, начавшие публичную кампанию в его поддержку, в беседах с РИА Новости утверждают, что убеждены в его невиновности. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва считает недопустимой возможную экстрадицию Казначеева в США и будет решительно этому препятствовать. Адвокат арестованного Йонатан Бурмайстер заявлял, что Казначеев передал американским властям свое компьютерное оборудование с паролями, их изучение доказывает его невиновность, Вашингтон должен отозвать ордер на арест. Казначеева освободили под залог 15 июля.Казначеев известен среди любителей электронной музыки как участник минимал-техно дуэта Easy Changes, в котором работал с 2007 года. Позже он начал сольные проекты, а также выпускал музыку с коллегами по лейблу. В Берлине работает с 2014 года, является сооснователем независимого лейбла Nervmusic.

https://ria.ru/20200616/1573025299.html

https://ria.ru/20200611/1572822600.html

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сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис казначеев, германия, сша, берлин (город), в мире