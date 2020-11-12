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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201112/karabakh-1584276075.html
Делегации из Франции и США посетят Россию для консультаций по Карабаху
Делегации из Франции и США посетят Россию для консультаций по Карабаху
Делегации Франции и США в ближайшие дни посетят Москву для консультаций по Карабаху и обсуждения достигнутых договоренностей, сообщил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T13:26
2020-11-12T13:26
ситуация в нагорном карабахе
россия
обсе
нагорный карабах
сергей лавров
юнеско
франция
оон
сша
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Делегации Франции и США в ближайшие дни посетят Москву для консультаций по Карабаху и обсуждения достигнутых договоренностей, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы предложили в Совете Безопасности ООН поприветствовать достигнутые договоренности о прекращении огня (в Карабахе), подчеркивая при этом, что они идут в русле инициатив, которые были выдвинуты сопредседателями (Минской группы ОБСЕ)", - сказал Лавров на онлайн пресс-конференции.Российский министр особо отметил: "В том что касается налаживания мирной жизни в Карабахе, сосуществования этноконфессиональных групп, возрождения культурных, культовых объектов, обеспечения их безопасного и уважительного функционирования - здесь огромную роль могут сыграть сопредседатели вместе с организациями ООН, такими как ЮНЕСКО прежде всего".Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. Также предусматривается открытие коридора между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой.
https://ria.ru/20201110/karabakh-1583922339.html
https://ria.ru/20201110/karabakh-1583980635.html
россия
нагорный карабах
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азербайджан
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россия, обсе, нагорный карабах, сергей лавров, юнеско, франция, оон, сша, азербайджан, армения, в мире

Делегации из Франции и США посетят Россию для консультаций по Карабаху

13:26 12.11.2020
 
© РИА НовостиДым от артиллерийского удара в центре Степанакерта
Дым от артиллерийского удара в центре Степанакерта - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Делегации Франции и США в ближайшие дни посетят Москву для консультаций по Карабаху и обсуждения достигнутых договоренностей, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы предложили в Совете Безопасности ООН поприветствовать достигнутые договоренности о прекращении огня (в Карабахе), подчеркивая при этом, что они идут в русле инициатив, которые были выдвинуты сопредседателями (Минской группы ОБСЕ)", - сказал Лавров на онлайн пресс-конференции.

"Мы никоим образом не хотим дистанцироваться от наших американских и французских коллег. Более того, мы их пригласили в Москву, они в ближайшие дни здесь появятся для подробного разговора о том, как они могут способствовать выполнению достигнутых соглашений", - подчеркнул Лавров.

Российский министр особо отметил: "В том что касается налаживания мирной жизни в Карабахе, сосуществования этноконфессиональных групп, возрождения культурных, культовых объектов, обеспечения их безопасного и уважительного функционирования - здесь огромную роль могут сыграть сопредседатели вместе с организациями ООН, такими как ЮНЕСКО прежде всего".
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Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. Также предусматривается открытие коридора между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой.
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Ситуация в Нагорном КарабахеРоссияОБСЕНагорный КарабахСергей ЛавровЮНЕСКОФранцияООНСШААзербайджанАрменияВ мире
 
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