https://ria.ru/20201112/karabakh-1584276075.html
Делегации из Франции и США посетят Россию для консультаций по Карабаху
Делегации из Франции и США посетят Россию для консультаций по Карабаху
Делегации Франции и США в ближайшие дни посетят Москву для консультаций по Карабаху и обсуждения достигнутых договоренностей, сообщил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T13:26
2020-11-12T13:26
2020-11-12T13:26
ситуация в нагорном карабахе
россия
обсе
нагорный карабах
сергей лавров
юнеско
франция
оон
сша
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Делегации Франции и США в ближайшие дни посетят Москву для консультаций по Карабаху и обсуждения достигнутых договоренностей, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы предложили в Совете Безопасности ООН поприветствовать достигнутые договоренности о прекращении огня (в Карабахе), подчеркивая при этом, что они идут в русле инициатив, которые были выдвинуты сопредседателями (Минской группы ОБСЕ)", - сказал Лавров на онлайн пресс-конференции.Российский министр особо отметил: "В том что касается налаживания мирной жизни в Карабахе, сосуществования этноконфессиональных групп, возрождения культурных, культовых объектов, обеспечения их безопасного и уважительного функционирования - здесь огромную роль могут сыграть сопредседатели вместе с организациями ООН, такими как ЮНЕСКО прежде всего".Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. Также предусматривается открытие коридора между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой.
https://ria.ru/20201110/karabakh-1583922339.html
https://ria.ru/20201110/karabakh-1583980635.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, обсе, нагорный карабах, сергей лавров, юнеско, франция, оон, сша, азербайджан, армения, в мире
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости.
Делегации Франции
и США
в ближайшие дни посетят Москву для консультаций по Карабаху и обсуждения достигнутых договоренностей, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров
.
"Мы предложили в Совете Безопасности ООН поприветствовать достигнутые договоренности о прекращении огня (в Карабахе), подчеркивая при этом, что они идут в русле инициатив, которые были выдвинуты сопредседателями (Минской группы ОБСЕ)", - сказал Лавров на онлайн пресс-конференции.
"Мы никоим образом не хотим дистанцироваться от наших американских и французских коллег. Более того, мы их пригласили в Москву, они в ближайшие дни здесь появятся для подробного разговора о том, как они могут способствовать выполнению достигнутых соглашений", - подчеркнул Лавров.
Российский министр особо отметил: "В том что касается налаживания мирной жизни в Карабахе, сосуществования этноконфессиональных групп, возрождения культурных, культовых объектов, обеспечения их безопасного и уважительного функционирования - здесь огромную роль могут сыграть сопредседатели вместе с организациями ООН, такими как ЮНЕСКО прежде всего".
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. Также предусматривается открытие коридора между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой.