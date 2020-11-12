https://ria.ru/20201112/karabakh-1584276075.html

Делегации из Франции и США посетят Россию для консультаций по Карабаху

Делегации из Франции и США посетят Россию для консультаций по Карабаху

Делегации Франции и США в ближайшие дни посетят Москву для консультаций по Карабаху и обсуждения достигнутых договоренностей, сообщил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T13:26

2020-11-12T13:26

2020-11-12T13:26

ситуация в нагорном карабахе

россия

обсе

нагорный карабах

сергей лавров

юнеско

франция

оон

сша

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Делегации Франции и США в ближайшие дни посетят Москву для консультаций по Карабаху и обсуждения достигнутых договоренностей, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы предложили в Совете Безопасности ООН поприветствовать достигнутые договоренности о прекращении огня (в Карабахе), подчеркивая при этом, что они идут в русле инициатив, которые были выдвинуты сопредседателями (Минской группы ОБСЕ)", - сказал Лавров на онлайн пресс-конференции.Российский министр особо отметил: "В том что касается налаживания мирной жизни в Карабахе, сосуществования этноконфессиональных групп, возрождения культурных, культовых объектов, обеспечения их безопасного и уважительного функционирования - здесь огромную роль могут сыграть сопредседатели вместе с организациями ООН, такими как ЮНЕСКО прежде всего".Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. Также предусматривается открытие коридора между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой.

https://ria.ru/20201110/karabakh-1583922339.html

https://ria.ru/20201110/karabakh-1583980635.html

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сша

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армения

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, обсе, нагорный карабах, сергей лавров, юнеско, франция, оон, сша, азербайджан, армения, в мире