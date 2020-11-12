https://ria.ru/20201112/karabakh-1584266952.html

Лавров убежден, что соглашение по Карабаху будет выполняться

Лавров убежден, что соглашение по Карабаху будет выполняться

Глава МИД России Сергей Лавров верит, что соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе будет выполняться. РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T12:56

2020-11-12T12:56

2020-11-12T13:13

никол пашинян

азербайджан

армения

ситуация в нагорном карабахе

сергей лавров

в мире

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров верит, что соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе будет выполняться.Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. Также предусматривается открытие коридора между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой.

азербайджан

армения

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, азербайджан, армения, сергей лавров, в мире