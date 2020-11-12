Лавров убежден, что соглашение по Карабаху будет выполняться
12:56 12.11.2020 (обновлено: 13:13 12.11.2020)
© РИА Новости / МИД РФМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции с главой МИД Италии Луиджи Ди Майо
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров верит, что соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе будет выполняться.
"Я убежден, что целостность этого соглашения будет сохранена и оно будет выполняться. По крайней мере, я вижу многочисленные политические силы в Армении, которые понимают происходящее и делают из него правильные выводы", - сказал Лавров на пресс-конференции в четверг.
Лидеры России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян 10 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно заявлению, ряд районов переходят под контроль Азербайджана, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и вдоль Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы. Также предусматривается открытие коридора между Азербайджаном и Нахичеванской автономной республикой.