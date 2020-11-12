https://ria.ru/20201112/karabakh-1584249953.html

Кремль опроверг новое заявление Турции о ее участии в миссии в Карабахе

Кремль опроверг новое заявление Турции о ее участии в миссии в Карабахе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг новое заявление Анкары об участии Турции в миротворческой миссии в Карабахе: эта тема не обсуждалась,... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T12:03

2020-11-12T12:03

2020-11-12T12:04

ситуация в нагорном карабахе

дмитрий песков

москва

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156259/00/1562590062_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_13fe9e0f58e7dd3126a91b2287d4e6cc.jpg

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг новое заявление Анкары об участии Турции в миротворческой миссии в Карабахе: эта тема не обсуждалась, таких договоренностей не было."Нет, здесь свершившегося факта нет. Здесь можно предположить, что какие-то есть расхождения в понимании. Мы по-прежнему исходим из того, что миротворцами выступают российские военные, которые дислоцируются в зоне соприкосновения сторон, а взаимодействие с турецкими военными будет в рамках мониторингового центра на территории Азербайджана", - сказал Песков, отвечая на вопрос о заявлениях Турции про присутствие ее миротворцев в Карабахе.Он подчеркнул, что "эта тема не обсуждалась"."Дело в том, что, как мы неоднократно говорили, это не может быть темой для обсуждения только между Москвой и Анкарой, на это должны дать согласие… Армения и Азербайджан. Эта тема не обсуждалась, таких договоренностей не было, работа продолжается", - добавил Песков.

москва

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, москва, азербайджан, армения, в мире