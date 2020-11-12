https://ria.ru/20201112/kanikuly-1584296186.html

Титов заявил о необходимости более радикальных мер поддержки бизнеса

Титов заявил о необходимости более радикальных мер поддержки бизнеса

Продление налоговых каникул для предприятий РФ, пострадавших от коронавируса, выглядит логичным шагом, однако впоследствии за ним должны последовать более... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T14:51

2020-11-12T14:51

2020-11-12T14:51

борис титов

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Продление налоговых каникул для предприятий РФ, пострадавших от коронавируса, выглядит логичным шагом, однако впоследствии за ним должны последовать более радикальные меры поддержки бизнеса, заявил РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.Ранее в четверг глава кабмина РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство продлевает до конца года налоговые каникулы для предприятий из наиболее пострадавших от пандемии сфер. По его словам, ситуация по-прежнему сложная, малому и среднему бизнесу, чтобы снизить издержки и восстановиться, требуется дополнительная помощь государства.Омбудсмен признает, что платить налоги бизнесу, конечно, надо. "Но в нынешней ситуации, исполнив свой законный долг (пусть и с отсрочкой), малый бизнес сильно исчерпает свои и без того скудные ресурсы для выживания, для сохранения рабочих мест", - объясняет омбудсмен."Мне кажется, за отсрочками уплаты в итоге должны будут последовать более радикальные меры стимулирования", - полагает Титов.

https://ria.ru/20201112/yurist-1584285657.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

борис титов, михаил мишустин, экономика