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Титов заявил о необходимости более радикальных мер поддержки бизнеса
Титов заявил о необходимости более радикальных мер поддержки бизнеса
Продление налоговых каникул для предприятий РФ, пострадавших от коронавируса, выглядит логичным шагом, однако впоследствии за ним должны последовать более... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T14:51
2020-11-12T14:51
борис титов
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Продление налоговых каникул для предприятий РФ, пострадавших от коронавируса, выглядит логичным шагом, однако впоследствии за ним должны последовать более радикальные меры поддержки бизнеса, заявил РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.Ранее в четверг глава кабмина РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство продлевает до конца года налоговые каникулы для предприятий из наиболее пострадавших от пандемии сфер. По его словам, ситуация по-прежнему сложная, малому и среднему бизнесу, чтобы снизить издержки и восстановиться, требуется дополнительная помощь государства.Омбудсмен признает, что платить налоги бизнесу, конечно, надо. "Но в нынешней ситуации, исполнив свой законный долг (пусть и с отсрочкой), малый бизнес сильно исчерпает свои и без того скудные ресурсы для выживания, для сохранения рабочих мест", - объясняет омбудсмен."Мне кажется, за отсрочками уплаты в итоге должны будут последовать более радикальные меры стимулирования", - полагает Титов.
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борис титов, михаил мишустин, экономика

Титов заявил о необходимости более радикальных мер поддержки бизнеса

14:51 12.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на ПМЭФ 2019
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на ПМЭФ 2019 - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Продление налоговых каникул для предприятий РФ, пострадавших от коронавируса, выглядит логичным шагом, однако впоследствии за ним должны последовать более радикальные меры поддержки бизнеса, заявил РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.
Ранее в четверг глава кабмина РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство продлевает до конца года налоговые каникулы для предприятий из наиболее пострадавших от пандемии сфер. По его словам, ситуация по-прежнему сложная, малому и среднему бизнесу, чтобы снизить издержки и восстановиться, требуется дополнительная помощь государства.
"Отсрочка выглядит логичным шагом. Конечно, бизнес за нее правительству благодарен. Однако по прошествии квартала отложенная проблема никуда не денется", - считает Титов.
Омбудсмен признает, что платить налоги бизнесу, конечно, надо. "Но в нынешней ситуации, исполнив свой законный долг (пусть и с отсрочкой), малый бизнес сильно исчерпает свои и без того скудные ресурсы для выживания, для сохранения рабочих мест", - объясняет омбудсмен.
Конверт с налоговой декларацией - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
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Юрист рассказала, о чем должен помнить бизнес на налоговых каникулах
"Мне кажется, за отсрочками уплаты в итоге должны будут последовать более радикальные меры стимулирования", - полагает Титов.
"Именно поэтому мы предлагаем более радикальные шаги: освободить по итогам года от всех налогов (кроме НДС) и страховых взносов все предприятия и социально ориентированные НКО, у которых в 2019 году оборот не превышал 2 миллиарда рублей, без учета количества сотрудников. Помимо предприятий, входящих в перечень пострадавших отраслей, туда могли бы войти все, у кого выручка за первый-третий кварталы 2020 года упала на треть и более по сравнению с тем же периодом 2019 года", - предложил бизнес-омбудсмен.
 
Борис ТитовМихаил МишустинЭкономика
 
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