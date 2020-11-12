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Для части компаний налоговые каникулы продлят на три месяца
Для части компаний налоговые каникулы продлят на три месяца
Правительство продлило на три месяца налоговые каникулы для предприятий из отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. Об этом сообщил... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T12:04
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россия
экономика
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Правительство продлило на три месяца налоговые каникулы для предприятий из отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Ранее Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки граждан, бизнеса из наиболее пострадавших от COVID-19 сфер, а также социальных некоммерческих организаций. Документ подразумевал:Осенью с предложением "продолжить практику временного освобождения предприятий от части налогов и взносов" выступил глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов.
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россия, экономика

Для части компаний налоговые каникулы продлят на три месяца

12:04 12.11.2020 (обновлено: 17:03 12.11.2020)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с руководителем Федеральной антимонопольной службы России Игорем Артемьевым и бывшим вице-губернатором Петербурга Максимом Шаскольским
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с руководителем Федеральной антимонопольной службы России Игорем Артемьевым и бывшим вице-губернатором Петербурга Максимом Шаскольским - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Правительство продлило на три месяца налоговые каникулы для предприятий из отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Ситуация в экономике по-прежнему непростая. Малому и среднему бизнесу, чтобы снизить издержки и восстановиться, требуется дополнительная помощь государства. Поэтому такую антикризисную поддержку для организаций и индивидуальных предпринимателей из отдельных пострадавших отраслей мы продлеваем еще на три месяца — до конца года", — отметил он.

Ранее Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки граждан, бизнеса из наиболее пострадавших от COVID-19 сфер, а также социальных некоммерческих организаций. Документ подразумевал:
полугодовую отсрочку на уплату всех налогов, кроме НДС, а также арендных платежей;
беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат;
льготные займы по ставке в два процента на любые цели;
мораторий на банкротство, проведение плановых и внеплановых проверок.
Осенью с предложением "продолжить практику временного освобождения предприятий от части налогов и взносов" выступил глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов.
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