Для части компаний налоговые каникулы продлят на три месяца
12:04 12.11.2020 (обновлено: 17:03 12.11.2020)
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с руководителем Федеральной антимонопольной службы России Игорем Артемьевым и бывшим вице-губернатором Петербурга Максимом Шаскольским
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Правительство продлило на три месяца налоговые каникулы для предприятий из отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Ситуация в экономике по-прежнему непростая. Малому и среднему бизнесу, чтобы снизить издержки и восстановиться, требуется дополнительная помощь государства. Поэтому такую антикризисную поддержку для организаций и индивидуальных предпринимателей из отдельных пострадавших отраслей мы продлеваем еще на три месяца — до конца года", — отметил он.
Ранее Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки граждан, бизнеса из наиболее пострадавших от COVID-19 сфер, а также социальных некоммерческих организаций. Документ подразумевал:
—полугодовую отсрочку на уплату всех налогов, кроме НДС, а также арендных платежей;
—беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат;
—льготные займы по ставке в два процента на любые цели;
—мораторий на банкротство, проведение плановых и внеплановых проверок.
Осенью с предложением "продолжить практику временного освобождения предприятий от части налогов и взносов" выступил глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов.