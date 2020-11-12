https://ria.ru/20201112/kanikuly-1584250144.html

Для части компаний налоговые каникулы продлят на три месяца

Для части компаний налоговые каникулы продлят на три месяца

Правительство продлило на три месяца налоговые каникулы для предприятий из отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. Об этом сообщил... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T12:04

2020-11-12T12:04

2020-11-12T17:03

распространение нового коронавируса

россия

экономика

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Правительство продлило на три месяца налоговые каникулы для предприятий из отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Ранее Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки граждан, бизнеса из наиболее пострадавших от COVID-19 сфер, а также социальных некоммерческих организаций. Документ подразумевал:Осенью с предложением "продолжить практику временного освобождения предприятий от части налогов и взносов" выступил глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов.

https://ria.ru/20201031/vyplaty-1582493367.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, экономика