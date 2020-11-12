https://ria.ru/20201112/kalvi-1584365142.html
Посол США в России прокомментировал изменение меры пресечения Калви
Посол США в России прокомментировал изменение меры пресечения Калви
Освобождение из-под домашнего ареста Майкла Калви и его коллег является позитивным шагом, заявил РИА Новости посол США в России Джон Салливан. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T19:34
2020-11-12T19:34
2020-11-12T19:37
россия
майкл калви
дело bаring vostok
джон салливан
общество
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Освобождение из-под домашнего ареста Майкла Калви и его коллег является позитивным шагом, заявил РИА Новости посол США в России Джон Салливан.Верховный суд РФ в четверг освободил из-под домашнего ареста основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви, обвиняемого в махинации на 2,5 миллиарда рублей, запретив ему общаться с подсудимыми и свидетелями, а также выходить из дома ночью.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, майкл калви, дело bаring vostok, джон салливан, общество