https://ria.ru/20201112/kalvi-1584365142.html

Посол США в России прокомментировал изменение меры пресечения Калви

Посол США в России прокомментировал изменение меры пресечения Калви

Освобождение из-под домашнего ареста Майкла Калви и его коллег является позитивным шагом, заявил РИА Новости посол США в России Джон Салливан. РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T19:34

2020-11-12T19:34

2020-11-12T19:37

россия

майкл калви

дело bаring vostok

джон салливан

общество

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Освобождение из-под домашнего ареста Майкла Калви и его коллег является позитивным шагом, заявил РИА Новости посол США в России Джон Салливан.Верховный суд РФ в четверг освободил из-под домашнего ареста основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви, обвиняемого в махинации на 2,5 миллиарда рублей, запретив ему общаться с подсудимыми и свидетелями, а также выходить из дома ночью.

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, майкл калви, дело bаring vostok, джон салливан, общество