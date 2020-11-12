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Посол США в России прокомментировал изменение меры пресечения Калви
Посол США в России прокомментировал изменение меры пресечения Калви
Освобождение из-под домашнего ареста Майкла Калви и его коллег является позитивным шагом, заявил РИА Новости посол США в России Джон Салливан. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T19:34
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россия
майкл калви
дело bаring vostok
джон салливан
общество
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Освобождение из-под домашнего ареста Майкла Калви и его коллег является позитивным шагом, заявил РИА Новости посол США в России Джон Салливан.Верховный суд РФ в четверг освободил из-под домашнего ареста основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви, обвиняемого в махинации на 2,5 миллиарда рублей, запретив ему общаться с подсудимыми и свидетелями, а также выходить из дома ночью.
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россия, майкл калви, дело bаring vostok, джон салливан, общество

Посол США в России прокомментировал изменение меры пресечения Калви

19:34 12.11.2020 (обновлено: 19:37 12.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОснователь Baring Vostok Майкл Калви в суде
Основатель Baring Vostok Майкл Калви в суде - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Освобождение из-под домашнего ареста Майкла Калви и его коллег является позитивным шагом, заявил РИА Новости посол США в России Джон Салливан.

"Освобождение из-под домашнего ареста Майкла Калви и его коллег является позитивным шагом на пути к разрешению коммерческого спора, который оказал негативное влияние на деловые отношения между США и Россией", - сказал глава американской дипмиссии.

Верховный суд РФ в четверг освободил из-под домашнего ареста основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви, обвиняемого в махинации на 2,5 миллиарда рублей, запретив ему общаться с подсудимыми и свидетелями, а также выходить из дома ночью.
 
РоссияМайкл КалвиДело Bаring VostokДжон СалливанОбщество
 
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