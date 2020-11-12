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Титов прокомментировал изменение меры пресечения для Калви
Титов прокомментировал изменение меры пресечения для Калви
Зарубежные инвесторы заметят освобождение из-под домашнего ареста основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви, но многое будет... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T18:29
2020-11-12T18:29
майкл калви
дело bаring vostok
борис титов
происшествия
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Зарубежные инвесторы заметят освобождение из-под домашнего ареста основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви, но многое будет зависеть от решения суда по самому делу вокруг банка "Восточный" и фонда, заявил РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.Верховный суд РФ в четверг освободил из-под домашнего ареста Калви и других фигурантов дела. Суд назначил им меру пресечения в виде "запрета определенных действий".Это также отметил, что это "очень радостное событие, которого очень долго ждали". "Мы считали, что они незаслуженно задержаны и уголовное преследование – это не тот правовой порядок, который должен был регулировать этот чисто корпоративный конфликт. Поэтому, слава богу, но этого могло бы вообще не быть", - добавил омбудсмен.
https://ria.ru/20201112/kalvi-1584224136.html
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майкл калви, дело bаring vostok, борис титов, происшествия

Титов прокомментировал изменение меры пресечения для Калви

18:29 12.11.2020
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкОснователь инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви, арестованный по обвинению в махинациях, отвечает на вопросы журналиста после оглашения решения Верховного суда об его освобождении из-под домашнего ареста
Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви, арестованный по обвинению в махинациях, отвечает на вопросы журналиста после оглашения решения Верховного суда об его освобождении из-под домашнего ареста - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Зарубежные инвесторы заметят освобождение из-под домашнего ареста основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви, но многое будет зависеть от решения суда по самому делу вокруг банка "Восточный" и фонда, заявил РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.
Верховный суд РФ в четверг освободил из-под домашнего ареста Калви и других фигурантов дела. Суд назначил им меру пресечения в виде "запрета определенных действий".
"Конечно, инвесторы увидят, что решение нашлось, но многое, в конечном итоге, будет зависеть от решения суда. Но уже хорошо то, что их (фигурантов дела – ред.) больше не держат в изоляции. Но сам факт остается пока черной меткой: надо сказать, что освободили – хорошо, но полностью восстановить ситуацию этим не удастся", - считает Титов.
Это также отметил, что это "очень радостное событие, которого очень долго ждали". "Мы считали, что они незаслуженно задержаны и уголовное преследование – это не тот правовой порядок, который должен был регулировать этот чисто корпоративный конфликт. Поэтому, слава богу, но этого могло бы вообще не быть", - добавил омбудсмен.
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемый в мошенничестве на заседании Басманного суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении содержания под домашним арестом. 8 июля 2019 - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
09:48
Суд прекратил дело по искам банка "Восточный" к Evison и Калви
 
Майкл КалвиДело Bаring VostokБорис ТитовПроисшествия
 
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