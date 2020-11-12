https://ria.ru/20201112/kalvi-1584350297.html

Титов прокомментировал изменение меры пресечения для Калви

Титов прокомментировал изменение меры пресечения для Калви

Зарубежные инвесторы заметят освобождение из-под домашнего ареста основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви, но многое будет... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T18:29

2020-11-12T18:29

2020-11-12T18:29

майкл калви

дело bаring vostok

борис титов

происшествия

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Зарубежные инвесторы заметят освобождение из-под домашнего ареста основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви, но многое будет зависеть от решения суда по самому делу вокруг банка "Восточный" и фонда, заявил РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.Верховный суд РФ в четверг освободил из-под домашнего ареста Калви и других фигурантов дела. Суд назначил им меру пресечения в виде "запрета определенных действий".Это также отметил, что это "очень радостное событие, которого очень долго ждали". "Мы считали, что они незаслуженно задержаны и уголовное преследование – это не тот правовой порядок, который должен был регулировать этот чисто корпоративный конфликт. Поэтому, слава богу, но этого могло бы вообще не быть", - добавил омбудсмен.

https://ria.ru/20201112/kalvi-1584224136.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майкл калви, дело bаring vostok, борис титов, происшествия