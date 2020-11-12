Титов прокомментировал изменение меры пресечения для Калви
© РИА Новости / Перейти в фотобанкОснователь инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви, арестованный по обвинению в махинациях, отвечает на вопросы журналиста после оглашения решения Верховного суда об его освобождении из-под домашнего ареста
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Зарубежные инвесторы заметят освобождение из-под домашнего ареста основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американца Майкла Калви, но многое будет зависеть от решения суда по самому делу вокруг банка "Восточный" и фонда, заявил РИА Новости уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.
Верховный суд РФ в четверг освободил из-под домашнего ареста Калви и других фигурантов дела. Суд назначил им меру пресечения в виде "запрета определенных действий".
"Конечно, инвесторы увидят, что решение нашлось, но многое, в конечном итоге, будет зависеть от решения суда. Но уже хорошо то, что их (фигурантов дела – ред.) больше не держат в изоляции. Но сам факт остается пока черной меткой: надо сказать, что освободили – хорошо, но полностью восстановить ситуацию этим не удастся", - считает Титов.
Это также отметил, что это "очень радостное событие, которого очень долго ждали". "Мы считали, что они незаслуженно задержаны и уголовное преследование – это не тот правовой порядок, который должен был регулировать этот чисто корпоративный конфликт. Поэтому, слава богу, но этого могло бы вообще не быть", - добавил омбудсмен.