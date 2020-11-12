Собянин оценил возможность закрытия кафе и ресторанов в Москве
13:19 12.11.2020 (обновлено: 14:25 12.11.2020)
© Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРобот-официант в кофейне "Шоколадница" в Климентовском переулке в Москве
© Евгений Одиноков
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Закрывать кафе и рестораны в дневное время нельзя, такие меры нанесут этой сфере огромный ущерб, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг.
"Закрытие в дневное время всего общепита означает совершенно другой порог и другой режим работы, по сути дела мы тогда полностью положим весь общепит и ресторанный бизнес, нанесем громадный для них ущерб", - рассказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
Сергей Собянин объяснил, что власти приостановили работу ресторанов в ночное время, потому что риски выше.
"После 23 (часов) многие рестораны и кафе превращаются в другое - караоке, клубы, танцполы и так далее, там уже другой режим работы и другой режим общения, и, конечно, вероятность заражения намного выше. Поэтому такое решение принято, но компромиссное решение. В целом все рестораны и кафе продолжают работать, но именно как здания общепита, но не как развлекательные и ночные клубы", - пояснил он в четверг в эфире телеканала "Россия 24".
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