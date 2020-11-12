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Собянин оценил возможность закрытия кафе и ресторанов в Москве
Собянин оценил возможность закрытия кафе и ресторанов в Москве
Закрывать кафе и рестораны в дневное время нельзя, такие меры нанесут этой сфере огромный ущерб, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T13:19
2020-11-12T14:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Закрывать кафе и рестораны в дневное время нельзя, такие меры нанесут этой сфере огромный ущерб, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг.Сергей Собянин объяснил, что власти приостановили работу ресторанов в ночное время, потому что риски выше."После 23 (часов) многие рестораны и кафе превращаются в другое - караоке, клубы, танцполы и так далее, там уже другой режим работы и другой режим общения, и, конечно, вероятность заражения намного выше. Поэтому такое решение принято, но компромиссное решение. В целом все рестораны и кафе продолжают работать, но именно как здания общепита, но не как развлекательные и ночные клубы", - пояснил он в четверг в эфире телеканала "Россия 24".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество

Собянин оценил возможность закрытия кафе и ресторанов в Москве

13:19 12.11.2020 (обновлено: 14:25 12.11.2020)
 
© Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРобот-официант в кофейне "Шоколадница" в Климентовском переулке в Москве
Робот-официант в кофейне Шоколадница в Климентовском переулке в Москве - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© Евгений Одиноков
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Закрывать кафе и рестораны в дневное время нельзя, такие меры нанесут этой сфере огромный ущерб, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг.
"Закрытие в дневное время всего общепита означает совершенно другой порог и другой режим работы, по сути дела мы тогда полностью положим весь общепит и ресторанный бизнес, нанесем громадный для них ущерб", - рассказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
Сергей Собянин объяснил, что власти приостановили работу ресторанов в ночное время, потому что риски выше.
"После 23 (часов) многие рестораны и кафе превращаются в другое - караоке, клубы, танцполы и так далее, там уже другой режим работы и другой режим общения, и, конечно, вероятность заражения намного выше. Поэтому такое решение принято, но компромиссное решение. В целом все рестораны и кафе продолжают работать, но именно как здания общепита, но не как развлекательные и ночные клубы", - пояснил он в четверг в эфире телеканала "Россия 24".
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3 ноября, 16:07Новости Подмосковья
В Подмосковье проверили меры против COVID в 6,3 тыс кафе и ресторанов
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбщество
 
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