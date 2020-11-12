https://ria.ru/20201112/kafe-1584274019.html

Собянин оценил возможность закрытия кафе и ресторанов в Москве

Собянин оценил возможность закрытия кафе и ресторанов в Москве

Закрывать кафе и рестораны в дневное время нельзя, такие меры нанесут этой сфере огромный ущерб, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг. РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T13:19

2020-11-12T13:19

2020-11-12T14:25

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Закрывать кафе и рестораны в дневное время нельзя, такие меры нанесут этой сфере огромный ущерб, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг.Сергей Собянин объяснил, что власти приостановили работу ресторанов в ночное время, потому что риски выше."После 23 (часов) многие рестораны и кафе превращаются в другое - караоке, клубы, танцполы и так далее, там уже другой режим работы и другой режим общения, и, конечно, вероятность заражения намного выше. Поэтому такое решение принято, но компромиссное решение. В целом все рестораны и кафе продолжают работать, но именно как здания общепита, но не как развлекательные и ночные клубы", - пояснил он в четверг в эфире телеканала "Россия 24".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://realty.ria.ru/20201103/restorany-1582856243.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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