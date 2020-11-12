https://ria.ru/20201112/k-19-1584154081.html

"Мы не хотели на ней служить": история самой аварийной советской подлодки

"Мы не хотели на ней служить": история самой аварийной советской подлодки

Два ядерных реактора, три баллистические ракеты и вечная борьба за живучесть — ровно 60 лет назад, 12 ноября 1960-го, в состав Северного флота вошел первый... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T08:00

2020-11-12T08:00

2020-11-12T08:16

северный флот вмф россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584154785_0:66:807:520_1400x0_80_0_0_9f3e4dc1547b10be54a8e9a58524ad9c.jpg

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости, Андрей Станавов. Два ядерных реактора, три баллистические ракеты и вечная борьба за живучесть — ровно 60 лет назад, 12 ноября 1960-го, в состав Северного флота вошел первый подводный атомный ракетоносец проекта 658. За 40 лет службы К-19 заслужила репутацию, пожалуй, самого неудачливого корабля в ВМФ и получила среди моряков печальное прозвище "Хиросима". О непростой судьбе подлодки — в материале РИА Новости.Течь в реактореВ четыре утра 3 июля 1961-го электрик носовых отсеков старшина второй статьи Виктор Стрелец заступил на вахту. К этому моменту в контуре охлаждения правого реактора уже зияла трещина, через которую уходила вода. Лодка возвращалась на базу из первого дальнего похода."Минут через 15 пришел Коля Ефремов — штурманский электрик — и сказал: что-то случилось с реактором, — вспоминает Стрелец в беседе с РИА Новости. — Мы разбудили командира, он побежал во второй отсек. Вскоре узнали, что ушла вода, начался неконтролируемый разогрев. Командир собрал управленцев реактором и спрашивает: что будем делать? Надо было как-то охладить реактор, не допустить расплавления ТВЭЛов — тепловыделяющих элементов. Инструкции, предписывающей порядок действий в подобных случаях, не было. До нас таких аварий на флоте не случалось. Парогенераторы на других лодках летели, да. Но это другое".По словам подводника, радиация на борту поднималась постепенно. Лодка экстренно всплыла. Аварийная команда несколько раз пыталась пролить реактор водой, в том числе через магистраль воздухоудаления, но сломался насос и сорвало шланг. Кто-то предложил снять трубопроводы с торпедных аппаратов, подсоединить их к воздуховоду и снова дать воду. Героическая попытка удалась, но ситуацию осложнило то, что на лодке не было запасов очищенной от солей дистиллированной воды — охлаждать реактор пришлось обычной питьевой."В реактор можно подавать только дистиллят — объясняет Стрелец. — В обычной пресной воде много солей, которые "впитывают" радиацию. Однако другой тогда на борту не было. Те ребята, кто монтировал аварийную систему охлаждения, приваривал трубы, получили самые большие дозы и вскоре умерли от лучевой болезни. Восемь человек — шестеро почти сразу, двое потом". Из-за разгерметизации реактора и откачки радиоактивной воды трюмным насосом загрязнение стремительно распространилось по всей лодке. Экипаж экстренно эвакуировали на другие корабли ВМФ. Позже 26 подводников представили к государственным наградам — "за мужество и отвагу, проявленные при выполнении боевой задачи".Встреча с "предметом"По возвращении на базу весь экипаж отправили на обследование в госпиталь, после чего Виктора и нескольких моряков списали на берег по состоянию здоровья. Какая доза облучения ему досталась, Стрелец не знает до сих пор — ему не сообщили. Сожалеет, что пришлось навсегда распрощаться с военным флотом.Надо сказать, неудачи преследовали К-19 еще со стапелей. Так, в 1959-м в балластных цистернах недостроенной субмарины вспыхнул пожар, в огне погибли трое рабочих. А незадолго до протечки реактора — в 1961-м — при загрузке баллистической ракеты захлопнулась крышка шахты и насмерть придавила матроса.После дезактивации, которая заняла полгода, аварийную подлодку отбуксировали на ремонт в Севердовинск, где полностью заменили реакторный отсек и провели модернизацию по проекту 658М. После спуска на воду К-19 укомплектовали новым экипажем. А первый расформировали сразу после трагедии.Однако на этом беды не закончились. Осенью 1969-го ракетоносец врезался под водой в американскую субмарину-"шпион" USS Gato."Доношу обстоятельства столкновения подводной лодки К-19 с неизвестным подводным предметом в 07:13 15 ноября 1969-го, — написал в рапорте капитан первого ранга Лебедько. — Примерно в 07:12, решив уточнить суточный план, я взял журнал, и в это время в носовой части ПЛ раздалось два последовательных, почти слитных, сильных удара. Корабль вздрогнул, было ощутимо сильное сотрясение корпуса и буквально вибрация его носовой части".Подлодка начала погружаться с дифферентом на нос. К счастью, экипаж успел продуть цистерны главного балласта, и К-19 всплыла. Обошлось без жертв. Выбравшись на верхнюю палубу, моряки увидели огромную вмятину на носу и развороченные торпедные аппараты. До базы лодка добиралась своим ходом в надводном положении.Разлитое маслоВ конце февраля 1972-го без жертв обойтись не удалось. Когда К-19 двигалась в подводном положении, лопнул один из трубопроводов гидравлической системы. Масло попало на воздухонагреватель фильтра узла очистки воздуха и вспыхнуло.Аварийная команда вычислила очаг возгорания, но было уже поздно — огонь перекинулся в восьмой отсек, отрезав десятый, в котором находились 12 человек. Субмарина всплыла на поверхность, однако из-за проблем с дизель-генераторами быстро потеряла ход. В результате пожара на борту погибли 28 человек, еще двое — на других кораблях, участвовавших в спасательной операции."Уже после всего этого как-то ехал в Москву, — вспоминает Виктор Стрелец. — Носил тогда на пиджаке значок "К-19". Ко мне подходит какой-то парень в гражданке. Тыкает пальцем в значок и спрашивает: а вы что, служили на ней? Я говорю, да, служил — из первого экипажа. А он в ответ: ой-ей-ей, нас после окончания медицинского факультета распределяли на лодки, так вот, на К-19 никто не хотел идти. Сложилось мнение, что лодка несчастливая".Спустя десять лет после пожара К-19 снова отметилась в сводках флотских происшествий — в щите батарейных автоматов правого борта произошло короткое замыкание. Мощная электрическая дуга обожгла двоих моряков, один из них — старшина второй статьи Кравчук — позже скончался в госпитале.Между тем, несмотря на трагическую судьбу, К-19 осталась в истории отечественного ВМФ как символ героизма экипажей, не раз спасавших свой корабль, и как первый подводный носитель баллистических ракет, способный нанести удар по США. Самая знаменитая субмарина холодной войны пережила несколько модернизаций, выполнила множество боевых служб на отлично и продержалась в строю до 1990-го. Ее ходовая рубка как мемориал установлена в Подмосковье на берегу Пяловского водохранилища.

https://ria.ru/20200319/1568392128.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный флот вмф россии