https://ria.ru/20201112/izolyatsiya-1584256446.html

В Ярославской области ввели самоизоляцию для людей старше 65 лет

В Ярославской области ввели самоизоляцию для людей старше 65 лет

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов подписал указ об обязательной самоизоляции жителей региона старше 65 лет из-за сложной эпидемиологической... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T12:22

2020-11-12T12:22

2020-11-12T12:22

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

дмитрий миронов

ярославская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583956030_0:70:2916:1710_1400x0_80_0_0_0962b5d6a7a0bcde236816a9da9a817a.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 12 ноя - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов подписал указ об обязательной самоизоляции жителей региона старше 65 лет из-за сложной эпидемиологической ситуации.Работающие граждане старше 65 смогут получить больничный с 12 по 25 ноября. Назначение пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином не потребует от граждан заполнения каких-либо документов, отметил Миронов. Оплата больничного листа придет гражданам напрямую из средств Фонда социального страхования в течение семи дней с момента поступления реестра сведений от работодателя.По данным регионального оперативного штаба, в Ярославской области с начала пандемии зарегистрировано 13188 заболевших, из них 169 выявлены в минувшие сутки. Госпитализированы 1932 пациента. Скончались 69 человек, из них один, мужчина 1960 года, скончался в минувшие сутки.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201111/ekonomika-1584117113.html

https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584232052.html

ярославская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, дмитрий миронов, ярославская область, общество