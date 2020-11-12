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В Ярославской области ввели самоизоляцию для людей старше 65 лет
В Ярославской области ввели самоизоляцию для людей старше 65 лет
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов подписал указ об обязательной самоизоляции жителей региона старше 65 лет из-за сложной эпидемиологической... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T12:22
2020-11-12T12:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
дмитрий миронов
ярославская область
общество
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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 ноя - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов подписал указ об обязательной самоизоляции жителей региона старше 65 лет из-за сложной эпидемиологической ситуации.Работающие граждане старше 65 смогут получить больничный с 12 по 25 ноября. Назначение пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином не потребует от граждан заполнения каких-либо документов, отметил Миронов. Оплата больничного листа придет гражданам напрямую из средств Фонда социального страхования в течение семи дней с момента поступления реестра сведений от работодателя.По данным регионального оперативного штаба, в Ярославской области с начала пандемии зарегистрировано 13188 заболевших, из них 169 выявлены в минувшие сутки. Госпитализированы 1932 пациента. Скончались 69 человек, из них один, мужчина 1960 года, скончался в минувшие сутки.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201111/ekonomika-1584117113.html
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коронавирус в россии, дмитрий миронов, ярославская область, общество

В Ярославской области ввели самоизоляцию для людей старше 65 лет

12:22 12.11.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении дезинфекции госпиталя COVID-19 городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник в отделении дезинфекции госпиталя COVID-19 городской клинической больницы №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЯРОСЛАВЛЬ, 12 ноя - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов подписал указ об обязательной самоизоляции жителей региона старше 65 лет из-за сложной эпидемиологической ситуации.

"В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки принял решение обязать жителей области старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции по месту проживания. Покидать место проживания или пребывания можно будет только для обращения за медицинской помощью, при прямой угрозе жизни и здоровью, для приобретения товаров и услуг (в ближайшей доступности) и для выгула домашних животных. Подписал соответствующий указ", - заявил губернатор на своей странице в социальной сети Instagram.

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Работающие граждане старше 65 смогут получить больничный с 12 по 25 ноября. Назначение пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином не потребует от граждан заполнения каких-либо документов, отметил Миронов. Оплата больничного листа придет гражданам напрямую из средств Фонда социального страхования в течение семи дней с момента поступления реестра сведений от работодателя.
"Такое решение продиктовано в первую очередь заботой о людях старшего поколения, которые находятся сейчас в группе риска", - подчеркнул глава региона.
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По данным регионального оперативного штаба, в Ярославской области с начала пандемии зарегистрировано 13188 заболевших, из них 169 выявлены в минувшие сутки. Госпитализированы 1932 пациента. Скончались 69 человек, из них один, мужчина 1960 года, скончался в минувшие сутки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииДмитрий МироновЯрославская областьОбщество
 
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