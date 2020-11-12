https://ria.ru/20201112/izmena-1584379032.html

Источник раскрыл детали дела арестованного за госизмену москвича

Источник раскрыл детали дела арестованного за госизмену москвича

Арестованному по подозрению в госизмене россиянину Дмитрию Федоткину вменяется работа на разведывательную службу Великобритании, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T21:32

2020-11-12T21:32

2020-11-12T21:32

аэрофлот

великобритания

москва

происшествия

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Арестованному по подозрению в госизмене россиянину Дмитрию Федоткину вменяется работа на разведывательную службу Великобритании, сообщил РИА Новости информированный источник."Федоткина подозревают в том, что он, будучи работником "Аэрофлота" в Великобритании, передавал сведения секретного характера разведывательной службе Великобритании. Вину во вменяемом преступлении он не признает", - рассказал собеседник агентства.Источник также добавил, что Федоткин – уроженец Москвы, в столице его и задержали.В своем профиле в Facebook Федоткин указал, что занимает должность кантри-менеджера в представительстве авиакомпании "Аэрофлот" в Великобритании.В среду стало известно, что Лефортовский суд Москвы арестовал Федоткина на два месяца в рамках уголовного дела о госизмене. Максимальная санкция по данной статье - 20 лет лишения свободы. Подробности дела в инстанции не раскрыли, так как дело находится под грифом "секретно".

https://ria.ru/20201006/gosizmena-1578360539.html

https://ria.ru/20200714/1574306683.html

великобритания

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аэрофлот, великобритания, москва, происшествия