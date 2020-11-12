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Источник раскрыл детали дела арестованного за госизмену москвича
Источник раскрыл детали дела арестованного за госизмену москвича
Арестованному по подозрению в госизмене россиянину Дмитрию Федоткину вменяется работа на разведывательную службу Великобритании, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T21:32
2020-11-12T21:32
аэрофлот
великобритания
москва
происшествия
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Арестованному по подозрению в госизмене россиянину Дмитрию Федоткину вменяется работа на разведывательную службу Великобритании, сообщил РИА Новости информированный источник."Федоткина подозревают в том, что он, будучи работником "Аэрофлота" в Великобритании, передавал сведения секретного характера разведывательной службе Великобритании. Вину во вменяемом преступлении он не признает", - рассказал собеседник агентства.Источник также добавил, что Федоткин – уроженец Москвы, в столице его и задержали.В своем профиле в Facebook Федоткин указал, что занимает должность кантри-менеджера в представительстве авиакомпании "Аэрофлот" в Великобритании.В среду стало известно, что Лефортовский суд Москвы арестовал Федоткина на два месяца в рамках уголовного дела о госизмене. Максимальная санкция по данной статье - 20 лет лишения свободы. Подробности дела в инстанции не раскрыли, так как дело находится под грифом "секретно".
https://ria.ru/20201006/gosizmena-1578360539.html
https://ria.ru/20200714/1574306683.html
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аэрофлот, великобритания, москва, происшествия

Источник раскрыл детали дела арестованного за госизмену москвича

21:32 12.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Арестованному по подозрению в госизмене россиянину Дмитрию Федоткину вменяется работа на разведывательную службу Великобритании, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Федоткина подозревают в том, что он, будучи работником "Аэрофлота" в Великобритании, передавал сведения секретного характера разведывательной службе Великобритании. Вину во вменяемом преступлении он не признает", - рассказал собеседник агентства.
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Источник также добавил, что Федоткин – уроженец Москвы, в столице его и задержали.
В своем профиле в Facebook Федоткин указал, что занимает должность кантри-менеджера в представительстве авиакомпании "Аэрофлот" в Великобритании.
В среду стало известно, что Лефортовский суд Москвы арестовал Федоткина на два месяца в рамках уголовного дела о госизмене. Максимальная санкция по данной статье - 20 лет лишения свободы. Подробности дела в инстанции не раскрыли, так как дело находится под грифом "секретно".
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