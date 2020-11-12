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Производитель аппаратов ИВЛ "Авента-М" обжаловал решение суда о штрафе
Производитель аппаратов ИВЛ "Авента-М" обжаловал решение суда о штрафе
Уральский приборостроительный завод (УПЗ, входит в АО "Концерн радиоэлектронные технологии" Ростеха) обжаловал решение свердловского арбитражного суда о... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T19:42
2020-11-12T19:42
распространение нового коронавируса
россия
концерн радиоэлектронные технологии
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
ростех
свердловская область
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноя - РИА Новости. Уральский приборостроительный завод (УПЗ, входит в АО "Концерн радиоэлектронные технологии" Ростеха) обжаловал решение свердловского арбитражного суда о назначении штрафа по иску Росздравнадзора о реализации недоброкачественных медизделий, говорится в материалах на сайте суда.Ранее арбитражный суд Свердловской области назначил предприятию штраф в размере 500 тысяч рублей, удовлетворив иск регионального Росздравнадзора о привлечении к административной ответственности Уральского приборостроительного завода из-за реализации недоброкачественных медизделий.По данным пресс-службы КРЭТ, суд не принял во внимание тот факт, что 6 июля Росздравнадзор отменил приостановление эксплуатации аппаратов ИВЛ, указав, что дальнейшее применение медоборудования не несет угрозы жизни и здоровью пациентов. Доброкачественность продукции производителя также подтверждается выдачей нового регистрационного удостоверения от 21 июля, отметили в КРЭТ.Там добавили, что акты проверок Росздравнадзора, на которые ссылается суд, датированы июнем 2020 года, то есть на момент вынесения решения не являются актуальными для аппаратов ИВЛ "Авента-М", поставляемых Уральским приборостроительным заводом.Ранее Росздравнадзор сообщал, что в ходе надзорных мероприятий выявлены нарушения производственных процессов, а также несоответствие аппарата ИВЛ "Авента-М" эксплуатационной и технической документации. В сентябре арбитражный суд удовлетворил другой иск Росздравнадзора о привлечении УПЗ к ответственности из-за нарушений лицензионных требований при производстве медицинский изделий.Аппараты ИВЛ "Авента-М" производства одного из заводов концерна "Радиоэлектронные технологии" использовались в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где 9 и 12 мая произошли пожары с гибелью в общей сложности семи пациентов. После этого Росздравнадзор с 12 мая на время расследования приостановил использование в России этих аппаратов ИВЛ. Экспертиза не установила прямой связи выявленных на заводе-изготовителе нарушений со случившимися пожарами. Росздравнадзор заявил, что аппараты ИВЛ "Авента-М" могут быть допущены к применению только после дополнительной проверки функциональных и технических характеристик. В КРЭТ отметили, что завод устранил все замечания Росздравнадзора и возобновляет поставки новых аппаратов "Авента-М".
https://ria.ru/20201023/ivl-1581231693.html
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россия
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россия, концерн радиоэлектронные технологии, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), ростех, свердловская область, происшествия

Производитель аппаратов ИВЛ "Авента-М" обжаловал решение суда о штрафе

19:42 12.11.2020
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАппарат искусственной вентиляции легких "Авента-М"
Аппарат искусственной вентиляции легких Авента-М - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Павел Львов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 ноя - РИА Новости. Уральский приборостроительный завод (УПЗ, входит в АО "Концерн радиоэлектронные технологии" Ростеха) обжаловал решение свердловского арбитражного суда о назначении штрафа по иску Росздравнадзора о реализации недоброкачественных медизделий, говорится в материалах на сайте суда.
Ранее арбитражный суд Свердловской области назначил предприятию штраф в размере 500 тысяч рублей, удовлетворив иск регионального Росздравнадзора о привлечении к административной ответственности Уральского приборостроительного завода из-за реализации недоброкачественных медизделий.
Установка аппаратов искусственной вентиляции легких Авента-М - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
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По данным пресс-службы КРЭТ, суд не принял во внимание тот факт, что 6 июля Росздравнадзор отменил приостановление эксплуатации аппаратов ИВЛ, указав, что дальнейшее применение медоборудования не несет угрозы жизни и здоровью пациентов. Доброкачественность продукции производителя также подтверждается выдачей нового регистрационного удостоверения от 21 июля, отметили в КРЭТ.
Там добавили, что акты проверок Росздравнадзора, на которые ссылается суд, датированы июнем 2020 года, то есть на момент вынесения решения не являются актуальными для аппаратов ИВЛ "Авента-М", поставляемых Уральским приборостроительным заводом.
Ранее Росздравнадзор сообщал, что в ходе надзорных мероприятий выявлены нарушения производственных процессов, а также несоответствие аппарата ИВЛ "Авента-М" эксплуатационной и технической документации. В сентябре арбитражный суд удовлетворил другой иск Росздравнадзора о привлечении УПЗ к ответственности из-за нарушений лицензионных требований при производстве медицинский изделий.
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Аппараты ИВЛ "Авента-М" производства одного из заводов концерна "Радиоэлектронные технологии" использовались в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где 9 и 12 мая произошли пожары с гибелью в общей сложности семи пациентов. После этого Росздравнадзор с 12 мая на время расследования приостановил использование в России этих аппаратов ИВЛ. Экспертиза не установила прямой связи выявленных на заводе-изготовителе нарушений со случившимися пожарами. Росздравнадзор заявил, что аппараты ИВЛ "Авента-М" могут быть допущены к применению только после дополнительной проверки функциональных и технических характеристик. В КРЭТ отметили, что завод устранил все замечания Росздравнадзора и возобновляет поставки новых аппаратов "Авента-М".
 
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