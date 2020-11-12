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https://ria.ru/20201112/inspektory-1584270304.html
Лавров заявил, что инспекторов из США на российских заводах не будет
Лавров заявил, что инспекторов из США на российских заводах не будет
Американских инспекторов на заводах России по производству ядерных зарядов, как это было в 90-е годы, не будет, заявил журналистам глава МИД Рссии Сергей... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T13:06
2020-11-12T19:56
договор снв-3
россия
сергей лавров
сша
безопасность
в мире
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Американских инспекторов на заводах России по производству ядерных зарядов, как это было в 90-е годы, не будет, заявил журналистам глава МИД Рссии Сергей Лавров.Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 — единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.
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договор снв-3, россия, сергей лавров, сша, безопасность, в мире

Лавров заявил, что инспекторов из США на российских заводах не будет

13:06 12.11.2020 (обновлено: 19:56 12.11.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами МГИМО в День знаний
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи со студентами МГИМО в День знаний - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Американских инспекторов на заводах России по производству ядерных зарядов, как это было в 90-е годы, не будет, заявил журналистам глава МИД Рссии Сергей Лавров.

"(США. — Прим. ред.) стали в последнее время говорить: "Да, мы готовы продлить, но не просто надо заморозить через политическое обязательство все ядерные боезаряды, а надо их еще пересчитать, надо посмотреть, какой категории эти заряды, все ли из них, и как немедленно устроить контроль за теми объектами, на которых эти заряды производятся. Мы были уже в такой ситуации, когда американские инспекторы сидели у проходных наших заводов военно-промышленного комплекса. Это было в 90-е годы. И возврата к этой системе, вы сами понимаете, никогда больше не будет", — сказал Лавров в ходе онлайн-пресс-конференции.

Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 — единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.
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