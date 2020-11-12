https://ria.ru/20201112/inspektory-1584270304.html

Лавров заявил, что инспекторов из США на российских заводах не будет

Лавров заявил, что инспекторов из США на российских заводах не будет

Американских инспекторов на заводах России по производству ядерных зарядов, как это было в 90-е годы, не будет, заявил журналистам глава МИД Рссии Сергей... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T13:06

2020-11-12T13:06

2020-11-12T19:56

договор снв-3

россия

сергей лавров

сша

безопасность

в мире

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Американских инспекторов на заводах России по производству ядерных зарядов, как это было в 90-е годы, не будет, заявил журналистам глава МИД Рссии Сергей Лавров.Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 — единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.

https://ria.ru/20201111/sistema-1584103577.html

россия

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

договор снв-3, россия, сергей лавров, сша, безопасность, в мире