https://ria.ru/20201112/indeks-1584301219.html

В Ульяновской области будут измерять индекс детского благополучия

В Ульяновской области будут измерять индекс детского благополучия

Индекс детского благополучия будут измерять в Ульяновской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T15:25

2020-11-12T15:25

2020-11-12T15:25

фонд "росконгресс"

фонд тимченко

центр международной торговли

москва

ульяновская область

общество

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САМАРА, 12 ноя - РИА Новости. Индекс детского благополучия будут измерять в Ульяновской области, сообщает пресс-служба правительства региона.В четверг, 12 ноября, правительство Ульяновской области и Фонд Тимченко в рамках форума "Сильные идеи для нового времени" заключили соглашение о взаимодействии по вопросам детского благополучия.По мнению Франк, учет мнения детей повышает эффективность реализуемых социальных программ и предоставляемых услуг для них, а также помогает оценить благополучие конкретного ребенка. Она выразила надежду, что другие регионы также присоединятся к разработке и внедрению инструментов для оценки детского благополучия и, как следствие, в стране появится национальный индекс качества жизни детей.Индекс детского благополучия - это система показателей для оценки качества жизни детей, основанная на анализе регулярно собираемых статистических данных и социологических исследований. Они позволяют определять отклонения, выявлять проблемные зоны и лучшие практики, а также принимать решения о корректировке государственной политики в сфере защиты детства.Форум "Сильные идеи для нового времени", организаторами которого выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс, 11-13 ноября проходит в Центре международной торговли в Москве. К форуму было собрано порядка 15 тысяч идей от жителей всех регионов России, направленных на развитие социальной, технологической сфер и экономики страны.

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https://ria.ru/20201111/deti-1584107566.html

https://ria.ru/20201112/vyplaty-1584256231.html

москва

ульяновская область

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фонд "росконгресс", фонд тимченко, центр международной торговли, москва, ульяновская область, общество