В Ульяновской области будут измерять индекс детского благополучия
САМАРА, 12 ноя - РИА Новости. Индекс детского благополучия будут измерять в Ульяновской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
В четверг, 12 ноября, правительство Ульяновской области и Фонд Тимченко в рамках форума "Сильные идеи для нового времени" заключили соглашение о взаимодействии по вопросам детского благополучия.
"Мы рады, что Ульяновская область первой из российских регионов поддержала инициативу Фонда Тимченко о необходимости ежегодного замера российского индекса детского благополучия", - цитирует пресс-служба председателя наблюдательного совета Фонда Тимченко Ксению Франк.
По мнению Франк, учет мнения детей повышает эффективность реализуемых социальных программ и предоставляемых услуг для них, а также помогает оценить благополучие конкретного ребенка. Она выразила надежду, что другие регионы также присоединятся к разработке и внедрению инструментов для оценки детского благополучия и, как следствие, в стране появится национальный индекс качества жизни детей.
"Индекс детского благополучия - уникальный проект, который поможет повысить качество жизни самого дорогого, что у нас есть - наших детей. Сейчас завершается работа над региональной Стратегией народосбережения до 2030 года. Отдельным разделом этого документа и доклада будет качество жизни детей", - отметил Морозов.
Индекс детского благополучия - это система показателей для оценки качества жизни детей, основанная на анализе регулярно собираемых статистических данных и социологических исследований. Они позволяют определять отклонения, выявлять проблемные зоны и лучшие практики, а также принимать решения о корректировке государственной политики в сфере защиты детства.
Форум "Сильные идеи для нового времени", организаторами которого выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс, 11-13 ноября проходит в Центре международной торговли в Москве. К форуму было собрано порядка 15 тысяч идей от жителей всех регионов России, направленных на развитие социальной, технологической сфер и экономики страны.