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В Ульяновской области будут измерять индекс детского благополучия
В Ульяновской области будут измерять индекс детского благополучия
Индекс детского благополучия будут измерять в Ульяновской области, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T15:25
2020-11-12T15:25
фонд "росконгресс"
фонд тимченко
центр международной торговли
москва
ульяновская область
общество
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САМАРА, 12 ноя - РИА Новости. Индекс детского благополучия будут измерять в Ульяновской области, сообщает пресс-служба правительства региона.В четверг, 12 ноября, правительство Ульяновской области и Фонд Тимченко в рамках форума "Сильные идеи для нового времени" заключили соглашение о взаимодействии по вопросам детского благополучия.По мнению Франк, учет мнения детей повышает эффективность реализуемых социальных программ и предоставляемых услуг для них, а также помогает оценить благополучие конкретного ребенка. Она выразила надежду, что другие регионы также присоединятся к разработке и внедрению инструментов для оценки детского благополучия и, как следствие, в стране появится национальный индекс качества жизни детей.Индекс детского благополучия - это система показателей для оценки качества жизни детей, основанная на анализе регулярно собираемых статистических данных и социологических исследований. Они позволяют определять отклонения, выявлять проблемные зоны и лучшие практики, а также принимать решения о корректировке государственной политики в сфере защиты детства.Форум "Сильные идеи для нового времени", организаторами которого выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс, 11-13 ноября проходит в Центре международной торговли в Москве. К форуму было собрано порядка 15 тысяч идей от жителей всех регионов России, направленных на развитие социальной, технологической сфер и экономики страны.
https://ria.ru/20201109/deti-1583731877.html
https://ria.ru/20201111/deti-1584107566.html
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фонд "росконгресс", фонд тимченко, центр международной торговли, москва, ульяновская область, общество

В Ульяновской области будут измерять индекс детского благополучия

15:25 12.11.2020
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковРебенок катается на самокате у спортивной площадки в Капотне
Ребенок катается на самокате у спортивной площадки в Капотне - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
САМАРА, 12 ноя - РИА Новости. Индекс детского благополучия будут измерять в Ульяновской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
В четверг, 12 ноября, правительство Ульяновской области и Фонд Тимченко в рамках форума "Сильные идеи для нового времени" заключили соглашение о взаимодействии по вопросам детского благополучия.
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"Мы рады, что Ульяновская область первой из российских регионов поддержала инициативу Фонда Тимченко о необходимости ежегодного замера российского индекса детского благополучия", - цитирует пресс-служба председателя наблюдательного совета Фонда Тимченко Ксению Франк.
По мнению Франк, учет мнения детей повышает эффективность реализуемых социальных программ и предоставляемых услуг для них, а также помогает оценить благополучие конкретного ребенка. Она выразила надежду, что другие регионы также присоединятся к разработке и внедрению инструментов для оценки детского благополучия и, как следствие, в стране появится национальный индекс качества жизни детей.
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"Индекс детского благополучия - уникальный проект, который поможет повысить качество жизни самого дорогого, что у нас есть - наших детей. Сейчас завершается работа над региональной Стратегией народосбережения до 2030 года. Отдельным разделом этого документа и доклада будет качество жизни детей", - отметил Морозов.
Индекс детского благополучия - это система показателей для оценки качества жизни детей, основанная на анализе регулярно собираемых статистических данных и социологических исследований. Они позволяют определять отклонения, выявлять проблемные зоны и лучшие практики, а также принимать решения о корректировке государственной политики в сфере защиты детства.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с руководителем Федеральной антимонопольной службы России Игорем Артемьевым и бывшим вице-губернатором Петербурга Максимом Шаскольским - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
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Форум "Сильные идеи для нового времени", организаторами которого выступают Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс, 11-13 ноября проходит в Центре международной торговли в Москве. К форуму было собрано порядка 15 тысяч идей от жителей всех регионов России, направленных на развитие социальной, технологической сфер и экономики страны.
 
Фонд "Росконгресс"Фонд ТимченкоЦентр международной торговлиМоскваУльяновская областьОбщество
 
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