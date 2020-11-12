https://ria.ru/20201112/immunitet-1584298173.html
Названы простые способы укрепить иммунитет осенью и зимой
Названы простые способы укрепить иммунитет осенью и зимой
Терапевт Лариса Алексеева в беседе с "Говорит Москва" дала несколько рекомендаций, как поддерживать иммунитет в холодный период. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T15:03
2020-11-12T15:03
2020-11-12T15:03
россия
лариса алексеева
витамины
общество
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Терапевт Лариса Алексеева в беседе с "Говорит Москва" дала несколько рекомендаций, как поддерживать иммунитет в холодный период.Врач посоветовала не экономить на электроэнергии осенью и зимой: по ее словам, должно создаваться впечатление, будто всегда солнечно. Для этого нужно хорошее искусственное освещение.Она также посоветовала отказаться от вещей черного и серого цвета и заменить их на цветные — так как многие в этом году не ездили в отпуск."Одежду подбирать яркую, это придаст настроение. Будет вырабатываться серотонин — гормон радости. Можно позволить себе черный шоколад, банан и кофе — утром прекрасно тонизирует настроение", — рассказала Алексеева.Кроме того, она отметила, что у многих людей осенью наблюдается недостаток витамина D. Кроме того, врач напомнила и о необходимости приема витамина C. Важны для организма и витамины группы B: В6 и В12 укрепляют нервную систему, а вместе с витамином D и C они будут улучшать настроение.Однако терапевт предупредила, что прием витамина D3 должен назначить врач, а также нужно сдать анализы. Алексеева также предложила ходить в солярий, если нет онкологических заболеваний или других противопоказаний.
https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584207420.html
https://ria.ru/20201111/vitaminy-1584185924.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, лариса алексеева, витамины, общество
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости.
Терапевт Лариса Алексеева
в беседе с "Говорит Москва
" дала несколько рекомендаций, как поддерживать иммунитет
в холодный период.
Врач посоветовала не экономить на электроэнергии осенью и зимой: по ее словам, должно создаваться впечатление, будто всегда солнечно. Для этого нужно хорошее искусственное освещение.
"Поднимает настроение желтый и оранжевый цвет, а еще запах. Хорошо мандарины, апельсины и лимоны положить в вазу", — отметила Алексеева.
Она также посоветовала отказаться от вещей черного и серого цвета и заменить их на цветные — так как многие в этом году не ездили в отпуск.
"Одежду подбирать яркую, это придаст настроение. Будет вырабатываться серотонин — гормон радости. Можно позволить себе черный шоколад, банан и кофе — утром прекрасно тонизирует настроение", — рассказала Алексеева.
Кроме того, она отметила, что у многих людей осенью наблюдается недостаток витамина D. Кроме того, врач напомнила и о необходимости приема витамина C. Важны для организма и витамины группы B: В6 и В12 укрепляют нервную систему, а вместе с витамином D и C они будут улучшать настроение.
Однако терапевт предупредила, что прием витамина D3 должен назначить врач, а также нужно сдать анализы. Алексеева также предложила ходить в солярий, если нет онкологических заболеваний или других противопоказаний.