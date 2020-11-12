Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201112/immunitet-1584298173.html
Названы простые способы укрепить иммунитет осенью и зимой
Названы простые способы укрепить иммунитет осенью и зимой
Терапевт Лариса Алексеева в беседе с "Говорит Москва" дала несколько рекомендаций, как поддерживать иммунитет в холодный период. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T15:03
2020-11-12T15:03
россия
лариса алексеева
витамины
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151273/16/1512731628_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_fb5a5d14244b2bc9bbb230b4a3d14b49.jpg
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Терапевт Лариса Алексеева в беседе с "Говорит Москва" дала несколько рекомендаций, как поддерживать иммунитет в холодный период.Врач посоветовала не экономить на электроэнергии осенью и зимой: по ее словам, должно создаваться впечатление, будто всегда солнечно. Для этого нужно хорошее искусственное освещение.Она также посоветовала отказаться от вещей черного и серого цвета и заменить их на цветные — так как многие в этом году не ездили в отпуск."Одежду подбирать яркую, это придаст настроение. Будет вырабатываться серотонин — гормон радости. Можно позволить себе черный шоколад, банан и кофе — утром прекрасно тонизирует настроение", — рассказала Алексеева.Кроме того, она отметила, что у многих людей осенью наблюдается недостаток витамина D. Кроме того, врач напомнила и о необходимости приема витамина C. Важны для организма и витамины группы B: В6 и В12 укрепляют нервную систему, а вместе с витамином D и C они будут улучшать настроение.Однако терапевт предупредила, что прием витамина D3 должен назначить врач, а также нужно сдать анализы. Алексеева также предложила ходить в солярий, если нет онкологических заболеваний или других противопоказаний.
https://ria.ru/20201112/koronavirus-1584207420.html
https://ria.ru/20201111/vitaminy-1584185924.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/151273/16/1512731628_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_b687954d5e8ba912570320012126fbeb.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, лариса алексеева, витамины, общество

Названы простые способы укрепить иммунитет осенью и зимой

15:03 12.11.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПрилавок с фруктами
Прилавок с фруктами - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Терапевт Лариса Алексеева в беседе с "Говорит Москва" дала несколько рекомендаций, как поддерживать иммунитет в холодный период.
Врач посоветовала не экономить на электроэнергии осенью и зимой: по ее словам, должно создаваться впечатление, будто всегда солнечно. Для этого нужно хорошее искусственное освещение.
"Поднимает настроение желтый и оранжевый цвет, а еще запах. Хорошо мандарины, апельсины и лимоны положить в вазу", — отметила Алексеева.
Она также посоветовала отказаться от вещей черного и серого цвета и заменить их на цветные — так как многие в этом году не ездили в отпуск.
Коронавирус SARS-CoV-2 под микроскопом - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
03:38Распространение нового коронавируса
Иммунолог описал признаки бессимптомного течения коронавируса у людей
"Одежду подбирать яркую, это придаст настроение. Будет вырабатываться серотонин — гормон радости. Можно позволить себе черный шоколад, банан и кофе — утром прекрасно тонизирует настроение", — рассказала Алексеева.
Кроме того, она отметила, что у многих людей осенью наблюдается недостаток витамина D. Кроме того, врач напомнила и о необходимости приема витамина C. Важны для организма и витамины группы B: В6 и В12 укрепляют нервную систему, а вместе с витамином D и C они будут улучшать настроение.
Однако терапевт предупредила, что прием витамина D3 должен назначить врач, а также нужно сдать анализы. Алексеева также предложила ходить в солярий, если нет онкологических заболеваний или других противопоказаний.
Фрукты и овощи – обязательная составляющая рациона - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
Вчера, 20:35
Названы самые важные витамины зимой
 
РоссияЛариса АлексеевавитаминыОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:12Вузы Москвы и Санкт-Петербурга переходят на дистанционное обучение
00:01Правозащитники заявили о массовой резне мирных жителей в Эфиопии
23:58В Висконсине допустили пересчет голосов на президентских выборах
23:56Зеленский будет ежедневно рассказывать новости из-за негатива в СМИ
23:51ЕС готов оказать гуманитарную помощь пострадавшим в карабахском конфликте
23:36Зампостпреда в ОБСЕ упрекнул Киев в желании переписать Минские соглашения
23:29В Ереване освободили одного из организаторов акции протеста
23:19Штабу Трампа отказали в иске к CNN по делу о "российском вмешательстве"
23:15На МКС скорректировали высоту орбиты
23:08Трамп ввел ограничения против фирм, связанных с китайскими военными
23:03В Москве умерли 70 пациентов с коронавирусом
22:54В Петербурге у 106 школьников выявили кишечную инфекцию
22:52Власти Подмосковья помогут семьям детей, пострадавших из-за прорыва трубы
22:45Для врио главы Хабаровского края наймут семь телохранителей
22:36В Москве назвали условия проведения новогодних корпоративов
22:34Участники международной конференции по Сирии приняли итоговое заявление
22:29Победившая на выборах уборщица прокомментировала сообщения об увольнении
22:25В Британии прокомментировали слова Лаврова о Договоре по открытому небу
22:25В Абхазии наградили российских военных за борьбу с COVID-19
22:22Отравившейся наркотиками московской школьнице помогут работники соцзащиты
Лента новостейМолния