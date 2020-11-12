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Подкаст о том, что сегодня волнует жителей большого города. От общих вопросов о карьере, самореализации, отношениях до историй о комиксах, кофе, правильном сне и удаленке.
https://ria.ru/20201112/horror-1584225266.html
Кровь, трупы и прочие "жизнеутверждающие" вещи. Зачем смотреть ужасы?
Кровь, трупы и прочие "жизнеутверждающие" вещи. Зачем смотреть ужасы?
Призраки, экзорцисты, демоны, потусторонний мир и серийные убийцы... Это нормально — любить хорроры? Казалось бы, в 21 веке уже мало чем можно напугать, но почему кинотеатры продолжают показывать ужасы, студии — выпускать, а режиссёры экспериментировать и снимать? Как пандемия изменит жанр и не увидим ли мы скоро на экране свою нынешнюю жизнь?
2020-11-12T12:00
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яснопонятно
подкаст
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Кровь, трупы и прочие "жизнеутверждающие" вещи. Зачем смотреть ужасы?
Призраки, экзорцисты, демоны, потусторонний мир и серийные убийцы... Это нормально — любить хорроры? Казалось бы, в 21 веке уже мало чем можно напугать, но почему кинотеатры продолжают показывать ужасы, студии — выпускать, а режиссёры экспериментировать и снимать? Как пандемия изменит жанр и не увидим ли мы скоро на экране свою нынешнюю жизнь?
Какие (первобытные) страхи испытывает человек во время просмотра всех частей "Пилы" и "Кошмара на улице Вязов"? Что такое "интеллектуальные хорроры" и какие социальные проблемы они могут поднимать? Как режиссёрам и сценаристам удаётся из года в год нас пугать? Есть ли разница между хоррором и триллером? И почему романтическое свидание в кинотеатре на фильме ужасов обречено на успех?Рассказывает кинокритик Игорь Игрицкий, психолог Вероника Золотова объясняет, чем хорроры могут быть полезны. А Ваня, Игорь и Лина советуют свои любимые фильмы ужасов.Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и МегаФон Подкасты. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, подкаст

Кровь, трупы и прочие "жизнеутверждающие" вещи. Зачем смотреть ужасы?

12:00 12.11.2020 (обновлено: 13:51 12.11.2020)
 
ЯсноПонятно
Кровь, трупы и прочие "жизнеутверждающие" вещи. Зачем смотреть ужасы?
12:00
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Призраки, экзорцисты, демоны, потусторонний мир и серийные убийцы... Это нормально — любить хорроры? Казалось бы, в 21 веке уже мало чем можно напугать, но почему кинотеатры продолжают показывать ужасы, студии — выпускать, а режиссёры экспериментировать и снимать? Как пандемия изменит жанр и не увидим ли мы скоро на экране свою нынешнюю жизнь?
Какие (первобытные) страхи испытывает человек во время просмотра всех частей "Пилы" и "Кошмара на улице Вязов"? Что такое "интеллектуальные хорроры" и какие социальные проблемы они могут поднимать? Как режиссёрам и сценаристам удаётся из года в год нас пугать? Есть ли разница между хоррором и триллером? И почему романтическое свидание в кинотеатре на фильме ужасов обречено на успех?
Рассказывает кинокритик Игорь Игрицкий, психолог Вероника Золотова объясняет, чем хорроры могут быть полезны. А Ваня, Игорь и Лина советуют свои любимые фильмы ужасов.
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.
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