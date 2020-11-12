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https://ria.ru/20201112/gurchenko-1584225793.html
К юбилею Людмилы Гурченко подготовили онлайн квест
К юбилею Людмилы Гурченко подготовили онлайн квест
Портал "Узнай Москву" подготовил онлайн-квест, посвященный памяти народной артистки СССР Людмилы Гурченко, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T10:05
2020-11-12T10:05
культура
новости культуры
людмила гурченко
москва
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Портал "Узнай Москву" подготовил онлайн-квест, посвященный памяти народной артистки СССР Людмилы Гурченко, сообщается на сайте мэра столицы.12 ноября актрисе и певице исполнилось бы 85 лет."К памятной дате портал "Узнай Москву" подготовил онлайн-квест, посвященный биографии и творческому пути легендарной артистки, и предлагает всем желающим ответить на 10 вопросов", - говорится в сообщении.Участники ответят на вопросы о детстве актрисы, ее первых ярких ролях, периоде забвения и грандиозном возвращении в кинематограф в новом амплуа."Вся творческая жизнь Людмилы Гурченко связана со столицей. В память об актрисе портал "Узнай Москву" подготовил тематический квест. Пользователям в том числе предстоит ответить, какие места в Москве стали декорациями к фильмам с ее участием", — цитирует сайт куратора IT-проектов в сфере культуры и бизнеса Департамента информационных технологий Сергея Шакрыла.
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новости культуры, людмила гурченко, москва

К юбилею Людмилы Гурченко подготовили онлайн квест

10:05 12.11.2020
 
© Фото : предоставлено пресс-службой ММТ "Геликон-опера"Театр "Геликон-опера" открывает выставку "Артистические образы Людмилы Гурченко"
Театр Геликон-опера открывает выставку Артистические образы Людмилы Гурченко - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© Фото : предоставлено пресс-службой ММТ "Геликон-опера"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Портал "Узнай Москву" подготовил онлайн-квест, посвященный памяти народной артистки СССР Людмилы Гурченко, сообщается на сайте мэра столицы.
12 ноября актрисе и певице исполнилось бы 85 лет.
"К памятной дате портал "Узнай Москву" подготовил онлайн-квест, посвященный биографии и творческому пути легендарной артистки, и предлагает всем желающим ответить на 10 вопросов", - говорится в сообщении.
Участники ответят на вопросы о детстве актрисы, ее первых ярких ролях, периоде забвения и грандиозном возвращении в кинематограф в новом амплуа.
"Вся творческая жизнь Людмилы Гурченко связана со столицей. В память об актрисе портал "Узнай Москву" подготовил тематический квест. Пользователям в том числе предстоит ответить, какие места в Москве стали декорациями к фильмам с ее участием", — цитирует сайт куратора IT-проектов в сфере культуры и бизнеса Департамента информационных технологий Сергея Шакрыла.
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