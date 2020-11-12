https://ria.ru/20201112/gurchenko-1584225793.html

К юбилею Людмилы Гурченко подготовили онлайн квест

К юбилею Людмилы Гурченко подготовили онлайн квест

Портал "Узнай Москву" подготовил онлайн-квест, посвященный памяти народной артистки СССР Людмилы Гурченко, сообщается на сайте мэра столицы. РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T10:05

2020-11-12T10:05

2020-11-12T10:05

культура

новости культуры

людмила гурченко

москва

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Портал "Узнай Москву" подготовил онлайн-квест, посвященный памяти народной артистки СССР Людмилы Гурченко, сообщается на сайте мэра столицы.12 ноября актрисе и певице исполнилось бы 85 лет."К памятной дате портал "Узнай Москву" подготовил онлайн-квест, посвященный биографии и творческому пути легендарной артистки, и предлагает всем желающим ответить на 10 вопросов", - говорится в сообщении.Участники ответят на вопросы о детстве актрисы, ее первых ярких ролях, периоде забвения и грандиозном возвращении в кинематограф в новом амплуа."Вся творческая жизнь Людмилы Гурченко связана со столицей. В память об актрисе портал "Узнай Москву" подготовил тематический квест. Пользователям в том числе предстоит ответить, какие места в Москве стали декорациями к фильмам с ее участием", — цитирует сайт куратора IT-проектов в сфере культуры и бизнеса Департамента информационных технологий Сергея Шакрыла.

https://ria.ru/20201019/ekskursiya-1580429892.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, людмила гурченко, москва