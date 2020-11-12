Медсестра из Дзержинска ответит в суде за выброшенные вакцины от гриппа
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 ноя — РИА Новости. Медсестра поликлиники города Дзержинска, из-за которой вакцина против гриппа пришла в негодность, предстанет перед судом по обвинению в халатности, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.
По версии органов предварительного следствия, старшая медсестра поликлиники Дзержинска в конце ноября 2019 года получила для иммунизации населения вакцину против гриппа в количестве 12 437 доз. В нарушение санитарно-эпидемиологических правил она поместила иммунобиологические лекарственные препараты в помещения, не оснащенные холодильным оборудованием, в результате чего вакцины против гриппа пришли в негодность. Обнаружив это, женщина обратилась к знакомому с просьбой утилизировать коробки с медицинскими препаратами. Позже 67 картонных коробок с находящимися в них вакцинами против гриппа были обнаружены в лесопосадке. В результате были нарушены права граждан на бесплатные профилактические прививки, а медучреждению нанесен ущерб на сумму 1,5 миллиона рублей.
"В отношении медсестры было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 (халатность). Уголовное дело с обвинительным заключением поступило в Дзержинский городской суд", - говорится в сообщении.
Снятое на мобильный телефон видео с несколькими десятками коробок с гриппозной вакциной "Совигрипп", сваленными в лесополосе в Дзержинске, было опубликовано в соцсетях в середине мая. Отмечается, что нашедшие медицинские препараты молодые люди проверили срок годности находки и обнаружили, что она рассчитана на период 2019-2020 годов. Запись попала сначала в региональные, затем в федеральные СМИ.
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