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https://ria.ru/20201112/gripp-1584256948.html
Медсестра из Дзержинска ответит в суде за выброшенные вакцины от гриппа
Медсестра из Дзержинска ответит в суде за выброшенные вакцины от гриппа
Медсестра поликлиники города Дзержинска, из-за которой вакцина против гриппа пришла в негодность, предстанет перед судом по обвинению в халатности, сообщает... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T12:25
2020-11-12T12:25
нижегородская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 ноя — РИА Новости. Медсестра поликлиники города Дзержинска, из-за которой вакцина против гриппа пришла в негодность, предстанет перед судом по обвинению в халатности, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.По версии органов предварительного следствия, старшая медсестра поликлиники Дзержинска в конце ноября 2019 года получила для иммунизации населения вакцину против гриппа в количестве 12 437 доз. В нарушение санитарно-эпидемиологических правил она поместила иммунобиологические лекарственные препараты в помещения, не оснащенные холодильным оборудованием, в результате чего вакцины против гриппа пришли в негодность. Обнаружив это, женщина обратилась к знакомому с просьбой утилизировать коробки с медицинскими препаратами. Позже 67 картонных коробок с находящимися в них вакцинами против гриппа были обнаружены в лесопосадке. В результате были нарушены права граждан на бесплатные профилактические прививки, а медучреждению нанесен ущерб на сумму 1,5 миллиона рублей.Снятое на мобильный телефон видео с несколькими десятками коробок с гриппозной вакциной "Совигрипп", сваленными в лесополосе в Дзержинске, было опубликовано в соцсетях в середине мая. Отмечается, что нашедшие медицинские препараты молодые люди проверили срок годности находки и обнаружили, что она рассчитана на период 2019-2020 годов. Запись попала сначала в региональные, затем в федеральные СМИ.
https://ria.ru/20201112/uvolnenie-1584216742.html
https://ria.ru/20201011/krazha-1579285807.html
нижегородская область
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нижегородская область, происшествия

Медсестра из Дзержинска ответит в суде за выброшенные вакцины от гриппа

12:25 12.11.2020
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкМедик делает прививку
Медик делает прививку - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Николай Хижняк
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 ноя — РИА Новости. Медсестра поликлиники города Дзержинска, из-за которой вакцина против гриппа пришла в негодность, предстанет перед судом по обвинению в халатности, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.
По версии органов предварительного следствия, старшая медсестра поликлиники Дзержинска в конце ноября 2019 года получила для иммунизации населения вакцину против гриппа в количестве 12 437 доз. В нарушение санитарно-эпидемиологических правил она поместила иммунобиологические лекарственные препараты в помещения, не оснащенные холодильным оборудованием, в результате чего вакцины против гриппа пришли в негодность. Обнаружив это, женщина обратилась к знакомому с просьбой утилизировать коробки с медицинскими препаратами. Позже 67 картонных коробок с находящимися в них вакцинами против гриппа были обнаружены в лесопосадке. В результате были нарушены права граждан на бесплатные профилактические прививки, а медучреждению нанесен ущерб на сумму 1,5 миллиона рублей.
Филиал Новосибирской областной туберкулёзной больницы - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
08:45
Заведующего больницей, где медсестра таскала ребенка за волосы, уволили
"В отношении медсестры было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 (халатность). Уголовное дело с обвинительным заключением поступило в Дзержинский городской суд", - говорится в сообщении.
Снятое на мобильный телефон видео с несколькими десятками коробок с гриппозной вакциной "Совигрипп", сваленными в лесополосе в Дзержинске, было опубликовано в соцсетях в середине мая. Отмечается, что нашедшие медицинские препараты молодые люди проверили срок годности находки и обнаружили, что она рассчитана на период 2019-2020 годов. Запись попала сначала в региональные, затем в федеральные СМИ.
Медицинская сестра в больничной палате - РИА Новости, 1920, 11.10.2020
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В Петербурге медсестру онкодиспансера заподозрили в краже лекарств
 
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