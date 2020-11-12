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Минобороны развернет мобильный госпиталь в Хакасии для больных COVID-19
Минобороны развернет мобильный госпиталь в Хакасии для больных COVID-19
Минобороны России развернет мобильный госпиталь на 100 койко-мест в Хакасии для оказания помощи в борьбе с COVID-19, сообщили в российском военном ведомстве. РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T08:07
2020-11-12T08:07
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
центральный военный округ
министерство обороны рф (минобороны рф)
республика хакасия
общество
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Минобороны России развернет мобильный госпиталь на 100 койко-мест в Хакасии для оказания помощи в борьбе с COVID-19, сообщили в российском военном ведомстве.Добавляется, что от ЦВО для помощи пациентам с коронавирусом в Хакасии задействуют до 200 военнослужащих, среди которых врачи и младшие медицинские специалисты."В полевом госпитале в кратчайшие сроки будут развернуты отделения анестезиологии и реанимации, приемное, инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, а также лаборатория для ПЦР-диагностики для выявления возбудителя новой коронавирусной инфекции", - добавляется в сообщении.По информации регионального правительства, всего с начала пандемии в Хакасии зарегистрированы 8704 случая заражения COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, центральный военный округ, министерство обороны рф (минобороны рф), республика хакасия, общество

Минобороны развернет мобильный госпиталь в Хакасии для больных COVID-19

08:07 12.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкМедики в полевом госпитале, развернутом для больных COVID-19 в Чите
Медики в полевом госпитале, развернутом для больных COVID-19 в Чите - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Минобороны России развернет мобильный госпиталь на 100 койко-мест в Хакасии для оказания помощи в борьбе с COVID-19, сообщили в российском военном ведомстве.
"В связи с обращением жителей Республики Хакасия решением президента РФ медицинский отряд специального назначения Минобороны России будет направлен в регион для развертывания военного мобильного госпиталя на 100 койко-мест, предназначенного для оказания медицинской помощи гражданскому населению республики", - говорится в сообщении.
Добавляется, что от ЦВО для помощи пациентам с коронавирусом в Хакасии задействуют до 200 военнослужащих, среди которых врачи и младшие медицинские специалисты.
"В полевом госпитале в кратчайшие сроки будут развернуты отделения анестезиологии и реанимации, приемное, инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, а также лаборатория для ПЦР-диагностики для выявления возбудителя новой коронавирусной инфекции", - добавляется в сообщении.
По информации регионального правительства, всего с начала пандемии в Хакасии зарегистрированы 8704 случая заражения COVID-19.
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