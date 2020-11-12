https://ria.ru/20201112/gospital-1584214074.html

Минобороны развернет мобильный госпиталь в Хакасии для больных COVID-19

Минобороны развернет мобильный госпиталь в Хакасии для больных COVID-19

Минобороны России развернет мобильный госпиталь на 100 койко-мест в Хакасии для оказания помощи в борьбе с COVID-19, сообщили в российском военном ведомстве. РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T08:07

2020-11-12T08:07

2020-11-12T08:07

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

центральный военный округ

министерство обороны рф (минобороны рф)

республика хакасия

общество

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Минобороны России развернет мобильный госпиталь на 100 койко-мест в Хакасии для оказания помощи в борьбе с COVID-19, сообщили в российском военном ведомстве.Добавляется, что от ЦВО для помощи пациентам с коронавирусом в Хакасии задействуют до 200 военнослужащих, среди которых врачи и младшие медицинские специалисты."В полевом госпитале в кратчайшие сроки будут развернуты отделения анестезиологии и реанимации, приемное, инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, а также лаборатория для ПЦР-диагностики для выявления возбудителя новой коронавирусной инфекции", - добавляется в сообщении.По информации регионального правительства, всего с начала пандемии в Хакасии зарегистрированы 8704 случая заражения COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://radiosputnik.ria.ru/20201027/kovid-1581756770.html

республика хакасия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, центральный военный округ, министерство обороны рф (минобороны рф), республика хакасия, общество