Минобороны развернет мобильный госпиталь в Хакасии для больных COVID-19
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкМедики в полевом госпитале, развернутом для больных COVID-19 в Чите
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Минобороны России развернет мобильный госпиталь на 100 койко-мест в Хакасии для оказания помощи в борьбе с COVID-19, сообщили в российском военном ведомстве.
"В связи с обращением жителей Республики Хакасия решением президента РФ медицинский отряд специального назначения Минобороны России будет направлен в регион для развертывания военного мобильного госпиталя на 100 койко-мест, предназначенного для оказания медицинской помощи гражданскому населению республики", - говорится в сообщении.
Добавляется, что от ЦВО для помощи пациентам с коронавирусом в Хакасии задействуют до 200 военнослужащих, среди которых врачи и младшие медицинские специалисты.
"В полевом госпитале в кратчайшие сроки будут развернуты отделения анестезиологии и реанимации, приемное, инфекционное, санитарно-эпидемиологическое отделения, а также лаборатория для ПЦР-диагностики для выявления возбудителя новой коронавирусной инфекции", - добавляется в сообщении.
По информации регионального правительства, всего с начала пандемии в Хакасии зарегистрированы 8704 случая заражения COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф