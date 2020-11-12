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РИА Наука
https://ria.ru/20201112/google-1584233616.html
Google лишит пользователей сервиса Фото важной функции
Google лишит пользователей сервиса Фото важной функции
С 1 июня 2021 года Google отключает безлимитное хранилище фото и видео в своем сервисе Фото. Об этом представители компании сообщили в официальном блоге... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T10:49
2020-11-12T10:49
риа наука
google
google android
технологии
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. С 1 июня 2021 года Google отключает безлимитное хранилище фото и видео в своем сервисе Фото. Об этом представители компании сообщили в официальном блоге компании.С момента запуска сервиса Google позиционировал его, как безлимитное хранилище для графики, чем пользовались многие владельцы устройств на ОС Android. Теперь же снимки и видео будут учитываться в общем размере "облачного накопителя", который по умолчанию достигает 15 ГБ. Если пользователю не хватает этого, то ему предложат купить дополнительное место на Диске.В Google подчеркнули, что снимки, загруженные до июня 2021 года, не будут учитываться по новой системе. Изменения коснутся лишь того контента, который появится в Фото после 1 июня.
https://ria.ru/20201108/google-1583568840.html
РИА Новости
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РИА Новости
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google, google android, технологии

Google лишит пользователей сервиса Фото важной функции

10:49 12.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЛоготип Google
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. С 1 июня 2021 года Google отключает безлимитное хранилище фото и видео в своем сервисе Фото. Об этом представители компании сообщили в официальном блоге компании.
С момента запуска сервиса Google позиционировал его, как безлимитное хранилище для графики, чем пользовались многие владельцы устройств на ОС Android. Теперь же снимки и видео будут учитываться в общем размере "облачного накопителя", который по умолчанию достигает 15 ГБ. Если пользователю не хватает этого, то ему предложат купить дополнительное место на Диске.
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 08.11.2020
8 ноября, 02:11
Эксперт рассказал, как Google записывает то, что вы говорите
В Google подчеркнули, что снимки, загруженные до июня 2021 года, не будут учитываться по новой системе. Изменения коснутся лишь того контента, который появится в Фото после 1 июня.
 
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