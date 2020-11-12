https://ria.ru/20201112/google-1584233616.html
Google лишит пользователей сервиса Фото важной функции
Google лишит пользователей сервиса Фото важной функции
С 1 июня 2021 года Google отключает безлимитное хранилище фото и видео в своем сервисе Фото. Об этом представители компании сообщили в официальном блоге... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T10:49
2020-11-12T10:49
2020-11-12T10:49
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. С 1 июня 2021 года Google отключает безлимитное хранилище фото и видео в своем сервисе Фото. Об этом представители компании сообщили в официальном блоге компании.С момента запуска сервиса Google позиционировал его, как безлимитное хранилище для графики, чем пользовались многие владельцы устройств на ОС Android. Теперь же снимки и видео будут учитываться в общем размере "облачного накопителя", который по умолчанию достигает 15 ГБ. Если пользователю не хватает этого, то ему предложат купить дополнительное место на Диске.В Google подчеркнули, что снимки, загруженные до июня 2021 года, не будут учитываться по новой системе. Изменения коснутся лишь того контента, который появится в Фото после 1 июня.
https://ria.ru/20201108/google-1583568840.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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