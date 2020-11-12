https://ria.ru/20201112/gonkong-1584204458.html

США пообещали ввести санкции против Китая из-за Гонконга

США пообещали ввести санкции против Китая из-за Гонконга

Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен обвинил Китай в нарушении международных обязательств по Гонконгу и пообещал РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T01:43

2020-11-12T01:43

2020-11-12T07:37

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ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен обвинил Китай в нарушении международных обязательств по Гонконгу и пообещал новые санкции.Ранее четыре члена гонконгского парламента лишились своих мест в законодательном собрании после того, как их действия были определены как представляющие угрозу национальной безопасности.Советник Трампа выразил мнение, что принцип "одна страна — две системы", по которому Гонконг находится в составе Китая, теперь превратился в "большой фиговый лист, прикрывающий расширение однопартийной диктатуры" Китайской коммунистической партии в Гонконге."США продолжат использовать все возможности... для поиска и наложения санкций на тех, кто отвечает за уничтожение свободы Гонконга", - добавил О'Брайен.Отставке четырех депутатов предшествовало принятие постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей резолюции о возможности немедленной дисквалификации членов Законодательного собрания Гонконга, чьи действия могут быть расценены как угроза национальной безопасности. Под дисквалификацию должны попасть парламентарии, продвигающие или выступающие в поддержку идей о независимости Гонконга, отказывающиеся признавать суверенитет Китая над Гонконгом, способствующие вмешательству иностранных сил в дела Гонконга, а также совершающие иные действия, угрожающие национальной безопасности.В последние месяцы отношения США и Китая накалились по ряду причин: торговые противоречия, ситуация в Гонконге, ситуация с правами национальных меньшинств в КНР, пандемия коронавируса, отказ Пекина принять участие в переговорах по контролю над вооружениями. По всем этим проблемам у Вашингтона есть серьезные претензии к КНР. США грозят Китаю санкциями, обвиняя его в притеснении уйгуров и других групп мусульман, нарушении прав человека, в том числе в Тибете, и заявляя, что проект о защите Гонконга направлен на ликвидацию его высокой автономии. Власти Китая отвергли все обвинения и критику, призвав не вмешиваться в исключительно внутренние дела страны.

https://ria.ru/20201111/kitay-1584028988.html

https://ria.ru/20200819/1576005400.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гонконг, китай, сша, в мире