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США пообещали ввести санкции против Китая из-за Гонконга
США пообещали ввести санкции против Китая из-за Гонконга
Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен обвинил Китай в нарушении международных обязательств по Гонконгу и пообещал РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T01:43
2020-11-12T07:37
гонконг
китай
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен обвинил Китай в нарушении международных обязательств по Гонконгу и пообещал новые санкции.Ранее четыре члена гонконгского парламента лишились своих мест в законодательном собрании после того, как их действия были определены как представляющие угрозу национальной безопасности.Советник Трампа выразил мнение, что принцип "одна страна — две системы", по которому Гонконг находится в составе Китая, теперь превратился в "большой фиговый лист, прикрывающий расширение однопартийной диктатуры" Китайской коммунистической партии в Гонконге."США продолжат использовать все возможности... для поиска и наложения санкций на тех, кто отвечает за уничтожение свободы Гонконга", - добавил О'Брайен.Отставке четырех депутатов предшествовало принятие постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей резолюции о возможности немедленной дисквалификации членов Законодательного собрания Гонконга, чьи действия могут быть расценены как угроза национальной безопасности. Под дисквалификацию должны попасть парламентарии, продвигающие или выступающие в поддержку идей о независимости Гонконга, отказывающиеся признавать суверенитет Китая над Гонконгом, способствующие вмешательству иностранных сил в дела Гонконга, а также совершающие иные действия, угрожающие национальной безопасности.В последние месяцы отношения США и Китая накалились по ряду причин: торговые противоречия, ситуация в Гонконге, ситуация с правами национальных меньшинств в КНР, пандемия коронавируса, отказ Пекина принять участие в переговорах по контролю над вооружениями. По всем этим проблемам у Вашингтона есть серьезные претензии к КНР. США грозят Китаю санкциями, обвиняя его в притеснении уйгуров и других групп мусульман, нарушении прав человека, в том числе в Тибете, и заявляя, что проект о защите Гонконга направлен на ликвидацию его высокой автономии. Власти Китая отвергли все обвинения и критику, призвав не вмешиваться в исключительно внутренние дела страны.
https://ria.ru/20201111/kitay-1584028988.html
https://ria.ru/20200819/1576005400.html
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гонконг, китай, сша, в мире

США пообещали ввести санкции против Китая из-за Гонконга

01:43 12.11.2020 (обновлено: 07:37 12.11.2020)
 
© AP Photo / Vincent ThianПротестующие c американскими флагами в Гонконге
Протестующие c американскими флагами в Гонконге - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© AP Photo / Vincent Thian
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ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен обвинил Китай в нарушении международных обязательств по Гонконгу и пообещал новые санкции.
Ранее четыре члена гонконгского парламента лишились своих мест в законодательном собрании после того, как их действия были определены как представляющие угрозу национальной безопасности.
"Недавние действия Пекина, которые удалили поддерживающих демократию законодателей из законодательного совета Гонконга, не оставляют никаких сомнений, что Коммунистическая партия Китая открыто нарушила свои международные обязательства в соответствии с китайско-британской совместной декларацией и свои обещания народу Гонконга, в том числе и в соответствии с основным законом", - говорится в письменном заявлении О'Брайена.
Советник Трампа выразил мнение, что принцип "одна страна — две системы", по которому Гонконг находится в составе Китая, теперь превратился в "большой фиговый лист, прикрывающий расширение однопартийной диктатуры" Китайской коммунистической партии в Гонконге.
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"США продолжат использовать все возможности... для поиска и наложения санкций на тех, кто отвечает за уничтожение свободы Гонконга", - добавил О'Брайен.
Отставке четырех депутатов предшествовало принятие постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей резолюции о возможности немедленной дисквалификации членов Законодательного собрания Гонконга, чьи действия могут быть расценены как угроза национальной безопасности.
Под дисквалификацию должны попасть парламентарии, продвигающие или выступающие в поддержку идей о независимости Гонконга, отказывающиеся признавать суверенитет Китая над Гонконгом, способствующие вмешательству иностранных сил в дела Гонконга, а также совершающие иные действия, угрожающие национальной безопасности.
В последние месяцы отношения США и Китая накалились по ряду причин: торговые противоречия, ситуация в Гонконге, ситуация с правами национальных меньшинств в КНР, пандемия коронавируса, отказ Пекина принять участие в переговорах по контролю над вооружениями.
По всем этим проблемам у Вашингтона есть серьезные претензии к КНР. США грозят Китаю санкциями, обвиняя его в притеснении уйгуров и других групп мусульман, нарушении прав человека, в том числе в Тибете, и заявляя, что проект о защите Гонконга направлен на ликвидацию его высокой автономии. Власти Китая отвергли все обвинения и критику, призвав не вмешиваться в исключительно внутренние дела страны.
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