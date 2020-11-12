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Рязанская область
Рязанская область
https://ria.ru/20201112/forum-1584303755.html
Любимов: проектам форума "Сильные идеи" нужна федеральная поддержка
Любимов: проектам форума "Сильные идеи" нужна федеральная поддержка
Проектам, представленным на форуме "Сильные идеи для нового времени", для успешной реализации необходима поддержка на федеральном уровне, заявил губернатор... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T15:40
2020-11-12T15:40
рязанская область
николай любимов
рязанская область
общество
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РЯЗАНЬ, 12 ноя - РИА Новости. Проектам, представленным на форуме "Сильные идеи для нового времени", для успешной реализации необходима поддержка на федеральном уровне, заявил губернатор Рязанской области Николай Любимов.Трехдневный форум "Сильные идеи для нового времени" проходит на площадке столичного Центра международной торговли при поддержке Агентства стратегических инициатив и фонда Росконгресс. Любимов принимает участие в работе трех тематических очных сессий, а также пленарном заседании форума. В четверг глава региона выступил на площадке "Сильные идеи для нового времени: выбор регионов – от идеи до практики"."Предварительный этап отбора идей, как и сам форум, позволили нам придать инициативе людей, с одной стороны - организованность, с другой стороны - доверительный характер. Для многих талантливых людей участие в этом отборе идей дало надежду на будущее. Мы обязательно эту надежду воплотим в жизнь. Всего 95 идей было подано на платформу, из них по всем семи направлениям мы отобрали для себя десять", - сказал Любимов.По словам губернатора, один из проектов прошел в финал, попав в тридцатку лучших, это идея создания эколого- туристического кластера "Паустовский". "Уверен, что и другие идеи тоже будут жить и реализовываться", - добавил Любимов.Он также рассказал, что десять отобранных идей обсуждались с главой Минэкономразвития РФ Максимом Решетниковым во вторник, в ходе рабочей поездки министра в Рязанскую область. Как отметил Любимов, одной из идей, которую можно назвать "Агрегатор собственного бизнеса", правительство уже оказывает помощь, заключено соглашение о предоставлении льготной субсидии для продвижения продукта."Максим Геннадьевич посмотрел этот проект, который ему очень понравился. И он выдвинул предложение о том, как министерство экономического развития сможет его поддержать. То есть, проект будет агрегирован с продуктом, который министерство сейчас создает, с их платформой. И инициатор проекта будет выступать тестером этой платформы по увязке со своим продуктом. То есть, реальную помощь он получил прямо на месте при обсуждении. А идея родилась именно в рамках подготовки к форуму", - рассказал Любимов.Губернатор также представил на своем выступлении идею, которая позволит проживающим в сельской местности и не желающим переезжать в город людям зарабатывать на своих земельных участках. Она заключается в том, что люди смогут, выращивая собственную продукцию, легально продавать ее не через перекупщика, а через специальный агрегатор. Выращенную ими экологически чистую продукцию они смогут поставлять в школы, больницы и другие социальные учреждения."Мы уже один мини-проект такой реализовали на территории области. Мы видим, что это может работать, и это будет работать. Но для того, чтобы это в рамках всей территории области работало, конечно, нужно добиться поддержки на федеральном уровне и следовать определенным шагам. Я уверен, что мы продолжим эту работу и она будет полезной", - сказал Любимов.
https://ria.ru/20201110/ryazan-1584017787.html
https://ria.ru/20201106/urozhay-1583429438.html
https://ria.ru/20201106/vyplaty-1583429108.html
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николай любимов, рязанская область, общество

Любимов: проектам форума "Сильные идеи" нужна федеральная поддержка

15:40 12.11.2020
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловГубернатор Рязанской области Николай Любимов
Губернатор Рязанской области Николай Любимов - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 12 ноя - РИА Новости. Проектам, представленным на форуме "Сильные идеи для нового времени", для успешной реализации необходима поддержка на федеральном уровне, заявил губернатор Рязанской области Николай Любимов.
Трехдневный форум "Сильные идеи для нового времени" проходит на площадке столичного Центра международной торговли при поддержке Агентства стратегических инициатив и фонда Росконгресс. Любимов принимает участие в работе трех тематических очных сессий, а также пленарном заседании форума. В четверг глава региона выступил на площадке "Сильные идеи для нового времени: выбор регионов – от идеи до практики".
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"Предварительный этап отбора идей, как и сам форум, позволили нам придать инициативе людей, с одной стороны - организованность, с другой стороны - доверительный характер. Для многих талантливых людей участие в этом отборе идей дало надежду на будущее. Мы обязательно эту надежду воплотим в жизнь. Всего 95 идей было подано на платформу, из них по всем семи направлениям мы отобрали для себя десять", - сказал Любимов.
По словам губернатора, один из проектов прошел в финал, попав в тридцатку лучших, это идея создания эколого- туристического кластера "Паустовский". "Уверен, что и другие идеи тоже будут жить и реализовываться", - добавил Любимов.
Он также рассказал, что десять отобранных идей обсуждались с главой Минэкономразвития РФ Максимом Решетниковым во вторник, в ходе рабочей поездки министра в Рязанскую область. Как отметил Любимов, одной из идей, которую можно назвать "Агрегатор собственного бизнеса", правительство уже оказывает помощь, заключено соглашение о предоставлении льготной субсидии для продвижения продукта.
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"Максим Геннадьевич посмотрел этот проект, который ему очень понравился. И он выдвинул предложение о том, как министерство экономического развития сможет его поддержать. То есть, проект будет агрегирован с продуктом, который министерство сейчас создает, с их платформой. И инициатор проекта будет выступать тестером этой платформы по увязке со своим продуктом. То есть, реальную помощь он получил прямо на месте при обсуждении. А идея родилась именно в рамках подготовки к форуму", - рассказал Любимов.
Губернатор также представил на своем выступлении идею, которая позволит проживающим в сельской местности и не желающим переезжать в город людям зарабатывать на своих земельных участках. Она заключается в том, что люди смогут, выращивая собственную продукцию, легально продавать ее не через перекупщика, а через специальный агрегатор. Выращенную ими экологически чистую продукцию они смогут поставлять в школы, больницы и другие социальные учреждения.
"Мы уже один мини-проект такой реализовали на территории области. Мы видим, что это может работать, и это будет работать. Но для того, чтобы это в рамках всей территории области работало, конечно, нужно добиться поддержки на федеральном уровне и следовать определенным шагам. Я уверен, что мы продолжим эту работу и она будет полезной", - сказал Любимов.
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