https://ria.ru/20201112/forum-1584295385.html

Форум по информбезопасности Союзного государства пройдет 17-18 ноября

Форум по информбезопасности Союзного государства пройдет 17-18 ноября

Экспертно-медийный форум на тему "Информационная защита Союзного государства. Системный подход и объединение усилий" пройдет 17-18 ноября по инициативе... РИА Новости, 12.11.2020

2020-11-12T17:54

2020-11-12T17:54

2020-11-12T17:54

союзное государство

россия

белоруссия

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Экспертно-медийный форум на тему "Информационная защита Союзного государства. Системный подход и объединение усилий" пройдет 17-18 ноября по инициативе Постоянного Комитета Союзного государства и МИА "Россия сегодня".Цель форума - укрепление информационного сотрудничества между Россией и Белоруссией, развитие профессиональных компетенций журналистов союзных СМИ, обмен практическим опытом.В этом году традиционное мероприятие пройдёт в комбинированном формате. Участники будут выступать на трех площадках: в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве, в Национальном пресс-центре Республики Беларусь и в минском Доме прессы. Аудитория сможет следить за работой форума и задать вопросы онлайн на сайте пресс-центра МИА "Россия сегодня".Форум стартует 17 ноября с с пленарной секции. В 10:45 состоится пресс-конференция Государственного секретаря Союзного государства Григория Рапоты. Журналисты приглашаются к участию в ней онлайн и могут присылать вопросы заранее.Мастер-классы для онлайн-аудитории по работе с новыми медиа и применению современных информационных технологий от представителей ведущих российских и белорусских СМИ пройдут в рамках форума 17 и 18 ноября. К участию приглашаются журналисты российских, белорусских и союзных СМИ, студенты факультетов журналистики, блогеры.Среди участников форума: председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий Давыдько, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и средствами массовой информации Русской православной церкви Московского патриархата Владимир Легойда, директор Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Александр Школьник, председатель Совета директоров газеты "Комсомольская правда", генеральный директор радиостанции "Говорит Москва" Владимир Мамонтов, декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета Вадим Гигин, заместитель главного редактора МИА "Россия сегодня" Наталья Лосева, политолог, старший научный сотрудник Института философии Национальной академии наук Беларуси, главный редактор портала imhoclub.by Алексей Дзермант, директор Дирекции по коммуникациям МИА "Россия сегодня" Петр Лидов-Петровский и другие эксперты.

https://ria.ru/20201027/sotrudnichestvo-1581738965.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, белоруссия