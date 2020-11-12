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Участницу Pussy Riot оштрафовали за акцию с радужными флагами
Участницу Pussy Riot оштрафовали за акцию с радужными флагами
Басманный суд Москвы оштрафовал на 13 тысяч рублей участницу арт-группы Pussy Riot Елизавету Стерлигову за акцию с радужными флагами, сообщил РИА Новости ее... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T13:00
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pussy riot
москва
происшествия
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы оштрафовал на 13 тысяч рублей участницу арт-группы Pussy Riot Елизавету Стерлигову за акцию с радужными флагами, сообщил РИА Новости ее адвокат Мансур Гильманов."Елизавету признали виновной в нарушении порядка проведения публичного мероприятия и назначили штраф в размере 13 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.Адвокат уточнил, что 11 ноября за ту же акцию был оштрафован на 15 тысяч рублей другой активист Василий Крестьянинов.Несколько участников Pussy Riot 7 октября вывесили радужные флаги на фасаде ряда зданий государственных учреждений, сообщалось о нескольких задержаниях, в том числе Василия Андрианова (настоящая фамилия - Крестьянинов) и Елизаветы Дидерих (Стерлигова).
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pussy riot, москва, происшествия

Участницу Pussy Riot оштрафовали за акцию с радужными флагами

13:00 12.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкФлаг ЛГБТ-сообщества на здании посольства Великобритании в Москве
Флаг ЛГБТ-сообщества на здании посольства Великобритании в Москве - РИА Новости, 1920, 12.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы оштрафовал на 13 тысяч рублей участницу арт-группы Pussy Riot Елизавету Стерлигову за акцию с радужными флагами, сообщил РИА Новости ее адвокат Мансур Гильманов.
"Елизавету признали виновной в нарушении порядка проведения публичного мероприятия и назначили штраф в размере 13 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.
Адвокат уточнил, что 11 ноября за ту же акцию был оштрафован на 15 тысяч рублей другой активист Василий Крестьянинов.
Несколько участников Pussy Riot 7 октября вывесили радужные флаги на фасаде ряда зданий государственных учреждений, сообщалось о нескольких задержаниях, в том числе Василия Андрианова (настоящая фамилия - Крестьянинов) и Елизаветы Дидерих (Стерлигова).
Участница группы Pussy Riot Мария Алехина в Мещанском суде Москвы перед началом рассмотрения административного правонарушения. 21 декабря 2017 - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
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