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Участницу Pussy Riot оштрафовали за акцию с радужными флагами
Участницу Pussy Riot оштрафовали за акцию с радужными флагами
Басманный суд Москвы оштрафовал на 13 тысяч рублей участницу арт-группы Pussy Riot Елизавету Стерлигову за акцию с радужными флагами, сообщил РИА Новости ее... РИА Новости, 12.11.2020
2020-11-12T13:00
2020-11-12T13:00
2020-11-12T13:00
pussy riot
москва
происшествия
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы оштрафовал на 13 тысяч рублей участницу арт-группы Pussy Riot Елизавету Стерлигову за акцию с радужными флагами, сообщил РИА Новости ее адвокат Мансур Гильманов."Елизавету признали виновной в нарушении порядка проведения публичного мероприятия и назначили штраф в размере 13 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства.Адвокат уточнил, что 11 ноября за ту же акцию был оштрафован на 15 тысяч рублей другой активист Василий Крестьянинов.Несколько участников Pussy Riot 7 октября вывесили радужные флаги на фасаде ряда зданий государственных учреждений, сообщалось о нескольких задержаниях, в том числе Василия Андрианова (настоящая фамилия - Крестьянинов) и Елизаветы Дидерих (Стерлигова).
https://ria.ru/20201110/zaderzhanie-1583904795.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
pussy riot, москва, происшествия